Brasileirão chega em semana final com Santos e Inter ameaçados de rebaixamento; veja chances

A vitória do Fortaleza sobre o Atlético-MG esquentou a briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Com apenas duas rodadas para o fim, cinco equipes ainda lutam para escapar da queda para a Série B: Santos, Internacional, Vitória, Ceará e o próprio Fortaleza. Sport e Juventude já estão rebaixados, restando definir mais dois clubes.

O cenário da disputa pelo descenso foi detalhado pelo Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O estudo calculou as probabilidades de cada clube cair para a segunda divisão, considerando o desempenho e os próximos confrontos.

O Santos apresenta 51,4% de risco de queda, segundo a UFMG. A equipe está na 16ª colocação, com 41 pontos, a mesma pontuação do Internacional, que abre o Z-4. O Santos leva vantagem no saldo de gols.

Situação do Santos na reta final

O clube praiano possui uma das tabelas consideradas mais favoráveis entre os times ameaçados. Após vencer o Sport, o Santos enfrentará o Juventude, fora de casa, em um jogo contra um time já rebaixado. A partida final será contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, que deve poupar jogadores pensando em outras competições.

Internacional e seus desafios

A probabilidade de queda do Internacional subiu para 40,8% após a goleada sofrida para o Vasco por 5 a 1. A equipe gaúcha demitiu Ramón Díaz do comando técnico e contratou Abel Braga para tentar fugir da degola. O time colorado jogará contra o São Paulo, no MorumBis, e o Red Bull Bragantino na última rodada.

Vitória respira na tabela

O Vitória, invicto há cinco jogos, deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Mirassol por 2 a 0. Os baianos ocupam a 15ª posição, com 42 pontos. A equipe já empatou sem gols com o Palmeiras em jogo adiantado e ainda tem uma partida atrasada contra o Bragantino, fora de casa, pela 34ª rodada. O confronto derradeiro será contra o São Paulo, em Salvador.

Ceará e Fortaleza: Cenários distintos

O Ceará é o time que está na situação mais confortável entre os que ainda correm risco. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 43 pontos. Contudo, tem os compromissos mais difíceis pela frente: jogará no Maracanã contra o Flamengo, que busca o título do Brasileirão, e depois contra o Palmeiras, em casa.

Já o rival Fortaleza tem a situação mais dramática, com 69.5% de chances de queda. No entanto, o time anima com uma sequência de oito jogos invicto e três vitórias consecutivas. O tricolor cearense recebe o Corinthians na próxima partida e encerra o Brasileirão contra o Botafogo, no Rio.

Probabilidades de Rebaixamento

Confira abaixo as porcentagens de rebaixamento, conforme o Departamento de Matemática e Estatística da UFMG:

Sport - 100.0%

Juventude - 100.0%

Fortaleza - 69.5%

Santos - 51.4%

- 51.4% Internacional - 40.8%

- 40.8% Vitória - 30.6%

Ceará - 7.5%