Remo tem queda de rendimento no segundo turno da Série B O aproveitamento azulino caiu de 60% para pouco mais de 30% no returno da Segundona Luiz Guillherme Ramos 01.09.25 18h14 O Remo perdeu a última partida na Série B em pleno Mangueirão, para o Criciúma. (Cristino Martins / O Liberal) O Remo não conseguiu repetir no returno da Série B o bom início de campanha que teve nas primeiras rodadas da competição. Nos cinco primeiros jogos do campeonato, o time azulino somou nove pontos, resultado de três vitórias e dois empates, o que o colocava na nona colocação, ainda invicto. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Agora, nos cinco compromissos iniciais do segundo turno, a equipe conquistou apenas cinco pontos. Foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória no período. O desempenho evidencia a queda de rendimento em comparação ao primeiro turno e acende o sinal de alerta para a reta final do campeonato. Quando a Série B teve início, o Remo era comandado por Daniel Paulista e tinha à frente do departamento de futebol o executivo Sérgio Papellin. A campanha começou de forma positiva, com um empate fora de casa contra a Ferroviária. Na rodada seguinte veio a primeira vitória, sobre o América-MG, por 2 a 0. Nas cinco primeiras partidas, o time acumulou mais dois empates e outra vitória, permanecendo invicto até então. VEJA MAIS Remo apresenta atacante João Pedro, indicado por Marcos Braz: 'Pesou o fato de ele estar no projeto' O atacante, de dupla nacionalidade (Portugal e Guiné-Bissau), estava no Hà Nôi, do Vietnã Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano A boa largada contrasta com o segundo turno, quando a equipe já estava sob o comando de António Oliveira e tinha Marcos Braz como executivo. Logo no primeiro jogo do returno, o Remo perdeu para a Ferroviária, em casa, venceu o América fora, empatou em casa com o Botafogo-SP, ficou no empate com o Coritiba e perdeu para o Criciúma. Com isso, a campanha, que chegou a flertar com o G4, perdeu força, e o time aparece agora em 6º lugar, com 35 pontos, mas ainda com chances de acesso. Na próxima rodada, o Remo enfrenta o 17º da competição, o Amazonas, às 17h de sexta-feira, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo tem queda de rendimento no segundo turno da Série B O aproveitamento azulino caiu de 60% para pouco mais de 30% no returno da Segundona 01.09.25 18h14 Futebol Remo apresenta atacante João Pedro, indicado por Marcos Braz: 'Pesou o fato de ele estar no projeto' O atacante, de dupla nacionalidade (Portugal e Guiné-Bissau), estava no Hà Nôi, do Vietnã 01.09.25 17h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 REFORÇO Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino 31.08.25 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37