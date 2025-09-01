Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo apresenta atacante João Pedro, indicado por Marcos Braz: 'Pesou o fato de ele estar no projeto'

O atacante, de dupla nacionalidade (Portugal e Guiné-Bissau), estava no Hà Nôi, do Vietnã

Luiz Guillherme Ramos
fonte

João Pedro chega com o aval do executivo Marcos Braz. (Samara Miranda/Ascom Remo)

O Clube do Remo apresentou o atacante João Pedro, de 28 anos, que chega para reforçar o setor ofensivo na reta final da Série B. O jogador, com passagens pelo futebol europeu e asiático, já treina com o elenco no Baenão enquanto aguarda a regularização para estrear oficialmente.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em sua chegada, João Pedro explicou o que pesou na decisão de defender o Leão. “Foi fácil. É o projeto. Claro que procurei me informar e, com as informações que obtive, não tinha como dizer não. Pesou o fato de o Braz estar incluído no projeto. É uma pessoa do futebol, e eu acompanho há muito tempo o trabalho dele”, afirmou.

O atacante destacou que avaliou bem o ambiente antes de aceitar o desafio. “Vi as condições possíveis para que tudo ocorresse bem e, por conta disso, tomei a decisão”, disse.

VEJA MAIS

image Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim'
Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano

image ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson
Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas.

image Após especulação sobre a saída, António Oliveira comanda treino no Remo nesta sexta (29)
Ao que tudo indica, o português ainda tem a confiança da direção azulina, mesmo com a terceira derrota em casa pela Série B

Sobre suas características em campo, o novo reforço remista foi direto. “Sou um jogador inteligente, finalizador, penso sempre no gol. Trabalho para a equipe e dou tudo nos treinos e jogos. Acho que não vale a pena falar muito. Com o tempo, vão me conhecer e tirar as conclusões.”

João Pedro também falou sobre o processo de adaptação ao futebol paraense. “Minha adaptação está sendo boa. Claro que é diferente de onde eu estava. Todos me receberam muito bem, e isso torna as coisas muito mais fáceis. A expectativa é alta. Temos que pensar grande, mas com os pés no chão — jogo a jogo, dia a dia, sempre pensando no melhor para o clube”, avaliou.

Por fim, garantiu que a condição física não será um obstáculo por muito tempo. “Ainda não estou 100%, mas já, já fico”, concluiu. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo apresenta atacante João Pedro, indicado por Marcos Braz: 'Pesou o fato de ele estar no projeto'

O atacante, de dupla nacionalidade (Portugal e Guiné-Bissau), estava no Hà Nôi, do Vietnã

01.09.25 17h05

Futebol

Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim'

Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano

01.09.25 9h57

REFORÇO

Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B

O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino

31.08.25 15h02

LEÃO

No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes

O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino

31.08.25 14h38

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja

Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos

01.09.25 9h05

Luto

Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá

Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu

01.09.25 12h26

Futebol

Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim'

Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano

01.09.25 9h57

De saída

Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada

Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe

01.09.25 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda