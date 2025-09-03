Lembra deles? Adversário do Remo, Amazonas possui no elenco ex-jogadores de Leão e Papão Equipe amazonense recebe o Remo e briga contra o rebaixamento. Já o Remo busca se aproximar do G4 Fábio Will 03.09.25 17h21 Onça pintada perdeu seu ultimo jogo na Série B (@leopivafoto / "X" @oficialamfc) O Remo encara o Amazonas na próxima sexta-feira (5), às 17h, em Manaus (AM), pela Série B do Brasileirão. A partida é chave para as duas equipes: o Leão Azul briga na parte de cima da tabela, enquanto a Onça Pintada luta contra o rebaixamento. O confronto pode marcar o reencontro de jogadores que já passaram pelo Remo e que hoje defendem a camisa aurinegra do Amazonas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A equipe de O Liberal fez um levantamento e identificou quatro jogadores que defenderam o Remo e atualmente estão no Amazonas, sendo um deles campeão paraense nesta temporada pelo Leão Azul. O time amazonense também conta com atletas que já vestiram a camisa do Paysandu. Confira os atletas: Goleiro Zé Carlos, de 30 anos, passou pelo Remo nas temporadas de 2022 e 2023. Atuou em oito partidas pelo clube. Goleiro Zé Carlos em treino no Baenão (Samara Miranda / Remo) Zagueiro argentino Iván Alvariño, de 24 anos, defendeu o Remo nesta temporada. Esteve em campo 14 vezes com a camisa azulina e conquistou o título do Campeonato Paraense. Alvariño vestindo a camisa do Remo (Luis Carlos / Remo) Lateral-esquerdo Fabiano, de 35 anos, está em sua segunda temporada no Amazonas, mas defendeu o Remo em 2016. Jogou seis partidas pelo Leão Azul. Lateral Fabiano jogou no Remo em 2016 (Divulgação) Meia PH, de 34 anos, atuou pelo Paysandu em 2020. Foram 26 jogos, dois gols marcados e o título estadual daquela temporada. PH atuando pelo Paysandu em 2020 (Jorge Luiz / Paysandu) Meia Rafael Tavares está em sua quarta temporada na Onça Pintada, mas defendeu o Paysandu em 2014. Rafael Tavares em 2014 pelo Papão (Arquivo O Liberal) Atacante Alex Sandro, de 30 anos, está em sua primeira temporada no Amazonas, mas já defendeu o Remo em 2019. Foi o autor do gol do título paraense do Leão sobre o Independente de Tucuruí. Ao todo, disputou 21 jogos e marcou quatro gols pelo clube. Alex Sandro quando atuava no Remo (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal) O Remo ocupa a 6ª colocação na tabela, com 35 pontos, e luta pelo acesso à Série A. Já o Amazonas é o 18º colocado, com 24 pontos, dentro da zona de rebaixamento. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 17h, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão em tempo real pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Lembra deles? Adversário do Remo, Amazonas possui no elenco ex-jogadores de Leão e Papão Equipe amazonense recebe o Remo e briga contra o rebaixamento. Já o Remo busca se aproximar do G4 03.09.25 17h21 SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 Futebol Após derrota em casa, chances de acesso do Remo despencam, aponta projeção Clube azulino perdeu para o Criciúma-SC na última rodada e segue na sexta colocação da tabela 03.09.25 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h23 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42