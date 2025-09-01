Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada

Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe

Aila Beatriz Inete
Jogador não rendeu o esperado (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu anunciou, na manhã desta segunda-feira (1º), a dispensa do centroavante paraguaio Jorge Benítez. O jogador chegou ao elenco bicolor no início da temporada para reforçar o ataque da equipe, mas não rendeu o esperado e acabou dispensado.

O anúncio foi feito por meio de uma nota breve, divulgada no site oficial da equipe. O clube agradeceu ao jogador pela passagem.

"O Paysandu Sport Club informa que o atacante Jorge Benítez não faz mais parte do elenco masculino de futebol profissional bicolor. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados", comunicou o Papão.

Benítez já havia ficado de fora dos relacionados para a partida contra o CRB-AL, que ocorreu no último sábado (30) e marcou a 11ª derrota do Papão na Série B. O jogador deixa a equipe após 29 jogos, entre Série B, Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil, com apenas três gols marcados.

O paraguaio chegou ao clube bicolor como um dos investimentos em estrangeiros feitos pelo time, mas também não deu certo. Centroavante, Benítez chegou para dividir posição com Nicolas, que deixou a equipe em junho. Foi titular em 14 jogos, porém ficou aquém do esperado. Com a chegada de Diogo Oliveira, principal atacante do Papão na Série B, o jogador voltou a ser opção no banco.

A última vez que o atleta balançou as redes foi na sétima rodada do Brasileirão, contra o América-MG. Desde então, o paraguaio passou em branco.

Na lanterna da Série B, o Paysandu busca se reestruturar para tentar fugir do rebaixamento. Com isso, o time deve fazer dispensas e anunciar reforços para a sequência do campeonato, agora que está livre do transfer ban.

Ainda não se sabe qual será o próximo destino de Benítez, mas é possível que ele retorne ao futebol paraguaio. O Bicola foi o primeiro clube brasileiro em que o atleta jogou. Antes disso, ele passou por equipes como o Sportivo Luqueño, do Paraguai, o Colón, da Argentina, o Veraguas CD, do Panamá, e o Cruz Azul, do México, além de ter defendido a seleção paraguaia.

