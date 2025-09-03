Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Chances de rebaixamento do Paysandu ultrapassam 80% após nova derrota, aponta UFMG

Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer Volta Redonda e América-MG em casa para seguir vivo na competição.

Pedro Garcia
fonte

O Papão afundou ainda mais na lanterna da competição, somando apenas 21 pontos. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu não vence há sete rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro e atravessa uma série negativa de quatro derrotas consecutivas. A última derrota do time bicolor aconteceu fora de casa, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo CRB-AL. Com esses resultados, o Papão afundou ainda mais na lanterna da competição, somando apenas 21 pontos.

De acordo com estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após os resultados da 24ª rodada, as chances de acesso do Paysandu, que já eram bastante reduzidas, diminuíram ainda mais, enquanto a probabilidade de rebaixamento aumentou consideravelmente. Além da derrota diante do CRB, o Papão também viu adversários que lutam para sair da zona de rebaixamento vencerem seus jogos, complicando ainda mais a situação dos bicolores.

VEJA MAIS

image Remo e Paysandu encerram janela de transferências com quatro contratações cada
Enquanto o Leão tenta se aproximar do G4 da Série B e sonha com o acesso, o Papão busca alternativas ofensivas para reagir na lanterna da competição e evitar o retorno à Série C

image Carlos Eduardo é apresentado no Paysandu e se diz pronto para estrear contra o Volta Redonda
Revelado no futebol paulista, Carlos Eduardo vive a temporada mais movimentada da carreira, somando 33 partidas entre Capivariano e ABC em 2025, com seis gols e três assistências

A péssima sequência aumentou as chances de queda do Paysandu, que passaram de 73,3% para 84%, segundo a UFMG. Já as chances de acesso à Série A são praticamente nulas: na rodada anterior, o time tinha apenas 0,039%, e, nesta, essa possibilidade caiu para 0,012%.

Agora, o Papão terá dois jogos em casa contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento: Volta Redonda-RJ e América-MG, respectivamente. Vale lembrar que, mesmo vencendo as duas partidas, o time bicolor permanecerá na zona da degola, pois chegará a 27 pontos, enquanto o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4, já soma 28 pontos.

Vencer esses confrontos é essencial para o Paysandu seguir vivo na briga contra o rebaixamento. A equipe entra em campo nesta sexta-feira (5), às 19h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

futebol

UFMG
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu

Lanterna e vice-lanterna da Série B se encaram na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão

03.09.25 12h27

Série B

Chances de rebaixamento do Paysandu ultrapassam 80% após nova derrota, aponta UFMG

Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer Volta Redonda e América-MG em casa para seguir vivo na competição.

03.09.25 11h28

FECHADO COM O LOBO

Carlos Eduardo é apresentado no Paysandu e se diz pronto para estrear contra o Volta Redonda

Revelado no futebol paulista, Carlos Eduardo vive a temporada mais movimentada da carreira, somando 33 partidas entre Capivariano e ABC em 2025, com seis gols e três assistências

02.09.25 21h05

CONTRATADO

Paysandu anuncia atacante ex-Botafogo-PB

Revelado pelo América-RN, Denilson acumula passagens por Visão Celeste e Santa Cruz-RN, além de Campinense, Atlético-GO, Tombense e Boa Esporte, além deo futebol coreano

02.09.25 18h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira

03.09.25 7h00

Futebol

América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira

Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados

03.09.25 9h11

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa

Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

03.09.25 7h00

FUTEBOL

Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube

Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão

03.09.25 2h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda