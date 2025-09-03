Após derrota em casa, chances de acesso do Remo despencam, aponta projeção

A derrota em casa para o Criciúma-SC minou as chances do Remo de retornar ao G-4 na 24ª rodada da Série B. A equipe azulina segue na sexta colocação da tabela, a quatro pontos do grupo de acesso. O revés, aliado ao desempenho do time na última rodada, também fez as probabilidades de acesso despencarem.

Conforme os dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do Remo são de apenas 9,8%.

Na 23ª rodada, a porcentagem era de 16,5% - o que já representava uma queda significativa em relação à semana anterior, quando o Leão Azul figurou com 24,7%.

Os números refletem a oscilação do Remo no campeonato, principalmente na segunda etapa da disputa. O time azulino venceu só uma das cinco partidas que disputou no segundo turno da Série B e perdeu duas, somando apenas cinco pontos. Com isso, a equipe caiu para a sexta colocação e o Tigre assumiu a quarta posição.

Por conta disso, conforme o projeto, CRB-AL (16,2%), Vila Nova-GO (16%), Cuiabá-MT (11,5%), Athletico-PR (11,2%) e Operário-PR (10,5%), que estão atrás do clube azulino na classificação, possuem mais chances de acesso.

Apesar de o sonho do acesso parecer mais distante, no que diz respeito ao rebaixamento, o Remo parece estar mais tranquilo. No fechamento desta rodada, o projeto também apontou um aumento na probabilidade de queda, mas as chances ainda são remotas.

Na última rodada, a projeção era de 0,76% e subiu para 2,4%.

Precisando da vitória para se reaproximar da zona de acesso, o Remo visita o Amazonas-AM, vice-lanterna, na próxima sexta-feira (5). O jogo ocorre às 17h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Além de importante para a posição do time na tabela, a partida pode ser decisiva para a permanência de António Oliveira, que balançou no cargo nas últimas semanas por conta do baixo rendimento da equipe.