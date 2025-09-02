Capa Jornal Amazônia
Carlos Eduardo é apresentado no Paysandu e se diz pronto para estrear contra o Volta Redonda

Revelado no futebol paulista, Carlos Eduardo vive a temporada mais movimentada da carreira, somando 33 partidas entre Capivariano e ABC em 2025, com seis gols e três assistências

O Paysandu apresentou oficialmente, nesta terça-feira (2), o meio Carlos Eduardo, de 24 anos, recém-contratado para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador pertence ao Capivariano-SP e estava disputando a Série C pelo ABC-RN, de onde chega por empréstimo de três meses.

Revelado no futebol paulista, Carlos Eduardo vive a temporada mais movimentada da carreira, somando 33 partidas entre Capivariano e ABC em 2025, com seis gols e três assistências. Campeão da Série A2 do Paulistão neste ano, o meia também já defendeu Paulista-SP, Atlético-MG, Atlético-MG e São José-RS. No Paysandu, será mais uma opção para o setor de criação, que conta com André Lima e Wendell, enquanto Denner segue em recuperação de lesão no ombro.

Durante a apresentação, o novo reforço mostrou entusiasmo e afirmou estar pronto para ajudar dentro de campo. “Muita força de vontade, chute a gol, ajudar na defesa e no ataque e muita raça, isso que me define e espero fazer isso com essa camisa”, disse.

A meia também destacou o peso da camisa bicolor. “O Paysandu é um clube grande, vem fazendo vários campeonatos bons na Série B, vem sendo o maior campeão do Pará, da Amazônia, estou muito feliz.”

A expectativa do jogador é de estrear já na próxima rodada, diante de Volta Redonda, nesta sexta-feira (5), no Mangueirão. “Estou muito ansioso, estar no Mangueirão lotado com a camisa do Paysandu é um sonho, então espero estrear nesse jogo.”

No meio da luta do Papão para sair da zona de rebaixamento da Série B, Carlos Eduardo reforçou a confiança no trabalho. “É ter paciência, confiar em Deus e continuar trabalhando, a gente vai conseguir sair dessa situação, vamos trabalhar muito pra isso”, disse.

