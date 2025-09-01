Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos O Liberal 01.09.25 9h05 Torcedores pediram a saída da diretoria atual (Reprodução / Instagram) Torcedores do Paysandu fizeram um protesto em frente à Sede Social do clube, no bairro Nazaré, em Belém. Membros da torcida organizada do time protestaram por conta da má fase da equipe na temporada e contra a diretoria bicolor. O ato ocorreu na tarde de domingo (31), após a derrota para o CRB-AL no último sábado (30), em jogo válido pela 24ª rodada da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O protesto ocorreu de forma pacífica, sem registro de incidentes. Na frente da sede do clube, os torcedores penduraram faixas nas grades de proteção pedindo a renúncia da chapa "Novos Rumos", presidida pelo empresário Roger Aguileira, que venceu as últimas eleições do time. "Fora Novos Rumos", dizia uma das faixas. "Novos Rumos = Série C", dizia a outra. VEJA MAIS Claudinei dispara contra arbitragem, diz que Paysandu jogou melhor e lamenta chances perdidas Para o treinador bicolor, a árbitra Edna Alves não voltou atrás em sua decisão após checar VAR em lance de possível pênalti em Vilela, apenas para não assumir que errou CBF divulga vídeo do VAR em lance polêmico de CRB x Paysandu pela Série B; veja A equipe bicolor contestou uma possível penalidade que não foi assinalada pela arbitragem da partida Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro O Paysandu amarga a lanterna da Série B, com apenas 21 pontos. O time bicolor está há sete jogos sem vencer, acumulando quatro derrotas seguidas. O último revés foi no sábado, contra o CRB, fora de casa. A equipe perdeu por 2 a 0, o que inflamou ainda mais a situação crítica do clube no campeonato. (Reprodução / Redes sociais) Esta não é a primeira vez que a torcida bicolor se manifesta contra a administração do clube. Em maio, na primeira etapa do Brasileirão, quando o Papão ainda não havia vencido na competição, torcedores foram até o CT do Paysandu, no bairro Águas Lindas, na Região Metropolitana, para protestar e pressionar a equipe por resultados positivos. Na última partida em casa, em que o Bicola perdeu de virada para o Operário-PR, na 23ª rodada, parte da torcida também protestou ao final do jogo. O próximo compromisso do Paysandu será em casa, na sexta-feira (5), contra o Volta Redonda-RJ. Na Curuzu, o Papão precisa vencer para tentar deixar, ao menos, a lanterna do campeonato. 