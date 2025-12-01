Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasileirão chega em semana final com Santos e Inter ameaçados de rebaixamento; veja chances

Segundo o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Santos tem 51,4% de risco de queda

Redação O Liberal com informações da AE

A vitória do Fortaleza sobre o Atlético-MG esquentou a briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Com apenas duas rodadas para o fim, cinco equipes ainda lutam para escapar da queda para a Série B: Santos, Internacional, Vitória, Ceará e o próprio Fortaleza. Sport e Juventude já estão rebaixados, restando definir mais dois clubes.

O cenário da disputa pelo descenso foi detalhado pelo Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O estudo calculou as probabilidades de cada clube cair para a segunda divisão, considerando o desempenho e os próximos confrontos.

O Santos apresenta 51,4% de risco de queda, segundo a UFMG. A equipe está na 16ª colocação, com 41 pontos, a mesma pontuação do Internacional, que abre o Z-4. O Santos leva vantagem no saldo de gols.

Situação do Santos na reta final

O clube praiano possui uma das tabelas consideradas mais favoráveis entre os times ameaçados. Após vencer o Sport, o Santos enfrentará o Juventude, fora de casa, em um jogo contra um time já rebaixado. A partida final será contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, que deve poupar jogadores pensando em outras competições.

Internacional e seus desafios

A probabilidade de queda do Internacional subiu para 40,8% após a goleada sofrida para o Vasco por 5 a 1. A equipe gaúcha demitiu Ramón Díaz do comando técnico e contratou Abel Braga para tentar fugir da degola. O time colorado jogará contra o São Paulo, no MorumBis, e o Red Bull Bragantino na última rodada.

Vitória respira na tabela

O Vitória, invicto há cinco jogos, deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Mirassol por 2 a 0. Os baianos ocupam a 15ª posição, com 42 pontos. A equipe já empatou sem gols com o Palmeiras em jogo adiantado e ainda tem uma partida atrasada contra o Bragantino, fora de casa, pela 34ª rodada. O confronto derradeiro será contra o São Paulo, em Salvador.

Ceará e Fortaleza: Cenários distintos

O Ceará é o time que está na situação mais confortável entre os que ainda correm risco. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 43 pontos. Contudo, tem os compromissos mais difíceis pela frente: jogará no Maracanã contra o Flamengo, que busca o título do Brasileirão, e depois contra o Palmeiras, em casa.

Já o rival Fortaleza tem a situação mais dramática, com 69.5% de chances de queda. No entanto, o time anima com uma sequência de oito jogos invicto e três vitórias consecutivas. O tricolor cearense recebe o Corinthians na próxima partida e encerra o Brasileirão contra o Botafogo, no Rio.

Probabilidades de Rebaixamento

Confira abaixo as porcentagens de rebaixamento, conforme o Departamento de Matemática e Estatística da UFMG:

  • Sport - 100.0%
  • Juventude - 100.0%
  • Fortaleza - 69.5%
  • Santos - 51.4%
  • Internacional - 40.8%
  • Vitória - 30.6%
  • Ceará - 7.5%
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

probabilidades
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes

02.12.25 15h13

mais esportes

Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana

Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil

02.12.25 12h25

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

02.12.25 7h00

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda