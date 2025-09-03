Capa Jornal Amazônia
Lembra deles? Adversário do Remo, Amazonas possui no elenco ex-jogadores de Leão e Papão

Equipe amazonense recebe o Remo e briga contra o rebaixamento. Já o Remo busca se aproximar do G4

Fábio Will
fonte

Onça pintada perdeu seu ultimo jogo na Série B (@leopivafoto / "X" @oficialamfc)

O Remo encara o Amazonas na próxima sexta-feira (5), às 17h, em Manaus (AM), pela Série B do Brasileirão. A partida é chave para as duas equipes: o Leão Azul briga na parte de cima da tabela, enquanto a Onça Pintada luta contra o rebaixamento. O confronto pode marcar o reencontro de jogadores que já passaram pelo Remo e que hoje defendem a camisa aurinegra do Amazonas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A equipe de O Liberal fez um levantamento e identificou quatro jogadores que defenderam o Remo e atualmente estão no Amazonas, sendo um deles campeão paraense nesta temporada pelo Leão Azul. O time amazonense também conta com atletas que já vestiram a camisa do Paysandu.

Confira os atletas:

Goleiro Zé Carlos, de 30 anos, passou pelo Remo nas temporadas de 2022 e 2023. Atuou em oito partidas pelo clube.

image Goleiro Zé Carlos em treino no Baenão (Samara Miranda / Remo)

Zagueiro argentino Iván Alvariño, de 24 anos, defendeu o Remo nesta temporada. Esteve em campo 14 vezes com a camisa azulina e conquistou o título do Campeonato Paraense.

image Alvariño vestindo a camisa do Remo (Luis Carlos / Remo)

Lateral-esquerdo Fabiano, de 35 anos, está em sua segunda temporada no Amazonas, mas defendeu o Remo em 2016. Jogou seis partidas pelo Leão Azul.

image Lateral Fabiano jogou no Remo em 2016 (Divulgação)

Meia PH, de 34 anos, atuou pelo Paysandu em 2020. Foram 26 jogos, dois gols marcados e o título estadual daquela temporada.

image PH atuando pelo Paysandu em 2020 (Jorge Luiz / Paysandu)

Meia Rafael Tavares está em sua quarta temporada na Onça Pintada, mas defendeu o Paysandu em 2014.

image Rafael Tavares em 2014 pelo Papão (Arquivo O Liberal)

Atacante Alex Sandro, de 30 anos, está em sua primeira temporada no Amazonas, mas já defendeu o Remo em 2019. Foi o autor do gol do título paraense do Leão sobre o Independente de Tucuruí. Ao todo, disputou 21 jogos e marcou quatro gols pelo clube.

image Alex Sandro quando atuava no Remo (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

O Remo ocupa a 6ª colocação na tabela, com 35 pontos, e luta pelo acesso à Série A. Já o Amazonas é o 18º colocado, com 24 pontos, dentro da zona de rebaixamento. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 17h, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão em tempo real pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal+.

Remo
.
