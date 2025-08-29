Remo sofre a sua derrota mais dolorosa; jogos que podem mexer com o Paysandu Carlos Ferreira 29.08.25 12h18 Remo perde e se complica. Paysandu busca vitória pra deixar a lanterna da Série B (Cristino Martins / O Liberal - Matheus Vieira / Paysandu) Diversas chances de gol perdidas, enquanto Marcelo Rangel não fez uma única defesa importante. O Remo melhorou o serviço defensivo, mas repetiu pecados no ataque e levou o castigo de tomar o gol da derrota no finalzinho, num pênalti mandraque. Por isso, foi a mais dolorosa das cinco derrotas do Leão Azul no campeonato. Apesar das transição lentas, pelo excesso de passes para os lados e para trás, o Remo teve cinco chances claras de gol e parou nas defesas do goleiro Alisson ou na imperícia dos seus atacantes. Antônio Oliveira deu mais argumentos aos seus contestadores com substituições tortas. O técnico azulino tornou maior a pressão pela saída dele. Jogos que podem mexer com o Papão Além do seu próprio jogo, contra o CRB, o Paysandu está por conta de outros quatro jogos para melhorar a situação na Série B. O Papão só terá possibilidade de sair da lanterna nesta rodada se vencer. Com vitória pode subir até três posições. Se empatar, segue na lanterna com quaisquer resultados dos concorrentes. O ato de "secar" já começa logo após o jogo contra o CRB, quando o Botafogo vai enfrentar o Goiás em Goiânia. Será muito importante a derrota do time paulista. Domingo, no confronto Volta Redonda x Athletic, o mal menor seria a derrota do Voltaço, mas o Athletic sinaliza que vai descer brevemente à zona do rebaixamento. Ainda no domingo, secador bicolor ligado contra o Amazonas que vai visitar o Atlético Goianiense. Ligado também contra o America, que na terça vai receber o Avaí. BAIXINHAS * Atletas com mais jogos na atualidade do futebol paraense: Edilson (Paysandu) 116 jogos, Marcelo Rangel (Remo) 81, Matheus Nogueira (Paysandu) 80, Vilela (Paysandu) 76, Bryan Borges (Paysandu) 72, Jaderson Pavani (Remo), ambos com 71 jogos. * Camutanga deve reestrear pelo Vitória no domingo, contra o Atlético Mineiro, em Salvador. O zagueiro deixou o Remo na última quarta-feira depois de 14 jogos com a camisa azulina na Série B. Foi muito útil no empréstimo que deveria ser até o fim da temporada, mas foi quebrado por decisão do Vitória, amparado em cláusula de liberação imediata. * Ramon Martinez reassumindo posição no meio de campo do Papão. Contra o CRB ele entra no lugar de Denner, que está lesionado. Martinez tem 26 jogos pelo time bicolor. Mostrou pouco para o que sugeria o currículo. Já jogou até na seleção paraguaia. No Brasil já havia defendido Coritiba, Atlético Mineiro e Novorizontino. * Foi uma crueldade para os azulinos a derrota com gol no finalzinho, em pênalti contestável. Noite braba para o Leão Azul que dá aos concorrentes a condição de distanciá-lo do G4. Terceiro jogo inglório do Leão em casa. * Felipe Vizeu estreou no Sporting Cristal, na Liga Peruana, com o sugestivo tempo de 33 minutos em campo. Número da camisa que vestiu no Remo. Foi no empate em 2 x 2 contra a Universidad Técnica. Não fez gol. Pelo Leão Azul foram 26 jogos e três gols. * Adailton já fez dois gols em três jogos pelo Yokohama na Liga do Japão. É titular no seu novo time. Pelo Remo Adailton fez oito gols em 30 jogos. Outro ex-azulino, Maxwell está no Persija Jakarta, da Indonésia, e já fez três gols nos três primeiros jogos. Pelo Leão foram quatro gols em 15 jogos. * Castanhal e Athletico Paranaense celebram parceria em cerimônia marcada para hoje, 15:30, no CT do Japiim. Está em fase de instalação um polo do Athletico na cidade modelo. Técnicos do Furacão passam a trabalhar na captação de talentos e preparação no CT do Japiim. Futuros resultados financeiros para os dois clubes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA CARLOS FERREIRA Remo sofre a sua derrota mais dolorosa; jogos que podem mexer com o Paysandu 29.08.25 12h18 CARLOS FERREIRA Uma ideia diferente no Remo; Rossi pode ser o reforço no Paysandu 28.08.25 12h00 CARLOS FERREIRA Tigre, a fera que o Remo vai enfrentar; Edilson, o porta-voz da agonia no Paysandu 27.08.25 13h34 CARLOS FERREIRA Paysandu numa temporada de extremos e Remo com uma Série B cheia de empates 26.08.25 15h11