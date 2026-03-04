Luis Oyama minimiza derrota e vê Novorizontino 'vivo' no Paulistão: 'Vamos em busca do título' Estadão Conteúdo 04.03.26 22h37 Disputar uma final em desvantagem é sempre complicado, mas o experiente volante Luis Oyama minimizou a derrota por 1 a 0 diante do Palmeiras, na Arena Barueri, e adotou um discurso otimista para o duelo de volta, domingo, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 20h30. "(Faltou) ajustar alguns detalhes e na hora das oportunidades, a gente fazer os gols", avaliou o meio-campista sobre o jogo desta quarta-feira. O Novorizontino adotou uma postura retraída, apenas disposto a segurar o ímpeto alviverde, mas teve oportunidade de empate em pênalti batido por Robson nas mãos de Carlos Miguel. Confiante em sua força caseira, onde já ganhou do time alternativo do Palmeiras neste estadual por 4 a 0, Oyama deixou o gramado confiante em uma reviravolta na decisão, atrás do inédito título para a cidade de Novo Horizonte. "A gente está vivo e confia na nossa força dentro de casa. E vamos em busca deste título", afirmou Luis Oyama, com bons motivos para acreditar em um triunfo. Jogando em seu estádio, o Novorizontino ganhou todos os jogos. Além de bater o Palmeiras na fase de classificação, eliminou o Santos nas quartas, com 2 a 1, e fez 1 a 0 no Corinthians na semifinal. O técnico Enderson Moreira, que não utilizou o meia Rômulo nesta quarta-feira por causa da multa de R$ 1 milhão - o jogador pertence ao Palmeiras -, pode contar com o jogador da definição do campeão. O Novorizontino faz campanha para achar um patrocinador que banque a presença do armador, vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Robson, que fez sete gols. A depender do presidente Genilson Rocha, já está escalado. "Chance grande (de jogar", disse o dirigente, na zona mista da Arena Barueri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Novorizontino Luís Oyama COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47