Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. O Liberal 03.09.25 11h50 Torcedores e Marcos Braz (Imagem: Reprodução/Redes Sociais) Membros da torcida organizada do Remo realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (3), em frente ao Estádio Baenão, em Belém, antes da viagem da equipe para Manaus, onde o Leão enfrentará o Amazonas-AM pela Série B do Campeonato Brasileiro. A manifestação reuniu dezenas de torcedores, que cobraram explicações sobre decisões tomadas pelo executivo azulino, Marcos Braz. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o grupo conversando com Braz. O dirigente parou para ouvir as críticas e reivindicações dos torcedores, que demonstraram insatisfação com a fase do time e a falta de resultados positivos. VEJA MAIS Após derrota em casa, chances de acesso do Remo despencam, aponta projeção Clube azulino perdeu para o Criciúma-SC na última rodada e segue na sexta colocação da tabela América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados Um dos principais temas abordados foi a permanência do técnico António Oliveira. Parte da torcida defende a saída imediata do treinador, alegando baixo rendimento dentro de campo. Marcos Braz, no entanto, tem sido a principal voz da diretoria em defesa do trabalho do português, acreditando que a continuidade pode trazer estabilidade ao elenco. O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o Remo para obter mais informações e aguarda posicionamento oficial do time azulino.