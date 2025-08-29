Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’

O Paysandu está em Maceió, onde se prepara para enfrentar o CRB neste sábado (30), no estádio Rei Pelé, pela 24ª rodada da Série B. O time bicolor vive um momento delicado, com três derrotas consecutivas e seis jogos sem vencer.

Uma das peças centrais do elenco bicolor nesta temporada, meia Leandro Vilela ressaltou a necessidade de recuperação imediata.

“O que precisamos nesse momento é voltar a somar pontos. Ficamos três jogos sem pontuar e por isso ficamos na zona. Precisamos diminuir essa diferença pra sair da zona de rebaixamento e mudar nosso estado anímico. Precisamos pontuar”, afirmou.

O jogador também refletiu sobre os resultados recentes, especialmente os jogos dentro de casa.

“Foram três jogos difíceis de assimilar porque não pontuamos. Foram dois em casa com grande expectativa e poderíamos estar fora do Z4 nesse momento. Mas precisamos seguir em frente, voltar a pontuar pra que as nossas pretensões no campeonato melhorem”, disse.

VEJA MAIS

Sobre o duelo contra o CRB, Vilela reforçou a importância de cumprir o que for planejado pela comissão técnica.

“A estratégia quem vai determinar é o professor Claudinei. Temos que seguir à risca o que é pedido. Mas em termos de atitude, não podemos deixar faltar nada porque a competição está se afunilando e precisamos dar uma resposta pro nosso torcedor”, destacou.

Questionado sobre o aspecto mental do elenco, o meia mostrou confiança na recuperação.

“Não é a primeira vez que esse grupo de jogadores passa por isso, alguns deles já enfrentaram isso antes. É resgatar aquilo que foi feito, que teve sucesso nos campeonatos em que conseguiram sair dessa situação. Sou bastante otimista pra que a gente não caia nessas ciladas e se frustrar”, completou.

A partida entre Papão e CRB acontece no sábado (30), às 16h, no Estádio Rei Pelé. O duelo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com. O encontro acontece em um momento de forte pressão. O Paysandu vem de três derrotas seguidas, duas delas na Curuzu.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)