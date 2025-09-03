Capa Jornal Amazônia
Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz.

O Liberal
fonte

Torcedores e Marcos Braz (Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

Membros da torcida organizada do Remo realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (3), em frente ao Estádio Baenão, em Belém, antes da viagem da equipe para Manaus, onde o Leão enfrentará o Amazonas-AM pela Série B do Campeonato Brasileiro. A manifestação reuniu dezenas de torcedores, que cobraram explicações sobre decisões tomadas pelo executivo azulino, Marcos Braz.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o grupo conversando com Braz. O dirigente parou para ouvir as críticas e reivindicações dos torcedores, que demonstraram insatisfação com a fase do time e a falta de resultados positivos.

Um dos principais temas abordados foi a permanência do técnico António Oliveira. Parte da torcida defende a saída imediata do treinador, alegando baixo rendimento dentro de campo. Marcos Braz, no entanto, tem sido a principal voz da diretoria em defesa do trabalho do português, acreditando que a continuidade pode trazer estabilidade ao elenco.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o Remo para obter mais informações e aguarda posicionamento oficial do time azulino. 

