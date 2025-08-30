Claudinei dispara contra arbitragem, diz que Paysandu jogou melhor e lamenta chances perdidas Para o treinador bicolor, time jogou bem, mas erros cometidos estão custando caro. Já são sete jogos sem vencer, sendo quatro derrotas seguidas, lanterna da competição. 30.08.25 20h30 A derrota para o CRB por 2 a 0, neste sábado (30), manteve o Paysandu na lanterna da Série B e aumentou a pressão no clube, há sete jogos sem vencer, sendo quatro derrotas seguidas. Após o jogo no Rei Pelé, o técnico Claudinei Oliveira concedeu coletiva e destacou dois pontos principais: a falta de eficiência ofensiva da equipe e a polêmica decisão da arbitragem no lance em que Leandro Vilela caiu dentro da área, nos minutos finais da partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para o treinador, o Papão criou oportunidades suficientes para pelo menos empatar em Maceió. “Nossos erros estão custando caro. Estamos sendo penalizados e sofrendo os gols. Fizemos um grande jogo, jogamos até melhor que o CRB, que fez o gol e se fechou”, afirmou. VEJA MAIS CRB vence, e Paysandu segue na lanterna da Série B com sétima partida sem vitória Time alagoano dominou boa parte do jogo e marcou no início e no final do segundo tempo. Próximo jogo do Papão será na próxima sexta-feira, na Curuzu, contra o Volta Redonda. Ele citou as chances desperdiçadas pelo time e defendeu que a atuação merecia outro resultado. “Desde o primeiro tempo já tínhamos aquela chance do Reverson, depois o chute do Diogo. No segundo, criamos com Edinho, com Vinni, chegamos várias vezes. Mas não soubemos aproveitar. Isso não justifica. Hoje precisávamos era vencer, mesmo jogando mal, porque o que interessa é somar pontos”, disse. A arbitragem também foi alvo de críticas. Claudinei não poupou palavras ao comentar a decisão da árbitra Edina Alves, que, mesmo após revisão no VAR, não marcou o pênalti em Leandro Vilela. “Não dá pra falar do jogo sem falar do que fez a Edna aqui. Foi um pênalti claro, o pé do Vilela foi chutado. O VAR chamou sem a bola ter parado, tamanha a gravidade do lance. E mesmo assim ela manteve a convicção”. Segundo o treinador, o episódio teve impacto direto no resultado. “Fomos extremamente prejudicados hoje. No mínimo sairíamos com o empate, que seria o mais justo”. Apesar do momento delicado, Claudinei tenta manter a confiança para os próximos compromissos, todos eles decisivos na luta contra o rebaixamento. “Temos dois jogos em casa que são confrontos diretos. É vencer para ter a chance de sairmos dessa situação”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . 