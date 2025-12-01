Capa Jornal Amazônia
Doncic na galeria histórica, Lakers batem Pelicans; Thunder chega à 12ª vitória seguida na NBA

Oklahoma City Thunder ampliou a melhor sequência da NBA ao derrotar o Portland Trail Blazers por 123 a 115

Redação O Liberal com informações da AE

O domingo apresentou uma rodada movimentada na NBA, com destaques para Luka Doncic, a sequência vitoriosa do Oklahoma City Thunder e triunfos de Houston Rockets e Boston Celtics. No Crypto.com Arena, os Lakers venceram o New Orleans Pelicans por 133 a 121, impulsionados pela atuação do esloveno.

Luka Doncic alcançou um feito notável ao se tornar o sexto jogador da história dos Lakers a registrar seis partidas consecutivas com 30 ou mais pontos. Ele se junta a nomes como LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Jerry West e Elgin Baylor.

O esloveno celebrou este momento especial no aniversário de dois anos de sua filha. Ele registrou 34 pontos, 12 rebotes e sete assistências na partida, comentando: "Foi muito bom vencer hoje. É um dia especial para mim".

Lakers mantêm ritmo no Oeste

Austin Reaves teve uma grande atuação, contribuindo com 33 pontos para o triunfo. Esta vitória mantém os Lakers em alta na Conferência Oeste e reforça a consistência ofensiva da equipe.

Oklahoma City Thunder segue dominante

Fora de casa, o Oklahoma City Thunder estendeu sua sequência de vitórias, a maior da NBA. A equipe superou o Portland Trail Blazers por 123 a 115, alcançando 12 triunfos consecutivos.

O cestinha da partida foi Deni Avdija, com 31 pontos pelos Blazers. Shai Gilgeous-Alexander marcou 26 pontos e liderou mais uma performance sólida do Thunder, líder absoluto da Conferência Oeste.

Houston Rockets e Boston Celtics também vencem

O Houston Rockets também mantém sua boa fase, vencendo o Utah Jazz por 129 a 101, em Salt Lake City. Este resultado consolidou o time texano na terceira posição do Oeste, somando 13 vitórias. Eles estão atrás apenas do Thunder (20) e dos Lakers (15).

O fechamento da noite reservou emoção em Cleveland. O Boston Celtics, com uma atuação monumental de Payton Pritchard, conquistou uma vitória por 117 a 115 contra os Cavaliers no estouro do cronômetro. Pritchard teve sua melhor partida da temporada, com 42 pontos, três rebotes e três assistências.

O triunfo recoloca os Celtics na parte de cima da disputa do Leste, ocupando o oitavo lugar. Os Pistons lideram a conferência com 16 vitórias.

Confira todos os resultados de domingo na NBA

  • Utah Jazz 101 x 129 Houston Rockets
  • Philadelphia 76ers 134 x 142 Atlanta Hawks
  • Cleveland Cavaliers 115 x 117 Boston Celtics
  • Portland Trail Blazers 115 x 123 Oklahoma City Thunder
  • New York Knicks 116 x 94 Toronto Raptors
  • Minnesota Timberwolves 125 x 112 San Antonio Spurs
  • Sacramento Kings 107 x 115 Memphis Grizzlies
  • Los Angeles Lakers 133 x 121 New Orleans Pelicans
basquete

NBA

Los Angeles Lakers
