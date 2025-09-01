Capa Jornal Amazônia
Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local

Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém

Iury Costa
O horário da partida, às 19h de sexta-feira (5), foi mantido. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu confirmou que o jogo contra o Volta Redonda-RJ, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será disputado no Estádio Mangueirão, em Belém. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a mudança de local na noite desta segunda-feira (1º), após solicitação da diretoria bicolor. O horário da partida, às 19h de sexta-feira (5), foi mantido.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Esta será a primeira vez que o Papão atuará no Mangueirão no segundo turno da competição. A última partida no estádio ocorreu na 8ª rodada, no empate em 0 a 0 com o Goiás. Naquele período, o clube optou por mandar os jogos na Curuzu em busca da primeira vitória na Série B, quando ocupava a lanterna da tabela com quatro pontos em nove rodadas.

O Paysandu informou que, nos próximos dias, divulgará o cronograma de venda de ingressos para o confronto.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

 

