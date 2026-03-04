Luis Oyama minimiza derrota e vê Novorizontino 'vivo' no Paulistão: 'Vamos em busca do título'

Disputar uma final em desvantagem é sempre complicado, mas o experiente volante Luis Oyama minimizou a derrota por 1 a 0 diante do Palmeiras, na Arena Barueri, e adotou um discurso otimista para o duelo de volta, domingo, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 20h30.

"(Faltou) ajustar alguns detalhes e na hora das oportunidades, a gente fazer os gols", avaliou o meio-campista sobre o jogo desta quarta-feira. O Novorizontino adotou uma postura retraída, apenas disposto a segurar o ímpeto alviverde, mas teve oportunidade de empate em pênalti batido por Robson nas mãos de Carlos Miguel.

Confiante em sua força caseira, onde já ganhou do time alternativo do Palmeiras neste estadual por 4 a 0, Oyama deixou o gramado confiante em uma reviravolta na decisão, atrás do inédito título para a cidade de Novo Horizonte.

"A gente está vivo e confia na nossa força dentro de casa. E vamos em busca deste título", afirmou Luis Oyama, com bons motivos para acreditar em um triunfo. Jogando em seu estádio, o Novorizontino ganhou todos os jogos. Além de bater o Palmeiras na fase de classificação, eliminou o Santos nas quartas, com 2 a 1, e fez 1 a 0 no Corinthians na semifinal.

O técnico Enderson Moreira, que não utilizou o meia Rômulo nesta quarta-feira por causa da multa de R$ 1 milhão - o jogador pertence ao Palmeiras -, pode contar com o jogador da definição do campeão.

O Novorizontino faz campanha para achar um patrocinador que banque a presença do armador, vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Robson, que fez sete gols. A depender do presidente Genilson Rocha, já está escalado. "Chance grande (de jogar", disse o dirigente, na zona mista da Arena Barueri.