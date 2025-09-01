Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja

Torcedores do Paysandu fizeram um protesto em frente à Sede Social do clube, no bairro Nazaré, em Belém. Membros da torcida organizada do time protestaram por conta da má fase da equipe na temporada e contra a diretoria bicolor. O ato ocorreu na tarde de domingo (31), após a derrota para o CRB-AL no último sábado (30), em jogo válido pela 24ª rodada da Série B.

O protesto ocorreu de forma pacífica, sem registro de incidentes. Na frente da sede do clube, os torcedores penduraram faixas nas grades de proteção pedindo a renúncia da chapa "Novos Rumos", presidida pelo empresário Roger Aguileira, que venceu as últimas eleições do time.

"Fora Novos Rumos", dizia uma das faixas. "Novos Rumos = Série C", dizia a outra.

O Paysandu amarga a lanterna da Série B, com apenas 21 pontos. O time bicolor está há sete jogos sem vencer, acumulando quatro derrotas seguidas. O último revés foi no sábado, contra o CRB, fora de casa. A equipe perdeu por 2 a 0, o que inflamou ainda mais a situação crítica do clube no campeonato.

(Reprodução / Redes sociais)

Esta não é a primeira vez que a torcida bicolor se manifesta contra a administração do clube. Em maio, na primeira etapa do Brasileirão, quando o Papão ainda não havia vencido na competição, torcedores foram até o CT do Paysandu, no bairro Águas Lindas, na Região Metropolitana, para protestar e pressionar a equipe por resultados positivos.

Na última partida em casa, em que o Bicola perdeu de virada para o Operário-PR, na 23ª rodada, parte da torcida também protestou ao final do jogo.

O próximo compromisso do Paysandu será em casa, na sexta-feira (5), contra o Volta Redonda-RJ. Na Curuzu, o Papão precisa vencer para tentar deixar, ao menos, a lanterna do campeonato. Por meio das redes sociais, uma das torcidas organizadas do clube pediu "público zero" para o jogo, em forma de protesto.