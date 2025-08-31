‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

O Remo não conseguiu superar o Fenômeno Azul e sofreu mais uma derrota em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o time paraense foi derrotado por 1 a 0 pelo Criciúma-SC, em jogo válido pela 24ª rodada da competição. O resultado levantou dúvidas sobre a permanência do técnico António Oliveira no comando da equipe.

O treinador português tem enfrentado fortes críticas da torcida do Remo, especialmente pela falta de resultados positivos jogando em Belém. Para entender melhor o atual momento do Leão, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrevistou o colunista Carlos Ferreira, que analisou a fase delicada que o time atravessa.

Segundo o jornalista, o Remo entrou em um processo de reconstrução após as saídas do executivo Sérgio Papillin e do treinador Daniel Paulista, e perdeu a principal característica que possuía: a consistência defensiva. Ferreira destacou que o time ainda não conseguiu se adaptar às mudanças e acabou se perdendo nesse processo.

“A equipe comandada por Daniel Paulista atuava com um bloco baixo sólido, explorava os contra-ataques e era fatal. Com a chegada de António Oliveira, essa consistência não foi restaurada dentro do processo de reformulação do elenco. Nesse contexto, o Remo se tornou um time vulnerável”, afirmou Carlos Ferreira.

Apesar de o Leão ter perdido a sua identidade defensiva ao longo do tempo, o colunista ressaltou que o técnico António Oliveira conseguiu corrigir algumas falhas na partida contra o Criciúma. Para Carlos Ferreira, o Remo acabou derrotado pelo Tigre por uma infelicidade e pela falta de efetividade do ataque.

“O Remo vinha enfrentando grande dificuldade no espaço entre a linha de zagueiros e o goleiro, onde os adversários exploravam livremente. O time azulino tinha muita dificuldade ao perder a bola, o que ocorria com frequência devido aos diversos erros de passe. Ao perder a posse, o Leão precisava correr para se reorganizar defensivamente, mas essa recuperação acontecia de forma desorganizada, resultando em vários gols sofridos. A única exceção foi o jogo contra o Criciúma, quando essa falha foi corrigida”, disse o colunista.

A falta de brilho do ataque azulino tem sido um grande problema para o time de António Oliveira, e na partida contra o Criciúma essa dificuldade ficou ainda mais evidente. Segundo o jornalista, diante do time catarinense, o Remo conseguiu se reorganizar defensivamente, resgatando a identidade da equipe de Daniel Paulista, além de melhorar a distribuição do jogo com um meio-campo mais sólido. No entanto, o time pecou na hora de finalizar.

“O time deixou de vencer por conta da imperícia dos atacantes nas inúmeras oportunidades perdidas. Houve sinais de que a equipe está se reorganizando defensivamente, mas, quando cria chances, não consegue concretizá-las. E foram vários jogos nessas condições”, apontou Carlos Ferreira.

Para finalizar, Carlos Ferreira comparou a derrota de quinta-feira com a última vitória conquistada pelo elenco azulino, quando o Remo venceu o América-MG pelo placar de 1 a 0. Ele ressaltou que, apesar de algumas melhoras na organização e no desempenho, o Leão ainda enfrenta dificuldades para transformar esse desempenho em resultados consistentes.

“Diferente dos jogos anteriores, o Remo apresentou mais performance do que resultado. Contra o América, por exemplo, o time conseguiu mais resultado do que desempenho. O clube está vivendo um processo, mas o tempo está passando, e a equipe ainda não se encaixa, não se encontra e não consegue se estabilizar”, finalizou.

Agenda

O próximo confronto do Leão Azul é fora de casa contra o Amazonas-AM, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para sexta-feira (5/9), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.