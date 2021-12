VÍDEO: 'Água, caralh*': conheça o vendedor que faz sucesso com as torcidas do Remo e do Paysandu

O futebol paraense é cheio de personagens, dentro e também fora de campo. Pessoas que através do carisma e de um jeito irreverente, conseguem ganhar a vida com sorriso no rosto e que tornaram-se figuras emblemáticas nos estádios de Belém. É o caso do Seu Roberto Carlos, de 48 anos, mais conhecido nos estádios do Pará como “Água, caralh*”.

A equipe de O Liberal conversou com o famoso “Cariri”, figura ilustre do bairro do Una, em Belém, que largou a cidade de Parnaíba (PI), ainda adolescente, para tentar uma vida melhor em Belém e hoje “colhe os frutos” de ser uma pessoa “famosa” e que leva a vida de uma forma honesta e simples.

Um par de chifre

Quem frequenta estádio em Belém conhece, ouviu o famoso grito de água, seguido de um palavrão, já sabe que o vendedor mais famoso da cidade chegou e com ele a irreverência e o sorriso no rosto, são marcantes. Mas para ter essa “moral” toda com os torcedores do Leão e do Papão, foi preciso ele superar uma traição.

“Foi há sete anos isso, eu estava numa revolta só, muito mordido por causa de um chifre que tinha levado. Sempre fui ambulante desde moleque e nesse dia fui vender água no Mangueirão com um dos meus filhos. Não estava vendendo nada, isso já estava me deixando com o cara***, foi então que cheguei em frente a uma torcida uniformizada e comecei a gritar ‘água, cara***’, e os torcedores começaram a rir e compraram de mim. Vi que deu certo e não parei mais”, disse.

O vendedor consegue faturar em torno de R$300 em jogos de grande apelo (Cristino Martins / O Liberal)

Família

Pai de três filhos, o Rogério, Robson e Rodrigo e avô do Ryan e Caleb, o ambulante vive de forma humilde vendendo água pelas ruas do bairro do Uma e morando com a mãe, dona Albertina, de 71 anos, que já se acostumou com a forma inusitada do filho sustentar a casa.

“Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, no começo ela não gostou, mas hoje ela já até fala que o ‘cara***’ foi trabalhar para os meus amigos. Sempre quero dar o melhor para eles”, falou.

Dificuldades

Em um jogo grande, o ambulante chega a faturar limpo em torno de R$300, porém, no pico da pandemia, as coisas “apertaram” e ele passou dificuldades, mas nessas horas os amigos e os torcedores não deixaram ele na mão.

“Eu vivo das vendas, mas durante o tempo em que não tinha jogo e todo mundo em casa, eu vivi um momento difícil. Meus vídeos espalhados chegaram em pessoas legais como o Futebol Zueiro e o meu amigo Romário, então recebi ajuda. Eu não via a hora dos jogos ter a presença da torcida, já não aguentava mais, eu gosto disso, de estar no meio da sacanagem, de ter minha grana, de tirar foto com todo mundo, mandar áudio para os amigos dos torcedores que não foram para o jogo”, brincou.

O vendedor veio com a família do Piauí (PI) para Belém atrás de uma vida melhor (Cristino Martina / O Liberal)

Cerveja?

Seu Roberto Carlos sempre é questionado por torcedores nos estádios se ele não vende cerveja, ele responde sorrindo se o torcedor não é surto e que ele só vende água. Mas ele explicou os motivos de não vender bebida alcoólica.

“Eu não vendo cerveja, não gosto. Prefiro vender água, se eu vendesse cerveja eu teria que aguentar um monte de bêbado no meu pé. Melhor eu ficar na minha, só na manha, vendendo água pra cara***”, finalizou.

Novo ponto de venda

Agora com o fim da temporada de futebol, Seu Roberto Carlos possui um ponto estratégico. Ele vende água no Comércio de Belém, mais precisamente na João Alfredo com a 15 de Novembro, porém, sem chamar palavrão.

“Lá no Comércio eu vendo água normal, pergunto se eles ‘não tenham sede’ e pronto, tiro onda, brinco, mas sem palavrão, pois é um ambiente onde tem muitas crianças, tempo de natal e muitos pais não gostam”, falou.

Mais uma opção

Antenado, Seu Roberto Carlos ganhou um celular e agora vive gravando vídeos, mas também usa como ferramenta para ganhar mais clientes.

“Antes eu sofria para passar troco, muitas pessoas só tinham notas com um valor alto e eu acabava perdendo a venda. Hoje eu fiz um Pix e não tem mais desculpas para o torcedor tomar uma água”, brincou.