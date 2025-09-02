Paysandu anuncia atacante ex-Botafogo-PB

O Paysandu oficializou no fim da tarde desta terça-feira (2) a contratação do atacante Denilson, de 28 anos, que estava no Botafogo-PB disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador chega para reforçar o setor ofensivo na reta final da Série B, em meio à luta bicolor para escapar da zona de rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Denilson pertence ao Rio Claro-SP e defendeu o clube paraibano por empréstimo na atual temporada. Foram 18 partidas disputadas, quatro gols marcados e uma assistência. O Botafogo-PB acabou eliminado ainda na primeira fase da competição, o que abriu caminho para a transferência.

VEJA MAIS

Revelado pelo América-RN, Denilson acumula passagens por Visão Celeste e Santa Cruz-RN, além de ter atuado em equipes como Campinense, Atlético-GO, Tombense e Boa Esporte, em diferentes divisões do futebol brasileiro. O atacante também teve passagem pelo futebol coreano em 2023.

Com características de jogador de lado de campo, o atacante é mais uma aposta da diretoria para tentar aumentar o poder ofensivo da equipe, que tem um dos ataques menos produtivos da Série B. O clube anunciou esta semana a saída do atacante paraguaio Jorge Benítez.

Denilson se junta a outros reforços anunciados nos últimos dias, como os meias Carlos Eduardo e Ramon Vinícius, além do atacante João Marcos. Todos chegam sob indicação do executivo de futebol Lucas Frontini, responsável pela reformulação do elenco nesta janela de transferências.