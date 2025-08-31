CBF divulga vídeo do VAR em lance polêmico de CRB x Paysandu pela Série B; veja A equipe bicolor contestou uma possível penalidade que não foi assinalada pela arbitragem da partida O Liberal 31.08.25 15h50 CRB e Paysandu se enfrentaram no estádio Rei Pelé, em Maceió (Foto: Francisco Cedrim/CRB) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o vídeo da análise do árbitro assistente de vídeo (VAR) em um lance decisivo da partida entre CRB e Paysandu, disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com vitória da equipe alagoana por 2 a 0. O lance em questão ocorreu nos minutos finais, quando o volante Leandro Vilela, do Paysandu, caiu dentro da área adversária. A árbitra Edina Alves foi chamada à revisão pelo VAR para possível marcação de pênalti. Após analisar as imagens, a decisão inicial de não penalidade foi mantida. ASSISTA AO VÍDEO AQUI De acordo com a Comissão de Arbitragem da CBF, a situação foi enquadrada como “ação de área penal”, mas a revisão concluiu pela manutenção da interpretação de campo. O órgão destacou, em publicação de caráter didático, as orientações das Regras de Jogo da IFAB/FIFA 2025/26, que determinam a marcação de pênalti quando ocorre infração punível com tiro livre direto dentro da área. O episódio gerou forte repercussão no Paysandu, que amarga um momento difícil na Série B. A derrota em Maceió manteve o clube paraense na lanterna da competição, com sete jogos sem vitória e quatro derrotas consecutivas. O técnico Claudinei Oliveira, em coletiva após a partida, relacionou a decisão da arbitragem ao resultado, além de apontar a falta de eficiência ofensiva da equipe como fator determinante. Mesmo com diversas oportunidades criadas, o Papão não conseguiu converter as chances em gols. O treinador destacou a necessidade de reação imediata nos próximos compromissos, já que o time terá dois confrontos diretos contra adversários que também lutam contra o rebaixamento: Volta Redonda e América-MG, ambos em Belém. Com a pressão aumentando na reta final da competição, o Paysandu busca reverter a sequência negativa e conquistar pontos fundamentais para tentar sair da zona de rebaixamento da Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu crb var série b futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PÊNALTI? CBF divulga vídeo do VAR em lance polêmico de CRB x Paysandu pela Série B; veja A equipe bicolor contestou uma possível penalidade que não foi assinalada pela arbitragem da partida 31.08.25 15h50 NA BRONCA Claudinei dispara contra arbitragem, diz que Paysandu jogou melhor e lamenta chances perdidas Para o treinador bicolor, a árbitra Edna Alves não voltou atrás em sua decisão após checar VAR em lance de possível pênalti em Vilela, apenas para não assumir que errou 30.08.25 20h30 SEM REAÇÃO CRB vence, e Paysandu segue na lanterna da Série B com sétima partida sem vitória Time alagoano dominou boa parte do jogo e marcou no início e no final do segundo tempo. Próximo jogo do Papão será na próxima sexta-feira, na Curuzu, contra o Volta Redonda. 30.08.25 18h11 A BOLA VAI ROLAR Marcelinho é a novidade do time titular do Paysandu para o duelo no Rei Pelé; confira as escalações A base do time é a mesma das últimas partidas, com o zagueiro Thiago Heleno mantido pela terceira vez seguida. 30.08.25 15h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 REFORÇO Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino 31.08.25 15h02