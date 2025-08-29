Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento Iury Costa 29.08.25 16h29 Apesar do momento, o jogador se diz otimista para a partida. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu está em Maceió, onde se prepara para enfrentar o CRB neste sábado (30), no estádio Rei Pelé, pela 24ª rodada da Série B. O time bicolor vive um momento delicado, com três derrotas consecutivas e seis jogos sem vencer. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Uma das peças centrais do elenco bicolor nesta temporada, meia Leandro Vilela ressaltou a necessidade de recuperação imediata. “O que precisamos nesse momento é voltar a somar pontos. Ficamos três jogos sem pontuar e por isso ficamos na zona. Precisamos diminuir essa diferença pra sair da zona de rebaixamento e mudar nosso estado anímico. Precisamos pontuar”, afirmou. O jogador também refletiu sobre os resultados recentes, especialmente os jogos dentro de casa. “Foram três jogos difíceis de assimilar porque não pontuamos. Foram dois em casa com grande expectativa e poderíamos estar fora do Z4 nesse momento. Mas precisamos seguir em frente, voltar a pontuar pra que as nossas pretensões no campeonato melhorem”, disse. VEJA MAIS Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense Sobre o duelo contra o CRB, Vilela reforçou a importância de cumprir o que for planejado pela comissão técnica. “A estratégia quem vai determinar é o professor Claudinei. Temos que seguir à risca o que é pedido. Mas em termos de atitude, não podemos deixar faltar nada porque a competição está se afunilando e precisamos dar uma resposta pro nosso torcedor”, destacou. Questionado sobre o aspecto mental do elenco, o meia mostrou confiança na recuperação. “Não é a primeira vez que esse grupo de jogadores passa por isso, alguns deles já enfrentaram isso antes. É resgatar aquilo que foi feito, que teve sucesso nos campeonatos em que conseguiram sair dessa situação. Sou bastante otimista pra que a gente não caia nessas ciladas e se frustrar”, completou. A partida entre Papão e CRB acontece no sábado (30), às 16h, no Estádio Rei Pelé. O duelo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com. O encontro acontece em um momento de forte pressão. O Paysandu vem de três derrotas seguidas, duas delas na Curuzu. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b leandro vilela esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 'REFORÇÃO' De criticado a fundamental: Eduardo Batista rasga elogios para Borasi no Criciúma O técnico do time catarinense afirmou que o atacante argentino, alvo de críticas da torcida bicolor no início da temporada, possui características únicas. O time catarinense enfrenta o Remo logo mais, no Mangueirão. 28.08.25 20h01 Futebol Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição 28.08.25 12h10 Futebol Bryan Borges lamenta crise no Paysandu e garante a virada: 'Podemos fazer diferente' A missão bicolor, no entanto, é indigesta: o time precisa vencer o CRB fora de casa 27.08.25 18h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 Futebol Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre' Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão 29.08.25 9h02