O Liberal chevron right Esportes chevron right

Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo

Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição

Iury Costa
fonte

Paysandu e Remo vivem momentos distintos na Série B. (Samara Miranda / Remo - Jorge Luiz Totti / Paysandu)

O Paysandu soma apenas quatro vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro, número menor que o total de derrotas do Remo, que perdeu cinco vezes na competição.

As vitórias bicolores ocorreram na 12ª rodada contra o Botafogo-SP, na estreia do técnico Claudinei Oliveira, além dos triunfos sobre Remo (13ª rodada), Ferroviária (14ª rodada) e Coritiba (17ª rodada). Com essa sequência, o Papão chegou a sair da lanterna e passou duas rodadas fora da zona de rebaixamento. No entanto, a equipe acumula quatro derrotas consecutivas e voltou à última colocação da tabela, sendo o time com menos vitórias na Série B.

O Remo, por outro lado, aparece entre as equipes que menos perderam na competição, ao lado do Coritiba, com cinco derrotas. Os resultados negativos foram contra CRB (10ª rodada), Athletico-PR (12ª), Paysandu (13ª), Ferroviária (20ª) e Criciúma (24ª). Duas dessas derrotas ocorreram em momentos de transição: diante do Athletico-PR, quando a equipe foi comandada pelo auxiliar Flávio Garcia após a saída de Daniel Paulista, e no clássico contra o Paysandu, na estreia do técnico António Oliveira.

Apesar de ter poucas derrotas, o Remo também é o time que mais empatou nesta edição da Série B, somando 11 igualdades até o momento.

Na 25° rodada da Série B, os dois times vão jogar no mesmo dia. O Paysandu enfrenta o Volta Redonda, no Mangueirão, as 19h. Já o Remo viaja até Manaus, onde enfrenta o Amazonas no estádio Carlos Zamith as 17h. As duas partidas terão transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube da rádio Liberal+.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

