Após especulação sobre a saída, António Oliveira comanda treino no Remo nesta sexta (29) Ao que tudo indica, o português ainda tem a confiança da direção azulina, mesmo com a terceira derrota em casa pela Série B O Liberal 29.08.25 16h50 António Oliveira continua no comando técnico do Remo. (Samara Miranda / Ascom Remo) Os rumores que davam como certa a demissão do técnico António Oliveira aparentemente não se confirmara. Na tarde desta sexta-feira (29), uma reunião entre a cúpula do futebol azulino seria feita para decidir o futuro do técnico. Entretanto, uma foto que circula nas redes sociais mostra que o comandante segue trabalhando normalmente no gramado do Baenão. Matéria em atualização...