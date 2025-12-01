Brasileirão chega em semana final com Santos e Inter ameaçados de rebaixamento; veja chances Segundo o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Santos tem 51,4% de risco de queda Redação O Liberal com informações da AE 01.12.25 9h37 A vitória do Fortaleza sobre o Atlético-MG esquentou a briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Com apenas duas rodadas para o fim, cinco equipes ainda lutam para escapar da queda para a Série B: Santos, Internacional, Vitória, Ceará e o próprio Fortaleza. Sport e Juventude já estão rebaixados, restando definir mais dois clubes. O cenário da disputa pelo descenso foi detalhado pelo Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O estudo calculou as probabilidades de cada clube cair para a segunda divisão, considerando o desempenho e os próximos confrontos. O Santos apresenta 51,4% de risco de queda, segundo a UFMG. A equipe está na 16ª colocação, com 41 pontos, a mesma pontuação do Internacional, que abre o Z-4. O Santos leva vantagem no saldo de gols. Situação do Santos na reta final O clube praiano possui uma das tabelas consideradas mais favoráveis entre os times ameaçados. Após vencer o Sport, o Santos enfrentará o Juventude, fora de casa, em um jogo contra um time já rebaixado. A partida final será contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, que deve poupar jogadores pensando em outras competições. Internacional e seus desafios A probabilidade de queda do Internacional subiu para 40,8% após a goleada sofrida para o Vasco por 5 a 1. A equipe gaúcha demitiu Ramón Díaz do comando técnico e contratou Abel Braga para tentar fugir da degola. O time colorado jogará contra o São Paulo, no MorumBis, e o Red Bull Bragantino na última rodada. Vitória respira na tabela O Vitória, invicto há cinco jogos, deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Mirassol por 2 a 0. Os baianos ocupam a 15ª posição, com 42 pontos. A equipe já empatou sem gols com o Palmeiras em jogo adiantado e ainda tem uma partida atrasada contra o Bragantino, fora de casa, pela 34ª rodada. O confronto derradeiro será contra o São Paulo, em Salvador. Ceará e Fortaleza: Cenários distintos O Ceará é o time que está na situação mais confortável entre os que ainda correm risco. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 43 pontos. Contudo, tem os compromissos mais difíceis pela frente: jogará no Maracanã contra o Flamengo, que busca o título do Brasileirão, e depois contra o Palmeiras, em casa. Já o rival Fortaleza tem a situação mais dramática, com 69.5% de chances de queda. No entanto, o time anima com uma sequência de oito jogos invicto e três vitórias consecutivas. O tricolor cearense recebe o Corinthians na próxima partida e encerra o Brasileirão contra o Botafogo, no Rio. Probabilidades de Rebaixamento Confira abaixo as porcentagens de rebaixamento, conforme o Departamento de Matemática e Estatística da UFMG: Sport - 100.0% Juventude - 100.0% Fortaleza - 69.5% Santos - 51.4% Internacional - 40.8% Vitória - 30.6% Ceará - 7.5% 