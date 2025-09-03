Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário Iury Costa 03.09.25 17h09 No primeiro turno o time azulino saiu de campo vencedor. (Cristino Martins / O Liberal) O Clube do Remo viaja até Manaus nesta sexta-feira (5) para enfrentar o Amazonas, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Carlos Zamith. O confronto marca mais um capítulo de um histórico recente entre as duas equipes, que já se enfrentaram quatro vezes, com vantagem para o time azulino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Até aqui, foram duas vitórias do Remo, um empate e uma derrota para o Amazonas. Jogando em Belém, o Leão Azul soma três partidas, com duas vitórias e um revés, este pela Série C de 2023, quando foi derrotado por 1 a 0. No primeiro turno da atual edição da Série B, os times se enfrentaram novamente no Mangueirão, e o Remo venceu por 1 a 0, pela 6ª rodada. VEJA MAIS Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. Após derrota em casa, chances de acesso do Remo despencam, aponta projeção Clube azulino perdeu para o Criciúma-SC na última rodada e segue na sexta colocação da tabela Na tabela, os clubes vivem momentos distintos. O Remo ocupa a 6ª posição e busca encostar novamente no G-4, enquanto o Amazonas aparece em 19º lugar, tentando sair da zona de rebaixamento. Na rodada passada, ambos foram derrotados. O Remo perdeu para o Criciúma por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Amazonas caiu diante do Atlético Goianiense, também por 2 a 0. Buscando se recuperar na competição, Remo e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (5) as 17h no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube da Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo amazonas f.c série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Lembra deles? Adversário do Remo, Amazonas possui no elenco ex-jogadores de Leão e Papão Equipe amazonense recebe o Remo e briga contra o rebaixamento. Já o Remo busca se aproximar do G4 03.09.25 17h21 SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 Futebol Após derrota em casa, chances de acesso do Remo despencam, aponta projeção Clube azulino perdeu para o Criciúma-SC na última rodada e segue na sexta colocação da tabela 03.09.25 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h23 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42