Remo apresenta atacante João Pedro, indicado por Marcos Braz: 'Pesou o fato de ele estar no projeto' O atacante, de dupla nacionalidade (Portugal e Guiné-Bissau), estava no Hà Nôi, do Vietnã Luiz Guillherme Ramos 01.09.25 17h05 João Pedro chega com o aval do executivo Marcos Braz. (Samara Miranda/Ascom Remo) O Clube do Remo apresentou o atacante João Pedro, de 28 anos, que chega para reforçar o setor ofensivo na reta final da Série B. O jogador, com passagens pelo futebol europeu e asiático, já treina com o elenco no Baenão enquanto aguarda a regularização para estrear oficialmente. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em sua chegada, João Pedro explicou o que pesou na decisão de defender o Leão. “Foi fácil. É o projeto. Claro que procurei me informar e, com as informações que obtive, não tinha como dizer não. Pesou o fato de o Braz estar incluído no projeto. É uma pessoa do futebol, e eu acompanho há muito tempo o trabalho dele”, afirmou. O atacante destacou que avaliou bem o ambiente antes de aceitar o desafio. “Vi as condições possíveis para que tudo ocorresse bem e, por conta disso, tomei a decisão”, disse. VEJA MAIS Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. Após especulação sobre a saída, António Oliveira comanda treino no Remo nesta sexta (29) Ao que tudo indica, o português ainda tem a confiança da direção azulina, mesmo com a terceira derrota em casa pela Série B Sobre suas características em campo, o novo reforço remista foi direto. “Sou um jogador inteligente, finalizador, penso sempre no gol. Trabalho para a equipe e dou tudo nos treinos e jogos. Acho que não vale a pena falar muito. Com o tempo, vão me conhecer e tirar as conclusões.” João Pedro também falou sobre o processo de adaptação ao futebol paraense. “Minha adaptação está sendo boa. Claro que é diferente de onde eu estava. Todos me receberam muito bem, e isso torna as coisas muito mais fáceis. A expectativa é alta. Temos que pensar grande, mas com os pés no chão — jogo a jogo, dia a dia, sempre pensando no melhor para o clube”, avaliou. Por fim, garantiu que a condição física não será um obstáculo por muito tempo. “Ainda não estou 100%, mas já, já fico”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo apresenta atacante João Pedro, indicado por Marcos Braz: 'Pesou o fato de ele estar no projeto' O atacante, de dupla nacionalidade (Portugal e Guiné-Bissau), estava no Hà Nôi, do Vietnã 01.09.25 17h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 REFORÇO Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino 31.08.25 15h02 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37