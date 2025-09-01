Remo apresenta atacante João Pedro, indicado por Marcos Braz: 'Pesou o fato de ele estar no projeto'

O Clube do Remo apresentou o atacante João Pedro, de 28 anos, que chega para reforçar o setor ofensivo na reta final da Série B. O jogador, com passagens pelo futebol europeu e asiático, já treina com o elenco no Baenão enquanto aguarda a regularização para estrear oficialmente.

Em sua chegada, João Pedro explicou o que pesou na decisão de defender o Leão. “Foi fácil. É o projeto. Claro que procurei me informar e, com as informações que obtive, não tinha como dizer não. Pesou o fato de o Braz estar incluído no projeto. É uma pessoa do futebol, e eu acompanho há muito tempo o trabalho dele”, afirmou.

O atacante destacou que avaliou bem o ambiente antes de aceitar o desafio. “Vi as condições possíveis para que tudo ocorresse bem e, por conta disso, tomei a decisão”, disse.

Sobre suas características em campo, o novo reforço remista foi direto. “Sou um jogador inteligente, finalizador, penso sempre no gol. Trabalho para a equipe e dou tudo nos treinos e jogos. Acho que não vale a pena falar muito. Com o tempo, vão me conhecer e tirar as conclusões.”

João Pedro também falou sobre o processo de adaptação ao futebol paraense. “Minha adaptação está sendo boa. Claro que é diferente de onde eu estava. Todos me receberam muito bem, e isso torna as coisas muito mais fáceis. A expectativa é alta. Temos que pensar grande, mas com os pés no chão — jogo a jogo, dia a dia, sempre pensando no melhor para o clube”, avaliou.

Por fim, garantiu que a condição física não será um obstáculo por muito tempo. “Ainda não estou 100%, mas já, já fico”, concluiu.