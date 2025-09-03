Paysandu apresenta Ramon Vinícius: “Chego para ajudar o time a sair dessa situação” O meio-campista sabe que o momento não é favorável, mas se diz disposto a lutar pela melhora junto aos novos companheiros Luiz Guillherme Ramos 03.09.25 20h07 Ramon Vinícius já treinou com o elenco bicolor nesta quarta-feira. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu segue se reforçando para tentar deixar a lanterna da Série B. O clube anunciou a contratação do meio-campista Ramon Vinícius, um dos quatro nomes que chegaram na última janela de transferências, encerrada no dia 2 de setembro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Além dele, o Papão trouxe ainda os atacantes Denilson e João Marcos, e o meia Carlos Eduardo. Lanterna da Série B com 21 pontos, o Paysandu enfrenta o Volta Redonda nesta sexta-feira, no Mangueirão, pela 25ª rodada, em um confronto direto contra outro time que briga para sair do Z-4. Ramon Vinícius já treinou com o elenco e destacou o desejo de ajudar o clube a reagir na competição. “Chego para agregar, dar o meu melhor, desempenhar um bom futebol e ajudar a equipe a sair dessa situação”, disse o jogador. O meia afirmou que ficou satisfeito com o primeiro contato com o elenco. “Hoje tive a primeira oportunidade de trabalhar com o grupo, que é muito qualificado. Espero fazer um bom trabalho. Venho para somar e já venho realizando um trabalho consistente há algum tempo, então acredito que posso ajudar da melhor forma.” Sobre a expectativa de entrar em campo já no próximo jogo, Ramon não escondeu a ansiedade. “Estou bem fisicamente e mentalmente. Um pouco ansioso para estrear, mostrar meu futebol. Espero, se não for entre os 11 titulares, ao menos participar do jogo de sexta-feira.” VEJA MAIS Paysandu anuncia mais de oito mil ingressos vendidos para a partida contra o Volta Redonda A direção bicolor mudou a partida da Curuzu para o Mangueirão em busca de maior apoio do torcedor para sair da lanterna da Segundona Chances de rebaixamento do Paysandu ultrapassam 80% após nova derrota, aponta UFMG Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer Volta Redonda e América-MG em casa para seguir vivo na competição. Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B O jogador contou ainda que não hesitou quando recebeu o convite do clube. “Não pensei duas vezes antes de aceitar o convite. Não tinha como recusar. Chego para trabalhar e dar o meu melhor. Estávamos em um momento delicado lá [no Figueirense], mas conseguimos escapar. Agora, o foco é o Paysandu e ajudar o clube a sair dessa situação.” Com passagem anterior ao lado de alguns atletas do atual elenco, Ramon ressaltou a boa recepção. “Já tinha trabalhado com alguns jogadores daqui. Fui bem recebido, me falaram sobre o momento da equipe. Senti que é um grupo que trabalha muito e quer mudar esse cenário.” Versátil no setor de criação, o meio-campista explicou as funções em que pode atuar. “Eu vinha atuando mais avançado, mas já joguei como meio-campista. No momento estava jogando como um ‘camisa 8’, na armação de jogo. Também atuo como 8, 10 e até 5. Onde precisarem de mim, vou me esforçar para fazer o meu melhor.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 