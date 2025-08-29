Capa Jornal Amazônia
Aproveitamento ofensivo do Remo despanca sob o comando de António Oliveira

Desde a chegada do português, o Leão Azul baixou consideravelmente o número de gols marcados, sobretudo pelos atacantes

Luiz Guillherme Ramos
fonte

António Oliveira pode deixar o clube após a derrota para o Criciúma. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo ainda não conseguiu se encontrar desde a mudança no comando técnico. A derrota em casa para o Criciúma expôs mais uma vez a falta de opções táticas em um elenco que se esforça para ser ruim, desperdiça chances em excesso e vai caindo de posição na tabela da Série B a cada rodada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em linhas gerais, o Remo viveu dois momentos distintos na Série B, sob o comando de Daniel Paulista e António Oliveira. Nas dez primeiras rodadas, com Paulista à frente, o Leão apresentou um desempenho sólido: quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Esse início rendeu um aproveitamento de 56,7%, além de uma média ofensiva interessante — 1,2 gol marcado por jogo — e uma defesa relativamente consistente, sofrendo em média 0,8 gol por partida. Foram 12 gols marcados e oito sofridos, um recorte que deu confiança e deixou a equipe gravitando no G4 até a véspera da saída de Daniel.

Com a chegada de António Oliveira, a partir da 13ª rodada, os números mudaram de tom. Em doze jogos no comando, o técnico português somou três vitórias, seis empates e três derrotas. O aproveitamento caiu para 41,6%, com um ataque menos produtivo, que marcou 0,75 gol por partida, e uma defesa um pouco mais estável, sofrendo 0,83 gol por jogo.

Apesar de manter a equipe competitiva, os empates em excesso acabaram freando uma possível arrancada. O estopim para a crise foi justamente a derrota desta quinta-feira, em pleno Mangueirão. O resultado feriu diretamente o desempenho do time no segundo turno, já que, em cinco jogos, foram apenas dois gols marcados — e apenas um deles feito por um atacante, Marrony, contra o América-MG.

Em linhas gerais, o trabalho do treinador português encontra-se na mira da diretoria, que deve decidir até a tarde desta sexta-feira (29) sobre a permanência do técnico. Rumores dão como certa a demissão, mas até o momento o clube não se manifestou de forma oficial.

