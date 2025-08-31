CBF divulga vídeo do VAR em lance polêmico de CRB x Paysandu pela Série B; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o vídeo da análise do árbitro assistente de vídeo (VAR) em um lance decisivo da partida entre CRB e Paysandu, disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com vitória da equipe alagoana por 2 a 0.

O lance em questão ocorreu nos minutos finais, quando o volante Leandro Vilela, do Paysandu, caiu dentro da área adversária. A árbitra Edina Alves foi chamada à revisão pelo VAR para possível marcação de pênalti. Após analisar as imagens, a decisão inicial de não penalidade foi mantida.

De acordo com a Comissão de Arbitragem da CBF, a situação foi enquadrada como “ação de área penal”, mas a revisão concluiu pela manutenção da interpretação de campo. O órgão destacou, em publicação de caráter didático, as orientações das Regras de Jogo da IFAB/FIFA 2025/26, que determinam a marcação de pênalti quando ocorre infração punível com tiro livre direto dentro da área.

O episódio gerou forte repercussão no Paysandu, que amarga um momento difícil na Série B. A derrota em Maceió manteve o clube paraense na lanterna da competição, com sete jogos sem vitória e quatro derrotas consecutivas. O técnico Claudinei Oliveira, em coletiva após a partida, relacionou a decisão da arbitragem ao resultado, além de apontar a falta de eficiência ofensiva da equipe como fator determinante.

Mesmo com diversas oportunidades criadas, o Papão não conseguiu converter as chances em gols. O treinador destacou a necessidade de reação imediata nos próximos compromissos, já que o time terá dois confrontos diretos contra adversários que também lutam contra o rebaixamento: Volta Redonda e América-MG, ambos em Belém.

Com a pressão aumentando na reta final da competição, o Paysandu busca reverter a sequência negativa e conquistar pontos fundamentais para tentar sair da zona de rebaixamento da Série B.