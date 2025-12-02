Campanhas opostas marcam a temporada de Paysandu e Remo em 2025 O Papão alternou título e instabilidade, enquanto o Leão garantiu o estadual e o acesso O Liberal 02.12.25 17h13 Pedro Rocha, pelo Remo, e Maurício Garcez, do lado bicolor, foram os destaques da temporada. (Thiago Gomes / O Liberal) Em 2025, Paysandu e Remo tiveram campanhas opostas. O Paysandu enfrentou uma temporada marcada por resultados irregulares, titulo e rebaixamento, enquanto o Remo apresentou regularidade: foi campeão estadual e conquistou o acesso à Série A. No fim das contas, as duas locomotivas paraenses fizeram caminhos inversos, mas nada além de uma característica marcante da rivalidade secular entre Leão e Lobo. Paysandu O Paysandu disputou 60 jogos em cinco competições e terminou o ano com 16 vitórias, 20 empates e 24 derrotas, aproveitamento de 38,4%. O número de derrotas igualou a marca de 2006 e ficou próximo das 28 registradas em 2005, pior número do século. A temporada começou com a disputa da Supercopa Grão-Pará, na qual o time enfrentou e venceu a Tuna Luso, levantando a primeira taça em disputa no futebol paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Mais adiante, já no Parazão, o Papão fez uma campanha com 12 partidas. Nesse interim somou 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcou 23 gols e sofreu 11. Chegou à final, mas perdeu o título para o Remo, no primeiro grande embate dos eternos adversários. Avançando sobre a Copa Verde, foram 7 jogos, com 2 vitórias e 5 empates. Uma campanha sólida, com direito ao quinto título e o posto de maior vencedor da competição, após vencer o Goiás na final. Por outro lado, a Série B foi o ponto mais negativo. Em 38 atuações, venceu apenas 5 vezes, empatou 13 e perdeu 20. O time passou por três longas sequências sem vitória — uma de nove jogos e duas de onze — e terminou rebaixado com três rodadas de antecedência, na última posição. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Bahia com duas derrotas. Já na Supercopa Grão-Pará, venceu a Tuna Luso e conquistou o título. O clube ainda passou por cinco comandos técnicos ao longo do ano: Márcio Fernandes, Luizinho Lopes, Claudinei Oliveira, novamente Márcio Fernandes e Ignacio Neto. VEJA MAIS Após acesso, Remo fecha a Série B entre os melhores visitantes Pilar do acesso à Série A foi construído nas partidas longe de Belém Após rebaixamento, analista deixa o Paysandu e se despede do clube: 'Lutamos até o último minuto' Kauê Azevedo não vai seguir com o time para 2026 e deve acertar com adversário do Papão na Série C Acesso do Remo e tropeço do Criciúma mantêm ex-jogadores do Paysandu na Série B Alisson, Nicolas, Matheus Trindade e Borasi, que defenderam o Papão recentemente, seguem no Tigre após derrota para o Cuiabá impedir o retorno à elite Remo Do outro lado da Almirante Barroso, o Clube do Remo começou de forma promissora, em um total de 53 jogos em 2025. No Campeonato Paraense, teve 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 12 jogos, com 24 gols marcados e 8 sofridos, e ficou com o título após vencer o Paysandu na decisão. Na Copa do Brasil, empatou uma vez e perdeu outra, sendo eliminado na segunda fase. Na Copa Verde, empatou na estreia e caiu logo no primeiro confronto. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A Série B marcou a principal campanha do clube no ano. Em 38 partidas, registrou 16 vitórias, 14 empates e 8 derrotas, com 51 gols feitos e 39 sofridos. O desempenho garantiu o quarto lugar e o retorno à Série A. A temporada também teve mudanças no comando. Rodrigo Santana iniciou o ano e foi substituído ainda no estadual por Daniel Paulista, que seguiu até a 10ª rodada da Série B. António Oliveira assumiu na sequência e conduziu boa parte do campeonato, mas saiu na reta final, quando Guto Ferreira chegou para concluir a campanha do acesso. Em resumo é possível dizer que a temporada de 2025 terminou com um cenário dividido no futebol paraense. O Paysandu conviveu com oscilações, mudanças de comando, eliminação precoce e rebaixamento, enquanto o Remo obteve estabilidade, conquistou o estadual e confirmou seu retorno à elite nacional, marcando a temporada como poucas na história recente da dupla Re-Pa. 