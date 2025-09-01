Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B Iury Costa 01.09.25 16h24 Os dois clubes têm apenas até esta terça-feira (2) para regularizar novos atletas. (Foto: Cristino Martins/O Liberal) A última janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira (2). Os clubes paraenses que disputam a Série B, Remo e Paysandu, têm até amanhã para inscrever e regularizar novos jogadores no elenco para a sequência da competição nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No Remo, a diretoria aproveitou o período para reformular o elenco e apresentou uma lista extensa de reforços. Entre os contratados estão o volante Víctor Cantillo, o zagueiro Cristian Tassano, o centroavante Eduardo Melo, o lateral-direito Nathan, o meia-atacante Diego Hernández, o ponta-esquerda Nicolás Ferreira, o zagueiro Kawan, o meia-ofensivo Yago Ferreira, o volante Nathan Camargo, o ponta Ronald, o zagueiro Jonilson e o atacante João Pedro, português de 28 anos, último a ser anunciado. VEJA MAIS Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano Já o Paysandu enfrentou dificuldades nesta janela em razão de um transfer ban que impediu a regularização de atletas durante dois meses e meio. Com a punição cumprida, o clube correu contra o tempo e trouxe o meia Carlos Eduardo, emprestado pelo Capivariano-SP, e o atacante João Marcos, que disputou a Série D pela Aparecidense antes de assinar até o fim da próxima temporada. Os dois clubes têm apenas até esta terça-feira (2) para regularizar novos atletas que poderão defender Remo e Paysandu no restante da Série B do Campeonato Brasileiro. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo paysandu Janela de transferências série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Janela de transferências Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B 01.09.25 16h24 FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37