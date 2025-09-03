Paysandu apresenta Ramon Vinícius: “Chego para ajudar o time a sair dessa situação”

O Paysandu segue se reforçando para tentar deixar a lanterna da Série B. O clube anunciou a contratação do meio-campista Ramon Vinícius, um dos quatro nomes que chegaram na última janela de transferências, encerrada no dia 2 de setembro.

Além dele, o Papão trouxe ainda os atacantes Denilson e João Marcos, e o meia Carlos Eduardo. Lanterna da Série B com 21 pontos, o Paysandu enfrenta o Volta Redonda nesta sexta-feira, no Mangueirão, pela 25ª rodada, em um confronto direto contra outro time que briga para sair do Z-4.

Ramon Vinícius já treinou com o elenco e destacou o desejo de ajudar o clube a reagir na competição. “Chego para agregar, dar o meu melhor, desempenhar um bom futebol e ajudar a equipe a sair dessa situação”, disse o jogador.

O meia afirmou que ficou satisfeito com o primeiro contato com o elenco. “Hoje tive a primeira oportunidade de trabalhar com o grupo, que é muito qualificado. Espero fazer um bom trabalho. Venho para somar e já venho realizando um trabalho consistente há algum tempo, então acredito que posso ajudar da melhor forma.”

Sobre a expectativa de entrar em campo já no próximo jogo, Ramon não escondeu a ansiedade. “Estou bem fisicamente e mentalmente. Um pouco ansioso para estrear, mostrar meu futebol. Espero, se não for entre os 11 titulares, ao menos participar do jogo de sexta-feira.”

O jogador contou ainda que não hesitou quando recebeu o convite do clube. “Não pensei duas vezes antes de aceitar o convite. Não tinha como recusar. Chego para trabalhar e dar o meu melhor. Estávamos em um momento delicado lá [no Figueirense], mas conseguimos escapar. Agora, o foco é o Paysandu e ajudar o clube a sair dessa situação.”

Com passagem anterior ao lado de alguns atletas do atual elenco, Ramon ressaltou a boa recepção. “Já tinha trabalhado com alguns jogadores daqui. Fui bem recebido, me falaram sobre o momento da equipe. Senti que é um grupo que trabalha muito e quer mudar esse cenário.”

Versátil no setor de criação, o meio-campista explicou as funções em que pode atuar. “Eu vinha atuando mais avançado, mas já joguei como meio-campista. No momento estava jogando como um ‘camisa 8’, na armação de jogo. Também atuo como 8, 10 e até 5. Onde precisarem de mim, vou me esforçar para fazer o meu melhor.”