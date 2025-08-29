Capa Jornal Amazônia
Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão

Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões

O Liberal
fonte

Leão Azul pode perder o atacante Pedro Rocha (Samara Miranda / Remo)

A fase do Remo não está boa, o clube vive um momento de turbulência e ainda pode perder o seu principal jogador de ataque. Pedro Rocha, artilheiro do time na temporada e na Série B, está na mira do São Paulo para o restante da temporada, de acordo com o portal de notícias UOL.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Artilheiro da Série B com 10 gols, o jogador vive grande fase e já soma 14 bolas na rede em 33 partidas nesta temporada, sua mais goleadora até aqui. Ele chegou ao clube paraense no começo do ano, depois de ficar livre no mercado, e tem contrato até dezembro. Revelado pelo Grêmio, Pedro já passou por Spartak Moscow (Rússia), Flamengo, Athletico-PR, Fortaleza e Criciúma.

image Pedro Rocha é o artilheiro do Remo e da Série B (Thiago Gomes / O Liberal)

Apesar do bom momento, a transferência para o Morumbis não deve acontecer. O repórter André Hernan adiantou que Pedro Rocha não vai deixar Belém rumo a São Paulo. Uma das dificuldades de negociação é a multa rescisória do jogador no valo de R$30 milhões.

A diretoria tricolor, no entanto, segue atenta ao mercado em busca de opções para o ataque, principalmente após a lesão de André Silva. Um dos alvos é Marcelo Ryan, mas a negociação com o FC Tokyo está emperrada, já que o clube japonês não pretende liberá-lo. A janela de transferências do futebol brasileiro fecha na próxima terça-feira (2), e até lá o São Paulo ainda pode anunciar novidades.

Palavras-chave

esportes

remo

remo

pedro rocha

são paulo

Remo
.
