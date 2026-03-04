Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Luis Oyama minimiza derrota e vê Novorizontino 'vivo' no Paulistão: 'Vamos em busca do título'

Estadão Conteúdo

Disputar uma final em desvantagem é sempre complicado, mas o experiente volante Luis Oyama minimizou a derrota por 1 a 0 diante do Palmeiras, na Arena Barueri, e adotou um discurso otimista para o duelo de volta, domingo, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 20h30.

"(Faltou) ajustar alguns detalhes e na hora das oportunidades, a gente fazer os gols", avaliou o meio-campista sobre o jogo desta quarta-feira. O Novorizontino adotou uma postura retraída, apenas disposto a segurar o ímpeto alviverde, mas teve oportunidade de empate em pênalti batido por Robson nas mãos de Carlos Miguel.

Confiante em sua força caseira, onde já ganhou do time alternativo do Palmeiras neste estadual por 4 a 0, Oyama deixou o gramado confiante em uma reviravolta na decisão, atrás do inédito título para a cidade de Novo Horizonte.

"A gente está vivo e confia na nossa força dentro de casa. E vamos em busca deste título", afirmou Luis Oyama, com bons motivos para acreditar em um triunfo. Jogando em seu estádio, o Novorizontino ganhou todos os jogos. Além de bater o Palmeiras na fase de classificação, eliminou o Santos nas quartas, com 2 a 1, e fez 1 a 0 no Corinthians na semifinal.

O técnico Enderson Moreira, que não utilizou o meia Rômulo nesta quarta-feira por causa da multa de R$ 1 milhão - o jogador pertence ao Palmeiras -, pode contar com o jogador da definição do campeão.

O Novorizontino faz campanha para achar um patrocinador que banque a presença do armador, vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Robson, que fez sete gols. A depender do presidente Genilson Rocha, já está escalado. "Chance grande (de jogar", disse o dirigente, na zona mista da Arena Barueri.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Novorizontino

Luís Oyama
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site

Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês

04.03.26 12h47

futebol

Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda

CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras

04.03.26 11h47

mais esportes

Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil

Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos

04.03.26 10h57

Futebol

CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia

Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril.

03.03.26 15h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

04.03.26 7h00

RENDIMENTO

Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão

Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário

04.03.26 8h00

FALOU O ÍDOLO

Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar'

O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente

03.03.26 20h28

futebol

Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda

CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras

04.03.26 11h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda