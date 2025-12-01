Capa Jornal Amazônia
Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete

Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual

O Paysandu encara a Assembleia Paraense nesta segunda-feira (1º), na abertura do Campeonato Paraense de basquete. O jogo será no ginásio Moura Carvalho, às 20h.

Para a estreia bicolor, o clube vai disponibilizar ingressos para os torcedores que quiserem acompanhar o duelo. Conforme informou o Paysandu, os bilhetes serão vendidos por R$ 10 para quem estiver com a camisa da equipe, e R$ 30 o normal. A venda será feita apenas presencialmente, na bilheteria do ginásio.

Na primeira fase da competição, o Papão vai encarar a Assembleia Paraense e o JP8 Esportes.

O Clube do Remo é o atual campeão estadual. No ano passado, a equipe azulina venceu o Paysandu na final e levantou a taça de número 29. O Papão é o maior campeão paraense da modalidade, com 38 no total — a última conquista foi em 2022.

Palavras-chave

esportes

mais esportes

paysandu

basquete
Paysandu
