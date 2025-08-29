Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões O Liberal 29.08.25 15h02 Leão Azul pode perder o atacante Pedro Rocha (Samara Miranda / Remo) A fase do Remo não está boa, o clube vive um momento de turbulência e ainda pode perder o seu principal jogador de ataque. Pedro Rocha, artilheiro do time na temporada e na Série B, está na mira do São Paulo para o restante da temporada, de acordo com o portal de notícias UOL. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Artilheiro da Série B com 10 gols, o jogador vive grande fase e já soma 14 bolas na rede em 33 partidas nesta temporada, sua mais goleadora até aqui. Ele chegou ao clube paraense no começo do ano, depois de ficar livre no mercado, e tem contrato até dezembro. Revelado pelo Grêmio, Pedro já passou por Spartak Moscow (Rússia), Flamengo, Athletico-PR, Fortaleza e Criciúma. VEJA MAIS Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre' Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão Pedro Rocha é o artilheiro do Remo e da Série B (Thiago Gomes / O Liberal) Apesar do bom momento, a transferência para o Morumbis não deve acontecer. O repórter André Hernan adiantou que Pedro Rocha não vai deixar Belém rumo a São Paulo. Uma das dificuldades de negociação é a multa rescisória do jogador no valo de R$30 milhões. A diretoria tricolor, no entanto, segue atenta ao mercado em busca de opções para o ataque, principalmente após a lesão de André Silva. Um dos alvos é Marcelo Ryan, mas a negociação com o FC Tokyo está emperrada, já que o clube japonês não pretende liberá-lo. A janela de transferências do futebol brasileiro fecha na próxima terça-feira (2), e até lá o São Paulo ainda pode anunciar novidades. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo pedro rocha são paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 Despedida Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso' Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão 29.08.25 11h41 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40