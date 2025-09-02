Remo e Paysandu encerram janela de transferências com quatro contratações cada Enquanto o Leão tenta se aproximar do G4 da Série B e sonha com o acesso, o Papão busca alternativas ofensivas para reagir na lanterna da competição e evitar o retorno à Série C O Liberal 02.09.25 21h51 A janela de transferências de agosto, a última do ano para o futebol brasileiro, foi encerrada nesta terça-feira (2) com movimentações importantes de Remo e Paysandu. Cada clube anunciou quatro contratações, mas em cenários diferentes: enquanto o Leão tenta se aproximar do G4 da Série B e sonha com o acesso, o Papão busca alternativas para reagir na lanterna da competição e evitar o retorno à Série C. Paysandu aposta na reformulação ofensiva O Paysandu trouxe quatro jogadores, todos para setores de criação e ataque, refletindo a necessidade urgente de melhorar o desempenho ofensivo. O time tem um dos piores ataques da Série B e acumula sete rodadas sem vencer. Denilson (atacante, 28 anos): atuava no Botafogo-PB, pela Série C, com quatro gols em 18 jogos. Com passagem pelo futebol coreano e clubes do interior do país, é jogador de velocidade, opção para os lados do campo. Carlos Eduardo (meia, 24 anos): emprestador pelo Capivariano-SP, disputou a Série C pelo ABC e soma seis gols em 2025. Chega para aumentar a concorrência no setor de criação, que carece de opções após operação de Denner. João Marcos (atacante, 28 anos): destaque da Aparecidense na Série D, com nove gols em 39 jogos. É aposta para ampliar o repertório do ataque, que perdeu recentemente Jorge Benítez. Ramon Vinícius (meia, 25 anos): vindo do Figueirense, onde disputou sete jogos na Série C, o meia também tem experiência internacional, mas ainda busca regularidade. Os reforços chegam após o clube já ter feito dez contratações na janela extra de julho, sob a gestão do executivo Frontini. A reformulação reflete a tentativa de encontrar uma solução milagrosa e barata para um elenco que não engrenou ao longo da Série B. Remo investe em experiência internacional Na outra ponta, o Remo também anunciou quatro reforços, mas com um perfil diferente: atletas mais experientes, com rodagem internacional, reforçando a ambição de disputar vaga no G4. O Leão é atualmente o sexto colocado e mantém vivo o objetivo do acesso. Jorge (lateral-esquerdo, 29 anos): revelado pelo Flamengo, com passagens por Santos, Palmeiras, Fluminense e clubes europeus como Mônaco e Porto. Estava sem atuar desde 2024, mas traz currículo de peso para a posição. Nathan Pescador (meia ofensivo, 29 anos): ex-Grêmio, rescindiu com o clube gaúcho recentemente. Com passagens por Athletico-PR, Atlético-MG e futebol europeu, pode ser uma alternativa criativa para o meio-campo. Panagiotis Tachtsidis (meio-campista, 34 anos): grego, com carreira extensa na Europa e presença na Copa do Mundo pela seleção de seu país. Atuou na Itália, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes antes de chegar a Remo. João Pedro (atacante, 28 anos): português, ex-Santa Clara e Gil Vicente, com passagens pelo futebol turco e grego. O último clube foi o Hà Nôi, do Vietnã. Chega para ampliar as opções de ataque. Com esses nomes, a diretoria azulina reforça o discurso de disputar até o fim uma vaga na Série A de 2026. O clube soma 35 pontos e ainda tem 14 rodadas pela frente. 