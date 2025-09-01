Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém Iury Costa 01.09.25 18h56 O horário da partida, às 19h de sexta-feira (5), foi mantido. (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu confirmou que o jogo contra o Volta Redonda-RJ, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será disputado no Estádio Mangueirão, em Belém. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a mudança de local na noite desta segunda-feira (1º), após solicitação da diretoria bicolor. O horário da partida, às 19h de sexta-feira (5), foi mantido. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu VEJA MAIS Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe Esta será a primeira vez que o Papão atuará no Mangueirão no segundo turno da competição. A última partida no estádio ocorreu na 8ª rodada, no empate em 0 a 0 com o Goiás. Naquele período, o clube optou por mandar os jogos na Curuzu em busca da primeira vitória na Série B, quando ocupava a lanterna da tabela com quatro pontos em nove rodadas. O Paysandu informou que, nos próximos dias, divulgará o cronograma de venda de ingressos para o confronto. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU MAIS UM DO LOBO Paysandu anuncia meia que passou pelo futebol turco e estava no Figueirense O jogador estava no Figueirense, onde disputou sete partidas na Série C sem registrar gols ou assistências. Antes disso, passou rapidamente pelo futebol da Moldávia e também atuou na segunda divisão do futebol turco 01.09.25 19h29 SÉRIE B Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37