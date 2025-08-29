‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. Iury Costa 29.08.25 18h50 O volante azulino, Jaderson, avaliou o desempenho do time. (Thiago Gomes / O Liberal) Após a amarga derrota em casa para o Criciúma na noite de quinta-feira (28), o dia foi de incertezas para o Clube do Remo. Em meio a especulações sobre a demissão do técnico António Oliveira, o time azulino busca uma recuperação para voltar a brigar pelo acesso à Série A do Brasileirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A partida pareceu um filme repetido na cabeça do torcedor azulino. Domínio sobre o adversário e muitas chances de gols criadas pelo Remo, mas nem uma aproveitada de fato. O volante azulino, Jaderson, avaliou o desempenho do time. “Pra mim foi uma noite muito difícil. Fizemos uma boa partida e só pecamos na finalização. Temos tudo pra melhorar durante a semana para fazer na próxima partida o que pecamos nessa”, disse. VEJA MAIS Aproveitamento ofensivo do Remo despanca sob o comando de António Oliveira Desde a chegada do português, o Leão Azul baixou consideravelmente o número de gols marcados, sobretudo pelos atacantes Após especulação sobre a saída, António Oliveira comanda treino no Remo nesta sexta (29) Ao que tudo indica, o português ainda tem a confiança da direção azulina, mesmo com a terceira derrota em casa pela Série B Apesar do resultado, o volante azulino prefere ver o “copo meio cheio” e faz um apela para a torcida. “Tivemos 90 minutos muito bons e conseguimos manter bem durante a partida. Ficamos tristes. O torcedor tem o direito de cobrar pela falta de resultado, mas acho que eles precisam acreditar em nós. Estamos lutando e temos que trabalhar pra melhorar no que pecamos nessa partida”, afirmou. Jaderson vê uma evolução do time sob comando de António Oliveira, e projeta o jogo contra o Amazonas, na próxima sexta-feira (5), pela 25° rodada da competição. “A cada jogo estamos pegando mais a ideia dele (António) de jogar, então acredito que o vamos bem preparados pra enfrentar o Amazonas, fazer um grande jogo e trazer um resultado positivo”, finalizou. Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Amazonas, sexta-feira (5) as 17h, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b remo jaderson esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 Futebol Após especulação sobre a saída, António Oliveira comanda treino no Remo nesta sexta (29) Ao que tudo indica, o português ainda tem a confiança da direção azulina, mesmo com a terceira derrota em casa pela Série B 29.08.25 16h50 Futebol Aproveitamento ofensivo do Remo despanca sob o comando de António Oliveira Desde a chegada do português, o Leão Azul baixou consideravelmente o número de gols marcados, sobretudo pelos atacantes 29.08.25 16h06 FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06