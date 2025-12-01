Paysandu descumpre Lei Pelé e segue sem divulgar balanço financeiro de 2024 Até o momento, o site do clube não mostra nenhum balanço de 2024, mesmo passados cerca de oito meses do limite para a divulgação O Liberal 01.12.25 17h24 Maurício Ettinger (esq) presidiu o Paysandu entre 2021 e 2024. Roger Aguilera (ao fundo) é o atual. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu entra em mais um mês sem cumprir uma obrigação básica de transparência prevista na Lei Pelé. O clube ainda não publicou o balanço financeiro e o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) de 2024, documentos que, por lei, deveriam ter sido divulgados até 30 de abril deste ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em diversas entrevistas, o ex-presidente admitiu que o clube antecipou cotas de 2025 para pagar premiações de 2024, operação que reforça a necessidade de demonstrações financeiras claras e auditadas para avaliação da real situação econômica do Paysandu. Até o momento, o site do clube não mostra nenhum balanço de 2024, mesmo passados cerca de oito meses do limite para a divulgação. Enquanto os documentos oficiais permanecem fora do ar, informações obtidas pela equipe de esportes de O Liberal mostram que o faturamento do Paysandu em 2025 alcançou cifras expressivas. O clube arrecadou R$ 39.277.350,17 em premiações, cotas de participação e bilheteria — um salto considerável em relação aos R$ 27.258.521,22 registrados em 2024. Não constam no site do clube os valores referentes ao sócio-torcedor, à venda de títulos remidos e proprietários e aos patrocínios, fontes que, juntas, são estimadas em aproximadamente R$ 15,6 milhões. Sem o balanço formal, essas cifras permanecem sem comprovação contábil pública. VEJA MAIS Paysandu pode iniciar pré-temporada na terceira semana de dezembro Clube bicolor se prepara para iniciar bem o próximo ano e evitar repetir 2025 Paysandu bate recorde financeiro em 2025, mas termina o ano rebaixado Clube arrecada R$ 39,2 milhões, cresce 44% em relação a 2024 e vive contraste entre cofres cheios e queda para a Série C Novo gerente de futebol do Paysandu, Vandick Lima é apresentado e projeta reconstrução para 2026 Ex-presidente foi apresentado no novo cargo na última quarta-feira (26) A ausência de publicação representa um descumprimento direto do artigo 46-A da Lei Pelé (Lei n.º 9.615/1998), que determina que clubes profissionais devem apresentar e tornar públicas suas demonstrações financeiras acompanhadas de auditoria independente. A legislação exige ainda que esses documentos sigam os padrões do Conselho Federal de Contabilidade, sejam auditados e fiquem publicados por pelo menos três meses em site próprio e no portal da entidade de administração. De acordo com a lei, dirigentes responsáveis ficam sujeitos à inelegibilidade por cinco anos, ao afastamento do cargo e à nulidade de atos praticados após a infração, sem prejuízo de outras penalidades trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Além disso, o Paysandu pode enfrentar efeitos práticos relevantes. O descumprimento das exigências legais pode impedir o clube de aderir ao PROFUT, programa federal que permite a renegociação de dívidas fiscais e previdenciárias com condições especiais, ameaçando diretamente a saúde financeira da instituição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . ÚLTIMAS EM PAYSANDU JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48 Futebol Campanhas opostas marcam a temporada de Paysandu e Remo em 2025 O Papão alternou título e instabilidade, enquanto o Leão garantiu o estadual e o acesso 02.12.25 17h13 De casa nova! 