CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Remo sofre a sua derrota mais dolorosa; jogos que podem mexer com o Paysandu

Carlos Ferreira
fonte

Remo perde e se complica. Paysandu busca vitória pra deixar a lanterna da Série B (Cristino Martins / O Liberal - Matheus Vieira / Paysandu)

Diversas chances de gol perdidas, enquanto Marcelo Rangel não fez uma única defesa importante. O Remo melhorou o serviço defensivo, mas repetiu pecados no ataque e levou o castigo de tomar o gol da derrota no finalzinho, num pênalti mandraque. Por isso, foi a mais dolorosa das cinco derrotas do Leão Azul no campeonato.

Apesar das transição lentas, pelo excesso de passes para os lados e para trás, o Remo teve cinco chances claras de gol e parou nas defesas do goleiro Alisson ou na imperícia dos seus atacantes. Antônio Oliveira deu mais argumentos aos seus contestadores com substituições tortas. O técnico azulino tornou maior a pressão pela saída dele.

Jogos que podem mexer com o Papão

Além do seu próprio jogo, contra o CRB, o Paysandu está por conta de outros quatro jogos para melhorar a situação na Série B. O Papão só terá possibilidade de sair da lanterna nesta rodada se vencer. Com vitória pode subir até três posições. Se empatar, segue na lanterna com quaisquer resultados dos concorrentes.

O ato de "secar" já começa logo após o jogo contra o CRB, quando o Botafogo vai enfrentar o Goiás em Goiânia. Será muito importante a derrota do time paulista. Domingo, no confronto Volta Redonda x Athletic, o mal menor seria a derrota do Voltaço, mas o Athletic sinaliza que vai descer brevemente à zona do rebaixamento. Ainda no domingo, secador bicolor ligado contra o Amazonas que vai visitar o Atlético Goianiense. Ligado também contra o America, que na terça vai receber o Avaí.

BAIXINHAS

* Atletas com mais jogos na atualidade do futebol paraense: Edilson (Paysandu) 116 jogos, Marcelo Rangel (Remo) 81, Matheus Nogueira (Paysandu) 80, Vilela (Paysandu) 76, Bryan Borges (Paysandu) 72, Jaderson Pavani (Remo), ambos com 71 jogos.

* Camutanga deve reestrear pelo Vitória no domingo, contra o Atlético Mineiro, em Salvador. O zagueiro deixou o Remo na última quarta-feira depois de 14 jogos com a camisa azulina na Série B. Foi muito útil no empréstimo que deveria ser até o fim da temporada, mas foi quebrado por decisão do Vitória, amparado em cláusula de liberação imediata.

* Ramon Martinez reassumindo posição no meio de campo do Papão. Contra o CRB ele entra no lugar de Denner, que está lesionado. Martinez tem 26 jogos pelo time bicolor. Mostrou pouco para o que sugeria o currículo. Já jogou até na seleção paraguaia. No Brasil já havia defendido Coritiba, Atlético Mineiro e Novorizontino.

 

* Foi uma crueldade para os azulinos a derrota com gol no finalzinho, em pênalti contestável. Noite braba para o Leão Azul que dá aos concorrentes a condição de distanciá-lo do G4. Terceiro jogo inglório do Leão em casa.

* Felipe Vizeu estreou no Sporting Cristal, na Liga Peruana, com o sugestivo tempo de 33 minutos em campo. Número da camisa que vestiu no Remo. Foi no empate em 2 x 2 contra a Universidad Técnica. Não fez gol. Pelo Leão Azul foram 26 jogos e três gols.

* Adailton já fez dois gols em três jogos pelo Yokohama na Liga do Japão. É titular no seu novo time. Pelo Remo Adailton fez oito gols em 30 jogos. Outro ex-azulino, Maxwell está no Persija Jakarta, da Indonésia, e já fez três gols nos três primeiros jogos. Pelo Leão foram quatro gols em 15 jogos.

* Castanhal e Athletico Paranaense celebram parceria em cerimônia marcada para hoje, 15:30, no CT do Japiim. Está em fase de instalação um polo do Athletico na cidade modelo. Técnicos do Furacão passam a trabalhar na captação de talentos e preparação no CT do Japiim. Futuros resultados financeiros para os dois clubes.

Palavras-chave

colunas

colunas

carlos ferreira

Carlos Ferreira
.
