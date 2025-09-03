Após derrota em casa, chances de acesso do Remo despencam, aponta projeção Clube azulino perdeu para o Criciúma-SC na última rodada e segue na sexta colocação da tabela O Liberal 03.09.25 11h47 Time azulino vive oscilação em campo (Cristino Martins / O Liberal) A derrota em casa para o Criciúma-SC minou as chances do Remo de retornar ao G-4 na 24ª rodada da Série B. A equipe azulina segue na sexta colocação da tabela, a quatro pontos do grupo de acesso. O revés, aliado ao desempenho do time na última rodada, também fez as probabilidades de acesso despencarem. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme os dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do Remo são de apenas 9,8%. Na 23ª rodada, a porcentagem era de 16,5% - o que já representava uma queda significativa em relação à semana anterior, quando o Leão Azul figurou com 24,7%. VEJA MAIS Remo e Paysandu encerram janela de transferências com quatro contratações cada Enquanto o Leão tenta se aproximar do G4 da Série B e sonha com o acesso, o Papão busca alternativas ofensivas para reagir na lanterna da competição e evitar o retorno à Série C América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados Pedro Rocha nega racha no Remo e declara apoio a António Oliveira: 'Grupo está fechado com ele' Atacante admitiu erros do time e demonstrou confiança em recuperar os bons resultados nos próximos confrontos fora de casa, contra Amazonas e Vila Nova Os números refletem a oscilação do Remo no campeonato, principalmente na segunda etapa da disputa. O time azulino venceu só uma das cinco partidas que disputou no segundo turno da Série B e perdeu duas, somando apenas cinco pontos. Com isso, a equipe caiu para a sexta colocação e o Tigre assumiu a quarta posição. Por conta disso, conforme o projeto, CRB-AL (16,2%), Vila Nova-GO (16%), Cuiabá-MT (11,5%), Athletico-PR (11,2%) e Operário-PR (10,5%), que estão atrás do clube azulino na classificação, possuem mais chances de acesso. Apesar de o sonho do acesso parecer mais distante, no que diz respeito ao rebaixamento, o Remo parece estar mais tranquilo. No fechamento desta rodada, o projeto também apontou um aumento na probabilidade de queda, mas as chances ainda são remotas. Na última rodada, a projeção era de 0,76% e subiu para 2,4%. Precisando da vitória para se reaproximar da zona de acesso, o Remo visita o Amazonas-AM, vice-lanterna, na próxima sexta-feira (5). O jogo ocorre às 17h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. Além de importante para a posição do time na tabela, a partida pode ser decisiva para a permanência de António Oliveira, que balançou no cargo nas últimas semanas por conta do baixo rendimento da equipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 Futebol Após derrota em casa, chances de acesso do Remo despencam, aponta projeção Clube azulino perdeu para o Criciúma-SC na última rodada e segue na sexta colocação da tabela 03.09.25 11h47 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11 MERCADO Remo e Paysandu encerram janela de transferências com quatro contratações cada Enquanto o Leão tenta se aproximar do G4 da Série B e sonha com o acesso, o Papão busca alternativas ofensivas para reagir na lanterna da competição e evitar o retorno à Série C 02.09.25 21h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h27