Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time O Liberal 02.09.25 10h36 Jogadores atuaram na equipe nesta temporada, mas deixam o clube (Ascom / Paysandu / Thiago Gomes / O Liberal / Reprodução / Instagram) Dispensado na última segunda-feira (1º), o atacante paraguaio Jorge Benítez foi o quarto atleta estrangeiro dispensado pelo Paysandu nesta temporada. Antes dele, o argentino Benjamín Borasi, o chileno Matías Cavalleri e o equatoriano Joseph Espinoza já haviam deixado o clube bicolor para outras equipes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A saída de Benítez é mais uma amostra de como o investimento do clube em atletas de fora não rendeu o esperado. O paraguaio chegou à equipe com a promessa de ser um goleador e de brigar pela posição de centroavante com Nicolas. Contudo, o cenário foi bem diferente. Benítez ficou aquém das expectativas e marcou apenas três gols em 29 partidas com a camisa bicolor. VEJA MAIS Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém Novo atacante do Paysandu chega otimista: 'Vamos sair dessa situação' Jogador passou por clubes como XV de Piracicaba, Comercial, Marília, Santo André, Retrô, Santa Cruz e ABC, além do Pouso Alegre. A temporada de 2024, pela Aparecidense, foi a mais produtiva da carreira Borasi, que havia sido um dos dois remanescentes de 2024, deixou o time para formar dupla com Nicolas no Criciúma-SC. O jogador era uma das principais peças da equipe, mas, na Série B, caiu de rendimento e, após negociações, saiu do Papão. Junto dele, Quintana também seguiu na equipe para 2025. Assim como o conterrâneo, o zagueiro era titular da posição, mas, após sofrer uma lesão em maio, perdeu espaço e passou a ser opção no banco. O equatoriano Joseph Espinoza e o chileno Matías Cavalleri foram nomes que também não renderam e saíram. Com isso, no elenco bicolor, além de Quintana, seguem Ramon Martínez, Joaquín Novillo e o jovem Arthur Monteiro, da Guiné-Bissau, que vem atuando principalmente na base. O investimento em atletas estrangeiros começou no ano passado, quando o bicolor teve Borasi, Quintana e o venezuelano Esli Garcia como destaques. Com Felipe Albuquerque como executivo de futebol, o Paysandu decidiu seguir no mercado externo; no entanto, o resultado foi outro. No primeiro turno, quando o Papão ainda não havia conquistado nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, Roger Aguilera admitiu o erro no “mercado alternativo”. Assim, o clube decidiu mudar a filosofia e, com o argentino Carlo Frontini, tem reforçado o elenco com atletas brasileiros. Cenário A falta de rendimento do Paysandu, que não se limita apenas aos estrangeiros, gerou um grande prejuízo para o time. Atualmente, o bicolor é o último colocado da tabela da Série B, com 21 pontos. A equipe corre sério risco de rebaixamento e precisa de uma reação imediata para escapar do Z-4. 