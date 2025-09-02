Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B O Liberal 02.09.25 11h08 Papão quer casa cheia para buscar a vitória (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal) Em busca de um resultado positivo e do apoio em massa da torcida, o Paysandu vai enfrentar o Volta Redonda-RJ no Mangueirão. A partida é válida pela 25ª rodada da Série B e ocorre na próxima sexta-feira (5). Com isso, o clube iniciou a venda de ingressos com promoção especial. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Conforme divulgou o Paysandu, na compra de dois ingressos para a arquibancada, cada bilhete sai por R$ 20. No lote promocional, uma entrada custa R$ 30. Já para o setor de cadeiras, a entrada dupla sai por R$ 50 cada. No preço normal, o ingresso para a arquibancada custa R$ 40, enquanto, para as cadeiras, o valor é de R$ 70. VEJA MAIS Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time Novo atacante do Paysandu chega otimista: 'Vamos sair dessa situação' Jogador passou por clubes como XV de Piracicaba, Comercial, Marília, Santo André, Retrô, Santa Cruz e ABC, além do Pouso Alegre. A temporada de 2024, pela Aparecidense, foi a mais produtiva da carreira Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos Os torcedores bicolores podem adquirir os ingressos pelo site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Vale destacar que crianças e estudantes têm direito à meia-entrada. Idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem gratuidade. A iniciativa do Paysandu é uma forma de chamar o torcedor para o estádio e empurrar o time diante do Voltaço. A equipe bicolor amarga a lanterna do campeonato e precisa de uma reação para se livrar do rebaixamento. Contudo, nas redes sociais, uma torcida organizada convocou os bicolores a não comparecerem ao jogo como forma de protesto. Além disso, no último domingo (1º), torcedores protestaram em frente à sede social do Paysandu, no bairro de Nazaré, em Belém, e pediram a renúncia de Roger Aguilera. Atualmente, a equipe tem apenas 21 pontos e está a sete do primeiro colocado fora do Z-4, o Botafogo-SP. Assim, o Papão precisa vencer o Volta Redonda para diminuir a distância e estancar a permanência na zona de rebaixamento. O time de Claudinei Oliveira não vence há sete jogos e acumula quatro derrotas seguidas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 PRONTO PRA JOGAR Novo atacante do Paysandu chega otimista: 'Vamos sair dessa situação' Jogador passou por clubes como XV de Piracicaba, Comercial, Marília, Santo André, Retrô, Santa Cruz e ABC, além do Pouso Alegre. A temporada de 2024, pela Aparecidense, foi a mais produtiva da carreira 01.09.25 20h22 MAIS UM DO LOBO Paysandu anuncia meia que passou pelo futebol turco e estava no Figueirense O jogador estava no Figueirense, onde disputou sete partidas na Série C sem registrar gols ou assistências. Antes disso, passou rapidamente pelo futebol da Moldávia e também atuou na segunda divisão do futebol turco 01.09.25 19h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 FUTEBOL Manchester City oficializa goleiro Donnarumma para o lugar de Ederson O goleiro de 26 anos, da seleção italiana, custou 35 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões) 02.09.25 8h34 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36