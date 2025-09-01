Remo tem queda de rendimento no segundo turno da Série B

O Remo não conseguiu repetir no returno da Série B o bom início de campanha que teve nas primeiras rodadas da competição. Nos cinco primeiros jogos do campeonato, o time azulino somou nove pontos, resultado de três vitórias e dois empates, o que o colocava na nona colocação, ainda invicto.

Agora, nos cinco compromissos iniciais do segundo turno, a equipe conquistou apenas cinco pontos. Foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória no período. O desempenho evidencia a queda de rendimento em comparação ao primeiro turno e acende o sinal de alerta para a reta final do campeonato.

Quando a Série B teve início, o Remo era comandado por Daniel Paulista e tinha à frente do departamento de futebol o executivo Sérgio Papellin. A campanha começou de forma positiva, com um empate fora de casa contra a Ferroviária. Na rodada seguinte veio a primeira vitória, sobre o América-MG, por 2 a 0. Nas cinco primeiras partidas, o time acumulou mais dois empates e outra vitória, permanecendo invicto até então.

A boa largada contrasta com o segundo turno, quando a equipe já estava sob o comando de António Oliveira e tinha Marcos Braz como executivo. Logo no primeiro jogo do returno, o Remo perdeu para a Ferroviária, em casa, venceu o América fora, empatou em casa com o Botafogo-SP, ficou no empate com o Coritiba e perdeu para o Criciúma.

Com isso, a campanha, que chegou a flertar com o G4, perdeu força, e o time aparece agora em 6º lugar, com 35 pontos, mas ainda com chances de acesso. Na próxima rodada, o Remo enfrenta o 17º da competição, o Amazonas, às 17h de sexta-feira, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.