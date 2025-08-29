‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson

Após a amarga derrota em casa para o Criciúma na noite de quinta-feira (28), o dia foi de incertezas para o Clube do Remo. Em meio a especulações sobre a demissão do técnico António Oliveira, o time azulino busca uma recuperação para voltar a brigar pelo acesso à Série A do Brasileirão.

A partida pareceu um filme repetido na cabeça do torcedor azulino. Domínio sobre o adversário e muitas chances de gols criadas pelo Remo, mas nem uma aproveitada de fato. O volante azulino, Jaderson, avaliou o desempenho do time.

“Pra mim foi uma noite muito difícil. Fizemos uma boa partida e só pecamos na finalização. Temos tudo pra melhorar durante a semana para fazer na próxima partida o que pecamos nessa”, disse.

Apesar do resultado, o volante azulino prefere ver o “copo meio cheio” e faz um apela para a torcida.

“Tivemos 90 minutos muito bons e conseguimos manter bem durante a partida. Ficamos tristes. O torcedor tem o direito de cobrar pela falta de resultado, mas acho que eles precisam acreditar em nós. Estamos lutando e temos que trabalhar pra melhorar no que pecamos nessa partida”, afirmou.

Jaderson vê uma evolução do time sob comando de António Oliveira, e projeta o jogo contra o Amazonas, na próxima sexta-feira (5), pela 25° rodada da competição.

“A cada jogo estamos pegando mais a ideia dele (António) de jogar, então acredito que o vamos bem preparados pra enfrentar o Amazonas, fazer um grande jogo e trazer um resultado positivo”, finalizou.

Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Amazonas, sexta-feira (5) as 17h, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)