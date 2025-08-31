Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

Pedro Garcia
fonte

Ferreira destacou que o time ainda não conseguiu se adaptar às mudanças e acabou se perdendo nesse processo. (Igor Mota/ O Liberal)

O Remo não conseguiu superar o Fenômeno Azul e sofreu mais uma derrota em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o time paraense foi derrotado por 1 a 0 pelo Criciúma-SC, em jogo válido pela 24ª rodada da competição. O resultado levantou dúvidas sobre a permanência do técnico António Oliveira no comando da equipe.

O treinador português tem enfrentado fortes críticas da torcida do Remo, especialmente pela falta de resultados positivos jogando em Belém. Para entender melhor o atual momento do Leão, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrevistou o colunista Carlos Ferreira, que analisou a fase delicada que o time atravessa.

VEJA MAIS

image Remo sofre a sua derrota mais dolorosa; jogos que podem mexer com o Paysandu

image Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre'
Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão

Segundo o jornalista, o Remo entrou em um processo de reconstrução após as saídas do executivo Sérgio Papillin e do treinador Daniel Paulista, e perdeu a principal característica que possuía: a consistência defensiva. Ferreira destacou que o time ainda não conseguiu se adaptar às mudanças e acabou se perdendo nesse processo.

“A equipe comandada por Daniel Paulista atuava com um bloco baixo sólido, explorava os contra-ataques e era fatal. Com a chegada de António Oliveira, essa consistência não foi restaurada dentro do processo de reformulação do elenco. Nesse contexto, o Remo se tornou um time vulnerável”, afirmou Carlos Ferreira.

Apesar de o Leão ter perdido a sua identidade defensiva ao longo do tempo, o colunista ressaltou que o técnico António Oliveira conseguiu corrigir algumas falhas na partida contra o Criciúma. Para Carlos Ferreira, o Remo acabou derrotado pelo Tigre por uma infelicidade e pela falta de efetividade do ataque.

“O Remo vinha enfrentando grande dificuldade no espaço entre a linha de zagueiros e o goleiro, onde os adversários exploravam livremente. O time azulino tinha muita dificuldade ao perder a bola, o que ocorria com frequência devido aos diversos erros de passe. Ao perder a posse, o Leão precisava correr para se reorganizar defensivamente, mas essa recuperação acontecia de forma desorganizada, resultando em vários gols sofridos. A única exceção foi o jogo contra o Criciúma, quando essa falha foi corrigida”, disse o colunista.

A falta de brilho do ataque azulino tem sido um grande problema para o time de António Oliveira, e na partida contra o Criciúma essa dificuldade ficou ainda mais evidente. Segundo o jornalista, diante do time catarinense, o Remo conseguiu se reorganizar defensivamente, resgatando a identidade da equipe de Daniel Paulista, além de melhorar a distribuição do jogo com um meio-campo mais sólido. No entanto, o time pecou na hora de finalizar.

“O time deixou de vencer por conta da imperícia dos atacantes nas inúmeras oportunidades perdidas. Houve sinais de que a equipe está se reorganizando defensivamente, mas, quando cria chances, não consegue concretizá-las. E foram vários jogos nessas condições”, apontou Carlos Ferreira.

Para finalizar, Carlos Ferreira comparou a derrota de quinta-feira com a última vitória conquistada pelo elenco azulino, quando o Remo venceu o América-MG pelo placar de 1 a 0. Ele ressaltou que, apesar de algumas melhoras na organização e no desempenho, o Leão ainda enfrenta dificuldades para transformar esse desempenho em resultados consistentes.

“Diferente dos jogos anteriores, o Remo apresentou mais performance do que resultado. Contra o América, por exemplo, o time conseguiu mais resultado do que desempenho. O clube está vivendo um processo, mas o tempo está passando, e a equipe ainda não se encaixa, não se encontra e não consegue se estabilizar”, finalizou.

Agenda

O próximo confronto do Leão Azul é fora de casa contra o Amazonas-AM, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para sexta-feira (5/9), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

futebol

Colunista

Carlos Ferreira
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

SÉRIE B

‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson

Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas.

29.08.25 18h50

Futebol

Após especulação sobre a saída, António Oliveira comanda treino no Remo nesta sexta (29)

Ao que tudo indica, o português ainda tem a confiança da direção azulina, mesmo com a terceira derrota em casa pela Série B

29.08.25 16h50

Futebol

Aproveitamento ofensivo do Remo despanca sob o comando de António Oliveira

Desde a chegada do português, o Leão Azul baixou consideravelmente o número de gols marcados, sobretudo pelos atacantes

29.08.25 16h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

31.08.25 7h00

Futebol

CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão!

Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B

21.08.25 15h22

São Paulo é castigado por baixa efetividade e vê Cruzeiro encerrar invencibilidade

30.08.25 23h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda