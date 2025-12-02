Após rebaixamento, analista deixa o Paysandu e se despede do clube: 'Lutamos até o último minuto' Kauê Azevedo não vai seguir com o time para 2026 e deve acertar com adversário do Papão na Série C O Liberal 02.12.25 10h20 Analista atuou no Papão ao lado de Frontini (Reprodução / Instagram) O analista de mercado Kauê Azevedo não vai acompanhar o Paysandu na próxima temporada, quando o time disputará a Série C do Brasileirão. Por meio das redes sociais, o analista confirmou sua saída do clube e agradeceu pela oportunidade. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “O Paysandu é grande quando se vê de longe, no Sul ou no Sudeste. Mas quando você pisa no Pará, quando respira Belém, quando sente o caldeirão pulsar — aí você entende. E começa a compreender o tamanho, a ‘payxão’ e o potencial imenso desse clube”, declarou o head scout, que lembrou que chegou ao clube por meio do ex-executivo do time, Carlo Frontini. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Conforme as informações, Kauê deve retornar ao Guarani, equipe onde trabalhou em 2023 e que disputará a Série C junto do Paysandu. Durante sua passagem pelo Bicolor, o profissional ajudou na contratação de nomes que se destacaram no Papão em meio à temporada ruim do time, como Garcez, Diogo Oliveira e Thalisson. VEJA MAIS Paysandu descumpre Lei Pelé e segue sem divulgar balanço financeiro de 2024 Até o momento, o site do clube não mostra nenhum balanço de 2024, mesmo passados cerca de oito meses do limite para a divulgação Paysandu pode iniciar pré-temporada na terceira semana de dezembro Clube bicolor se prepara para iniciar bem o próximo ano e evitar repetir 2025 Paysandu bate recorde financeiro em 2025, mas termina o ano rebaixado Clube arrecada R$ 39,2 milhões, cresce 44% em relação a 2024 e vive contraste entre cofres cheios e queda para a Série C Azevedo destacou o prazer e a surpresa que foi trabalhar no clube bicolor. Agradeceu à diretoria e a todos os funcionários pela parceria e ainda pediu desculpas pelo rebaixamento à terceira divisão. “Foram 200 dias, 29 semanas, 7 meses vivendo o Paysandu intensamente. Foi um ano esportivamente difícil, pesado, exigente. A pressão, a responsabilidade, o peso psicológico — tudo isso só é suportável porque o Paysandu é maior do que qualquer coisa. E porque existem pessoas incríveis sustentando esse escudo e construindo, todos os dias, a energia positiva dentro da Curuzu”, disse o analista. “Levo o Pará comigo — sua cultura, sua força, suas cores e sua gente. Essa cidade me ensinou mais do que cabe em palavras. Saio com gratidão imensa, mas também com uma ferida aberta. Preciso deixar minhas desculpas aos torcedores bicolores. Tentamos ser criativos, trabalhamos com processos, buscamos caminhos diante das limitações e da dificuldade do mercado. Lutamos até o último minuto, demos o melhor — e quando o melhor não basta, dói”, completou. Assim, com a saída de Kauê, o Papão terá que ir ao mercado atrás de um novo analista. Na coletiva de apresentação, o executivo de futebol Marcelo Sant’Ana havia destacado que o clube contrataria mais um analista de mercado e um de dados. O Paysandu está em processo de reestruturação para 2026. Na última semana, a equipe anunciou a saída de Júnior Furtado, coordenador de saúde e performance. Assim, com a saída de Kauê, o Papão terá que ir ao mercado atrás de um novo analista. Na coletiva de apresentação, o executivo de futebol Marcelo Sant'Ana havia destacado que o clube contrataria mais um analista de mercado e um de dados. O Paysandu está em processo de reestruturação para 2026. Na última semana, a equipe anunciou a saída de Júnior Furtado, coordenador de saúde e performance. Além disso, o clube anunciou o técnico Júnior Rocha para o comando do time na próxima temporada. 