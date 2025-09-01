Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu O Liberal 01.09.25 12h26 Vendedor se tornou um ícone dos jogos de Remo e Paysandu (Cristino Martins / O Liberal) Ícone dos estádios paraense, o vendedor Roberto Carlos, conhecido pelo bordão "Água, Caralh*, morreu na madrugada desta segunda-feira (1º), aos 53 anos. A informação foi confirmada com familiares do vendedor. Conheça a história do vendedor "Água, Caralh*" O vendedor ambulante estava em Macapá, no Amapá, trabalhando em uma feira da cidade. Segundo as informações, o vendedor teve um infarto e não resistiu. Agora, a família de Roberto tenta ir para Macapá para realizar os trâmites necessários para tentar trazer o corpo do vendedor para ser velado e enterrado no Pará. VEJA MAIS ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro Roberto Carlos, conhecido como “Cariri”, era natural de Paranaíba, no Piauí. Ainda na adolescência, mudou-se para Belém em busca de uma vida melhor. Vendendo água, tornou-se uma figura reconhecida nos estádios do Pará, especialmente durante os jogos de Remo e Paysandu, graças ao bordão "Água, caralh*". Em 2021, em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o vendedor contou que o bordão surgiu após uma adversidade: uma traição. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Eu estava numa revolta só, muito mordido por causa de um chifre que tinha levado. Sempre fui ambulante desde moleque e, nesse dia, fui vender água no Mangueirão com um dos meus filhos. Não estava vendendo nada, isso já estava me deixando com o caralh*. Foi então que cheguei em frente a uma torcida uniformizada e comecei a gritar ‘água, caralh*’, e os torcedores começaram a rir e compraram de mim. Vi que deu certo e não parei mais”, contou na época. Com isso, o vendedor marcou a cena do futebol paraense. Roberto completaria 54 anos no próximo dia 17 de setembro. Ele deixa três filhos: Rogério, Robson e Rodrigo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu futebol água caralh* COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após pouco destaque na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.09.25 7h00 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26