Chances de rebaixamento do Paysandu ultrapassam 80% após nova derrota, aponta UFMG

O Paysandu não vence há sete rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro e atravessa uma série negativa de quatro derrotas consecutivas. A última derrota do time bicolor aconteceu fora de casa, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo CRB-AL. Com esses resultados, o Papão afundou ainda mais na lanterna da competição, somando apenas 21 pontos.

De acordo com estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após os resultados da 24ª rodada, as chances de acesso do Paysandu, que já eram bastante reduzidas, diminuíram ainda mais, enquanto a probabilidade de rebaixamento aumentou consideravelmente. Além da derrota diante do CRB, o Papão também viu adversários que lutam para sair da zona de rebaixamento vencerem seus jogos, complicando ainda mais a situação dos bicolores.

A péssima sequência aumentou as chances de queda do Paysandu, que passaram de 73,3% para 84%, segundo a UFMG. Já as chances de acesso à Série A são praticamente nulas: na rodada anterior, o time tinha apenas 0,039%, e, nesta, essa possibilidade caiu para 0,012%.

Agora, o Papão terá dois jogos em casa contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento: Volta Redonda-RJ e América-MG, respectivamente. Vale lembrar que, mesmo vencendo as duas partidas, o time bicolor permanecerá na zona da degola, pois chegará a 27 pontos, enquanto o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4, já soma 28 pontos.

Vencer esses confrontos é essencial para o Paysandu seguir vivo na briga contra o rebaixamento. A equipe entra em campo nesta sexta-feira (5), às 19h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.