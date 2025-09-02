Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ

Em busca de um resultado positivo e do apoio em massa da torcida, o Paysandu vai enfrentar o Volta Redonda-RJ no Mangueirão. A partida é válida pela 25ª rodada da Série B e ocorre na próxima sexta-feira (5). Com isso, o clube iniciou a venda de ingressos com promoção especial.

Conforme divulgou o Paysandu, na compra de dois ingressos para a arquibancada, cada bilhete sai por R$ 20. No lote promocional, uma entrada custa R$ 30. Já para o setor de cadeiras, a entrada dupla sai por R$ 50 cada.

No preço normal, o ingresso para a arquibancada custa R$ 40, enquanto, para as cadeiras, o valor é de R$ 70.

Os torcedores bicolores podem adquirir os ingressos pelo site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

Vale destacar que crianças e estudantes têm direito à meia-entrada. Idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem gratuidade.

A iniciativa do Paysandu é uma forma de chamar o torcedor para o estádio e empurrar o time diante do Voltaço. A equipe bicolor amarga a lanterna do campeonato e precisa de uma reação para se livrar do rebaixamento.

Contudo, nas redes sociais, uma torcida organizada convocou os bicolores a não comparecerem ao jogo como forma de protesto. Além disso, no último domingo (1º), torcedores protestaram em frente à sede social do Paysandu, no bairro de Nazaré, em Belém, e pediram a renúncia de Roger Aguilera.

Atualmente, a equipe tem apenas 21 pontos e está a sete do primeiro colocado fora do Z-4, o Botafogo-SP. Assim, o Papão precisa vencer o Volta Redonda para diminuir a distância e estancar a permanência na zona de rebaixamento.

O time de Claudinei Oliveira não vence há sete jogos e acumula quatro derrotas seguidas.