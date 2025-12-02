Vice-artilheiro do Paysandu na Série B, atacante é anunciado em time sul-coreano Diogo Oliveira deixou o Bicola após o fim da temporada e vai atuar, pela primeira vez, no futebol asiático Aila Beatriz Inete 02.12.25 11h39 Jogador vai atuar em equipe da primeira divisão da coreia (Wagner Santana / O Liberal) O atacante Diogo Oliveira, vice-artilheiro do Paysandu na Série B, está de casa nova. O jogador, que deixou o clube bicolor após o fim da temporada, que terminou com o rebaixamento do Papão à Série C, vai jogar pelo Daejeon Hanacitizen, da Coreia do Sul. A oficialização do contrato foi confirmada na última segunda-feira (1º), por meio das redes sociais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “O atacante Diogo está com o Daejeon Hanacitizen”, anunciou o clube nas redes sociais. Esta será a terceira experiência dele fora do Brasil, sendo a primeira no futebol asiático. No anúncio, o jogador destacou o desafio que será e disse estar empolgado para atuar pelo time, que disputa a primeira divisão da Coreia do Sul. VEJA MAIS Após rebaixamento, analista deixa o Paysandu e se despede do clube: 'Lutamos até o último minuto' Kauê Azevedo não vai seguir com o time para 2026 e deve acertar com adversário do Papão na Série C Paysandu descumpre Lei Pelé e segue sem divulgar balanço financeiro de 2024 Até o momento, o site do clube não mostra nenhum balanço de 2024, mesmo passados cerca de oito meses do limite para a divulgação Paysandu pode iniciar pré-temporada na terceira semana de dezembro Clube bicolor se prepara para iniciar bem o próximo ano e evitar repetir 2025 “É uma verdadeira honra fazer parte do Daejeon para a temporada de 2026. Estou empolgado com a oportunidade de um novo desafio e animado para mostrar minhas habilidades no prestigiado palco da K League. Darei o meu melhor para alcançar os objetivos da equipe e trazer alegria e vitórias aos nossos torcedores. Vamos lutar juntos em campo na temporada de 2026”, declarou o atacante. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Além do Daejeon Hana Citizen, fora do Brasil, Diogo atuou pelo Plaza Colonia, do Uruguai, e pelo Pumas, do México. Em 2025, ele foi um dos destaques do Plaza antes de chegar ao Paysandu, em junho, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo Papão, o jogador também se destacou, tendo disputado 17 jogos e marcado seis gols. Apesar disso, o Paysandu foi rebaixado na lanterna do campeonato. Ao se despedir do clube bicolor, o atacante lamentou o resultado final e agradeceu pela oportunidade. “Confesso que essa não é a despedida que eu imaginava. No fim, uma lesão me impediu de ajudar como eu gostaria. Tudo o que eu mais queria era brigar até o último minuto para entregar a vocês, torcedores, um resultado à altura da grandeza que vocês representam", disse o jogador em uma mensagem compartilhada nas redes sociais. No Brasil, Diogo Oliveira defendeu o Elosport, o Vasco no sub-23, Independente de Limeira-SP, Francana-SP, além do Coritiba-PR. 