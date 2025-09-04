Na lanterna, Paysandu é o time com a maior sequência atual sem vitórias na Série B

Lanterna do campeonato, o Paysandu se vê novamente em uma situação delicada, semelhante à enfrentada no início da Série B. O time bicolor está há sete jogos sem vencer e, com isso, é a equipe com a maior sequência negativa atualmente.

Nas últimas sete partidas, o Paysandu empatou três e perdeu quatro - todas no segundo turno da Série B. A equipe comandada por Claudinei Oliveira não sabe o que é vencer há mais de um mês. O último triunfo ocorreu no dia 19 de julho, contra o Coritiba-PR, fora de casa. Na ocasião, o Papão goleou o Coxa por 5 a 2.

Desde então, o time paraense amarga resultados negativos e somou apenas três pontos nos últimos sete compromissos, sendo apenas um no segundo turno da disputa. Esse desempenho representa pouco mais de 6% de aproveitamento.

Assim, o Paysandu retornou à lanterna da Série B, com apenas 21 pontos em 24 rodadas. Ao todo, no campeonato, o Papão tem apenas quatro vitórias, nove empates e 11 derrotas. A equipe está a sete pontos do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, o Botafogo-SP.

O time vai tentar quebrar a sequência negativa na próxima sexta-feira (5), quando enfrenta o Volta Redonda, pela 25ª rodada da Série B. A partida será no Mangueirão, às 19h. O Paysandu precisa da vitória para diminuir a desvantagem e engatar uma recuperação.

Assim como o Papão, o Voltaço também está na zona de rebaixamento. A equipe é a vice-lanterna, com dois pontos a mais que o Bicola. O time está há cinco jogos sem vencer, com duas derrotas e dois empates, e, fora de casa, tentará surpreender o Paysandu para conquistar a vitória e buscar reação no Z-4.