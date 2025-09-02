Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição Iury Costa 02.09.25 16h45 Paysandu e Remo vivem momentos distintos na Série B. (Samara Miranda / Remo - Jorge Luiz Totti / Paysandu) O Paysandu soma apenas quatro vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro, número menor que o total de derrotas do Remo, que perdeu cinco vezes na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu As vitórias bicolores ocorreram na 12ª rodada contra o Botafogo-SP, na estreia do técnico Claudinei Oliveira, além dos triunfos sobre Remo (13ª rodada), Ferroviária (14ª rodada) e Coritiba (17ª rodada). Com essa sequência, o Papão chegou a sair da lanterna e passou duas rodadas fora da zona de rebaixamento. No entanto, a equipe acumula quatro derrotas consecutivas e voltou à última colocação da tabela, sendo o time com menos vitórias na Série B. VEJA MAIS Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025 Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. O Remo, por outro lado, aparece entre as equipes que menos perderam na competição, ao lado do Coritiba, com cinco derrotas. Os resultados negativos foram contra CRB (10ª rodada), Athletico-PR (12ª), Paysandu (13ª), Ferroviária (20ª) e Criciúma (24ª). Duas dessas derrotas ocorreram em momentos de transição: diante do Athletico-PR, quando a equipe foi comandada pelo auxiliar Flávio Garcia após a saída de Daniel Paulista, e no clássico contra o Paysandu, na estreia do técnico António Oliveira. Apesar de ter poucas derrotas, o Remo também é o time que mais empatou nesta edição da Série B, somando 11 igualdades até o momento. Na 25° rodada da Série B, os dois times vão jogar no mesmo dia. O Paysandu enfrenta o Volta Redonda, no Mangueirão, as 19h. Já o Remo viaja até Manaus, onde enfrenta o Amazonas no estádio Carlos Zamith as 17h. As duas partidas terão transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube da rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 Futebol Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025 Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. 02.09.25 14h03 Futebol Para desenvolver novos atletas, FPF lança segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base Torneio visa potencializar novos talentos do futebol no Estado 02.09.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36