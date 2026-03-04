Experiente em Re-Pa, Edílson destaca concentração para buscar taça: 'Entrar com foco total' O lateral-direito do Paysandu é um dos veteranos no maior clássico do futebol amazônico e quer usar a experiência para fazer a diferença no próximo domingo (8) O Liberal 04.03.26 15h53 Edílson vai disputar o seu 15º clássico Re-Pa e pode sair de campo com o título estadual. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O primeiro tempo da final do Parazão entre Remo e Paysandu terminou com vantagem bicolor. No próximo domingo (8), o Paysandu volta a campo com a missão de administrar o resultado e impor seu jogo diante do rival. Para isso, conta com a experiência de alguns nomes, entre eles o lateral-direito Edílson, que, pelas contas oficiais, já disputou 14 partidas contra o tradicional adversário. São 14 clássicos em três temporadas, bagagem que ele pretende usar a favor do Bicola, ainda que reconheça que cada encontro tem características próprias. "É um jogo, como falei para o grupo, uma final de quatro tempos. Já se passaram dois. Todo clássico é diferente, exige atenção e concentração. Sempre será decidido nos detalhes. Temos que entrar com foco total para que, no próximo domingo, a gente saia de campo como campeão", observa. Para o lateral, o Paysandu atual apresenta um elenco entrosado e unido, resultado do trabalho desenvolvido nos bastidores do clube, que mesclou experiência e juventude. Segundo ele, o time ganhou identidade própria e vem evoluindo ao longo da temporada. "É uma transição que, a meu ver, a diretoria e a comissão técnica foram felizes nas peças que trouxeram e na manutenção dos que ficaram. Chegaram atletas que dão a vida, tem a garotada com disposição e vontade de vencer. Não tem ninguém acomodado aqui. Todo mundo quer seu espaço, quer ser campeão e fazer história. Hoje o Paysandu é isso.” Taticamente, Edílson já não atua da mesma forma que no início de sua passagem pelo clube. Ele admite a mudança de função e rebate críticas ao desempenho individual, ressaltando o contexto coletivo. “Este ano estou fazendo a função que o professor tem pedido, que é atuar mais como lateral do que como ala, partir mais de trás para frente e dar essa sustentação defensiva à equipe. Independentemente disso, estou feliz, porque fazendo isso o Paysandu está vencendo e crescendo”, acrescenta. O jogador também aponta o que considera o diferencial do elenco de 2026. “Eu destaco a vontade e a determinação. O que o professor passa para a gente, o grupo cumpre. Todo mundo acata, todo mundo se entrega. O professor fala muito que corrige, e é verdade. É desafiador você reconhecer que errou e buscar melhorar. É muito bacana essa cobrança positiva por parte da comissão. Isso é algo louvável no grupo." 