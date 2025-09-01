Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro

A última janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira (2). Os clubes paraenses que disputam a Série B, Remo e Paysandu, têm até amanhã para inscrever e regularizar novos jogadores no elenco para a sequência da competição nacional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No Remo, a diretoria aproveitou o período para reformular o elenco e apresentou uma lista extensa de reforços. Entre os contratados estão o volante Víctor Cantillo, o zagueiro Cristian Tassano, o centroavante Eduardo Melo, o lateral-direito Nathan, o meia-atacante Diego Hernández, o ponta-esquerda Nicolás Ferreira, o zagueiro Kawan, o meia-ofensivo Yago Ferreira, o volante Nathan Camargo, o ponta Ronald, o zagueiro Jonilson e o atacante João Pedro, português de 28 anos, último a ser anunciado.

VEJA MAIS

Já o Paysandu enfrentou dificuldades nesta janela em razão de um transfer ban que impediu a regularização de atletas durante dois meses e meio. Com a punição cumprida, o clube correu contra o tempo e trouxe o meia Carlos Eduardo, emprestado pelo Capivariano-SP, e o atacante João Marcos, que disputou a Série D pela Aparecidense antes de assinar até o fim da próxima temporada.

Os dois clubes têm apenas até esta terça-feira (2) para regularizar novos atletas que poderão defender Remo e Paysandu no restante da Série B do Campeonato Brasileiro.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)