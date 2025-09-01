Capa Jornal Amazônia
Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá

Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu

O Liberal
fonte

Vendedor se tornou um ícone dos jogos de Remo e Paysandu (Cristino Martins / O Liberal)

Ícone dos estádios paraense, o vendedor Roberto Carlos, conhecido pelo bordão "Água, Caralh*, morreu na madrugada desta segunda-feira (1º), aos 53 anos. A informação foi confirmada com familiares do vendedor.

Conheça a história do vendedor "Água, Caralh*"

O vendedor ambulante estava em Macapá, no Amapá, trabalhando em uma feira da cidade. Segundo as informações, o vendedor teve um infarto e não resistiu.

Agora, a família de Roberto tenta ir para Macapá para realizar os trâmites necessários para tentar trazer o corpo do vendedor para ser velado e enterrado no Pará. 

Roberto Carlos, conhecido como “Cariri”, era natural de Paranaíba, no Piauí. Ainda na adolescência, mudou-se para Belém em busca de uma vida melhor. Vendendo água, tornou-se uma figura reconhecida nos estádios do Pará, especialmente durante os jogos de Remo e Paysandu, graças ao bordão "Água, caralh*".

Em 2021, em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o vendedor contou que o bordão surgiu após uma adversidade: uma traição.

"Eu estava numa revolta só, muito mordido por causa de um chifre que tinha levado. Sempre fui ambulante desde moleque e, nesse dia, fui vender água no Mangueirão com um dos meus filhos. Não estava vendendo nada, isso já estava me deixando com o caralh*. Foi então que cheguei em frente a uma torcida uniformizada e comecei a gritar ‘água, caralh*’, e os torcedores começaram a rir e compraram de mim. Vi que deu certo e não parei mais”, contou na época.

Com isso, o vendedor marcou a cena do futebol paraense. Roberto completaria 54 anos no próximo dia 17 de setembro. Ele deixa três filhos: Rogério, Robson e Rodrigo.

