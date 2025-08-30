CRB vence, e Paysandu segue na lanterna da Série B com sétima partida sem vitória Time alagoano dominou boa parte do jogo e marcou no início e no final do segundo tempo. Próximo jogo do Papão será na próxima sexta-feira, na Curuzu, contra o Volta Redonda. Igor Wilson 30.08.25 18h11 O Paysandu entrou em campo neste sábado (30), no Rei Pelé, pressionado pela sequência negativa e pela necessidade urgente de pontuar. Saiu de Maceió com mais uma derrota, a quarta consecutiva, e sem sinais de reação. O CRB venceu por 2 a 0, com gols de Thiaguinho e Mikael, e deixou o Papão ainda mais afundado na lanterna da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Primeiro tempo de domínio alagoano e susto no fim A partida começou com o CRB tomando a iniciativa. Logo nos primeiros minutos, o time da casa rondou a área bicolor, explorando Facundo Barceló e Crystopher. Aos 8 minutos, Thiaguinho quase abriu o placar, mas Thalisson apareceu bem para salvar o Lobo. Claudinei Oliveira apostou em Garcez mais centralizado, com Marcelinho e Marlon abertos e Diogo Oliveira como referência. A estratégia não funcionou no início: o Papão mal passava do meio-campo, enquanto o CRB empilhava finalizações. Gabriel Mesquita precisou aparecer bem em chutes de Meritão e Matheus Ribeiro, segurando o empate. Mesmo acuado, o Paysandu assustou nos minutos finais. Primeiro com Marlon, que obrigou Matheus Albino a boa defesa com os pés. Depois, Reverson arriscou de longe, o goleiro rebateu e Diogo Oliveira, sozinho, desperdiçou mandando para fora. O primeiro tempo terminou em 0 a 0, mas com clara superioridade do CRB. VEJA MAIS Reforços do Paysandu: quem vingou e quem não rendeu desde a janela de julho Papão trouxe dez atletas na última leva de contratações; alguns viraram titulares, outros já perderam espaço. Na atual janela, até o momento, foram apenas duas contratações. Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento Segundo tempo cruel para o Papão O que parecia controlado desandou logo na volta do intervalo. Aos 3 minutos, Thiaguinho recebeu passe preciso de Meritão, dominou com calma e bateu colocado, abrindo o placar para o CRB. O mesmo atacante quase ampliou dois minutos depois, em chute que beijou a trave. O Papão demorou a reagir. Marcelinho arriscou de fora, mas sem direção. A chance mais clara veio após falha de Leo Campos: a bola sobrou para Diogo Oliveira na pequena área, que finalizou por cima e perdeu gol incrível. A equipe bicolor até equilibrou o jogo, chegou perto com Edinho e Diogo, mas Albino fez boas defesas. Aos 43, um lance polêmico marcou a partida. Leandro Vilela foi derrubado dentro da área, a árbitra Edina Alves revisou no VAR, mas decidiu não marcar pênalti. A revolta tomou conta do banco e dos jogadores do Paysandu. O castigo veio logo depois. Em contra-ataque, Potker serviu Dadá Belmonte, que driblou Gabriel Mesquita e rolou para Mikael fechar a conta: 2 a 0. Situação dramática O resultado mantém o Paysandu na última colocação da Série B, com sete jogos sem vencer e quatro derrotas seguidas. A pressão sobre o elenco e a comissão técnica aumenta, enquanto o time vê a zona de permanência se distanciar rodada após rodada. Para muitos, a queda para a Série C parece inevitável. Com a derrota, o time bicolor estaciona nos 21 pontos e pode ver América MIneiro, Volta Redonda e Amazonas, que ainda irão jogar, abrirem distância na tabela. O próximo jogo do time paraense será na próxima sexta-feira (5), contra o Volta Redonda, na Curuzu. Ficha Técnica CRB 2 x 0 Paysandu Local: Rei Pelé, Maceió (AL) Sábado, 30 de agosto, 16h Arbitragem: Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA-SP) Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Leandro Matos Feitosa (TO) VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO) Gols: Thiaguinho e Mikael Escalações: Paysandu: Gabriel Mesquita, Edilson (Bryan Borges), Thalisson, Thiago Heleno, Reverson (PK); Leandro Vilela, Anderson Leite; Marlon (Vinni Faria), Marcelinho (Edinho); Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira CRB: Matheus Albino; Weverton (Leo Campos), Henri, Fábio Alemão, Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher; Danielzinho (Lucas), Douglas Baggio (Dadá Belmonte); Thiaguinho (Willian Pottker) e Facundo Barceló (Mikael). Técnico: Eduardo Barroca 