Paysandu anuncia atacante ex-Botafogo-PB Revelado pelo América-RN, Denilson acumula passagens por Visão Celeste e Santa Cruz-RN, além de Campinense, Atlético-GO, Tombense e Boa Esporte, além deo futebol coreano O Liberal 02.09.25 18h54 Atacante comemorando gol pelo Botafogo-PB (João Neto/Botafogo-PB) O Paysandu oficializou no fim da tarde desta terça-feira (2) a contratação do atacante Denilson, de 28 anos, que estava no Botafogo-PB disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador chega para reforçar o setor ofensivo na reta final da Série B, em meio à luta bicolor para escapar da zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Denilson pertence ao Rio Claro-SP e defendeu o clube paraibano por empréstimo na atual temporada. Foram 18 partidas disputadas, quatro gols marcados e uma assistência. O Botafogo-PB acabou eliminado ainda na primeira fase da competição, o que abriu caminho para a transferência. VEJA MAIS Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição Revelado pelo América-RN, Denilson acumula passagens por Visão Celeste e Santa Cruz-RN, além de ter atuado em equipes como Campinense, Atlético-GO, Tombense e Boa Esporte, em diferentes divisões do futebol brasileiro. O atacante também teve passagem pelo futebol coreano em 2023. Com características de jogador de lado de campo, o atacante é mais uma aposta da diretoria para tentar aumentar o poder ofensivo da equipe, que tem um dos ataques menos produtivos da Série B. O clube anunciou esta semana a saída do atacante paraguaio Jorge Benítez. Denilson se junta a outros reforços anunciados nos últimos dias, como os meios Carlos Eduardo e Ramon Vinícius, além do atacante João Marcos. Todos chegam sob indicação do executivo de futebol Lucas Frontini, responsável pela reformulação do elenco nesta janela de transferências.