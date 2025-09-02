Carlos Eduardo é apresentado no Paysandu e se diz pronto para estrear contra o Volta Redonda Revelado no futebol paulista, Carlos Eduardo vive a temporada mais movimentada da carreira, somando 33 partidas entre Capivariano e ABC em 2025, com seis gols e três assistências O Liberal 02.09.25 21h05 O Paysandu apresentou oficialmente, nesta terça-feira (2), o meio Carlos Eduardo, de 24 anos, recém-contratado para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador pertence ao Capivariano-SP e estava disputando a Série C pelo ABC-RN, de onde chega por empréstimo de três meses. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Revelado no futebol paulista, Carlos Eduardo vive a temporada mais movimentada da carreira, somando 33 partidas entre Capivariano e ABC em 2025, com seis gols e três assistências. Campeão da Série A2 do Paulistão neste ano, o meia também já defendeu Paulista-SP, Atlético-MG, Atlético-MG e São José-RS. No Paysandu, será mais uma opção para o setor de criação, que conta com André Lima e Wendell, enquanto Denner segue em recuperação de lesão no ombro. VEJA MAIS Paysandu anuncia atacante ex-Botafogo-PB Revelado pelo América-RN, Denilson acumula passagens por Visão Celeste e Santa Cruz-RN, além de Campinense, Atlético-GO, Tombense e Boa Esporte, além deo futebol coreano Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B Durante a apresentação, o novo reforço mostrou entusiasmo e afirmou estar pronto para ajudar dentro de campo. “Muita força de vontade, chute a gol, ajudar na defesa e no ataque e muita raça, isso que me define e espero fazer isso com essa camisa”, disse. A meia também destacou o peso da camisa bicolor. “O Paysandu é um clube grande, vem fazendo vários campeonatos bons na Série B, vem sendo o maior campeão do Pará, da Amazônia, estou muito feliz.” A expectativa do jogador é de estrear já na próxima rodada, diante de Volta Redonda, nesta sexta-feira (5), no Mangueirão. “Estou muito ansioso, estar no Mangueirão lotado com a camisa do Paysandu é um sonho, então espero estrear nesse jogo.” No meio da luta do Papão para sair da zona de rebaixamento da Série B, Carlos Eduardo reforçou a confiança no trabalho. “É ter paciência, confiar em Deus e continuar trabalhando, a gente vai conseguir sair dessa situação, vamos trabalhar muito pra isso”, disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FECHADO COM O LOBO Carlos Eduardo é apresentado no Paysandu e se diz pronto para estrear contra o Volta Redonda Revelado no futebol paulista, Carlos Eduardo vive a temporada mais movimentada da carreira, somando 33 partidas entre Capivariano e ABC em 2025, com seis gols e três assistências 02.09.25 21h05 CONTRATADO Paysandu anuncia atacante ex-Botafogo-PB Revelado pelo América-RN, Denilson acumula passagens por Visão Celeste e Santa Cruz-RN, além de Campinense, Atlético-GO, Tombense e Boa Esporte, além deo futebol coreano 02.09.25 18h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08