Vice-artilheiro do Paysandu na Série B, atacante é anunciado em time sul-coreano

O atacante Diogo Oliveira, vice-artilheiro do Paysandu na Série B, está de casa nova. O jogador, que deixou o clube bicolor após o fim da temporada, que terminou com o rebaixamento do Papão à Série C, vai jogar pelo Daejeon Hanacitizen, da Coreia do Sul. A oficialização do contrato foi confirmada na última segunda-feira (1º), por meio das redes sociais.

“O atacante Diogo está com o Daejeon Hanacitizen”, anunciou o clube nas redes sociais.

Esta será a terceira experiência dele fora do Brasil, sendo a primeira no futebol asiático. No anúncio, o jogador destacou o desafio que será e disse estar empolgado para atuar pelo time, que disputa a primeira divisão da Coreia do Sul.

“É uma verdadeira honra fazer parte do Daejeon para a temporada de 2026. Estou empolgado com a oportunidade de um novo desafio e animado para mostrar minhas habilidades no prestigiado palco da K League. Darei o meu melhor para alcançar os objetivos da equipe e trazer alegria e vitórias aos nossos torcedores. Vamos lutar juntos em campo na temporada de 2026”, declarou o atacante.

Além do Daejeon Hana Citizen, fora do Brasil, Diogo atuou pelo Plaza Colonia, do Uruguai, e pelo Pumas, do México. Em 2025, ele foi um dos destaques do Plaza antes de chegar ao Paysandu, em junho, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

Pelo Papão, o jogador também se destacou, tendo disputado 17 jogos e marcado seis gols. Apesar disso, o Paysandu foi rebaixado na lanterna do campeonato.

Ao se despedir do clube bicolor, o atacante lamentou o resultado final e agradeceu pela oportunidade.

“Confesso que essa não é a despedida que eu imaginava. No fim, uma lesão me impediu de ajudar como eu gostaria. Tudo o que eu mais queria era brigar até o último minuto para entregar a vocês, torcedores, um resultado à altura da grandeza que vocês representam”, disse o jogador em uma mensagem compartilhada nas redes sociais.

No Brasil, Diogo Oliveira defendeu o Elosport, o Vasco no sub-23, Independente de Limeira-SP, Francana-SP, além do Coritiba-PR.