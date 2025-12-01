Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual O Liberal 01.12.25 11h53 Papão estreia contra AP (Reprodução) O Paysandu encara a Assembleia Paraense nesta segunda-feira (1º), na abertura do Campeonato Paraense de basquete. O jogo será no ginásio Moura Carvalho, às 20h. Para a estreia bicolor, o clube vai disponibilizar ingressos para os torcedores que quiserem acompanhar o duelo. Conforme informou o Paysandu, os bilhetes serão vendidos por R$ 10 para quem estiver com a camisa da equipe, e R$ 30 o normal. A venda será feita apenas presencialmente, na bilheteria do ginásio. Na primeira fase da competição, o Papão vai encarar a Assembleia Paraense e o JP8 Esportes. VEJA MAIS Doncic na galeria histórica, Lakers batem Pelicans; Thunder chega à 12ª vitória seguida na NBA Oklahoma City Thunder ampliou a melhor sequência da NBA ao derrotar o Portland Trail Blazers por 123 a 115 Em casa, Apade derrota o América-RN na abertura da Superliga B 2025/2026 Equipe paraense deu início à campanha em busca do acesso à elite do voleibol brasileiro O Clube do Remo é o atual campeão estadual. No ano passado, a equipe azulina venceu o Paysandu na final e levantou a taça de número 29. O Papão é o maior campeão paraense da modalidade, com 38 no total — a última conquista foi em 2022. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes paysandu basquete COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48 Futebol Campanhas opostas marcam a temporada de Paysandu e Remo em 2025 O Papão alternou título e instabilidade, enquanto o Leão garantiu o estadual e o acesso 02.12.25 17h13 De casa nova! Vice-artilheiro do Paysandu na Série B, atacante é anunciado em time sul-coreano Diogo Oliveira deixou o Bicola após o fim da temporada e vai atuar, pela primeira vez, no futebol asiático 02.12.25 11h39 futebol Após rebaixamento, analista deixa o Paysandu e se despede do clube: 'Lutamos até o último minuto' Kauê Azevedo não vai seguir com o time para 2026 e deve acertar com adversário do Papão na Série C 02.12.25 10h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03