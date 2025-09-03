Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo

O Clube do Remo viaja até Manaus nesta sexta-feira (5) para enfrentar o Amazonas, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Carlos Zamith. O confronto marca mais um capítulo de um histórico recente entre as duas equipes, que já se enfrentaram quatro vezes, com vantagem para o time azulino.

Até aqui, foram duas vitórias do Remo, um empate e uma derrota para o Amazonas. Jogando em Belém, o Leão Azul soma três partidas, com duas vitórias e um revés, este pela Série C de 2023, quando foi derrotado por 1 a 0. No primeiro turno da atual edição da Série B, os times se enfrentaram novamente no Mangueirão, e o Remo venceu por 1 a 0, pela 6ª rodada.

Na tabela, os clubes vivem momentos distintos. O Remo ocupa a 6ª posição e busca encostar novamente no G-4, enquanto o Amazonas aparece em 19º lugar, tentando sair da zona de rebaixamento.

Na rodada passada, ambos foram derrotados. O Remo perdeu para o Criciúma por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Amazonas caiu diante do Atlético Goianiense, também por 2 a 0.

Buscando se recuperar na competição, Remo e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (5) as 17h no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube da Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)