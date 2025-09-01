Novo atacante do Paysandu chega otimista: 'Vamos sair dessa situação' Jogador passou por clubes como XV de Piracicaba, Comercial, Marília, Santo André, Retrô, Santa Cruz e ABC, além do Pouso Alegre. A temporada de 2024, pela Aparecidense, foi a mais produtiva da carreira O Liberal 01.09.25 20h22 O Paysandu apresentou oficialmente o atacante João Marcos, de 28 anos, nesta segunda-feira (1), véspera do encerramento da janela de transferências. O jogador disputou a Copa do Brasil e a Série D deste ano pela Aparecidense, onde ao todo em 39 partidas, marcou nove gols e deu uma assistência. O clube bicolor espera que ele ajude a melhorar o desempenho ofensivo da equipe, que além da lanterna, tem o terceiro pior ataque da Série B, com apenas 20 gols marcados. O momento paraense vive situação delicada: é a lanterna da competição, vem de sete jogos sem vitória, sendo quatro derrotas consecutivas, e terá agora dois compromissos seguidos na Curuzu, contra Volta Redonda e América-MG. As partidas são vistas como decisivas para a tentativa de fato na luta contra o rebaixamento, faltando 15 rodadas para a final do campeonato.

"Estou muito motivado para a gente começar a reverter essa situação já nesses dois jogos em casa. Creio que será uma virada de chave para toda a equipe", disse João Marcos em sua primeira coletiva como jogador do Papão, afirmando estar pronto para estrear. Natural de Uberlândia-MG, o atacante pode ser considerado “rodado” no futebol brasileiro. Fez parte da base no Red Bull e no Figueirense antes de se profissionalizar no Votuporanguense. Também passou por clubes como XV de Piracicaba, Comercial, Marília, Santo André, Retrô, Santa Cruz e ABC, além do Pouso Alegre. A temporada de 2024, pela Aparecidense, foi a mais produtiva da carreira. "Já pude vestir camisas de grandes clubes, mas o Paysandu é um grande clube em nível nacional, é um salto na minha carreira. A torcida pode esperar dedicação, assistências e, se Deus quiser, gols", afirmou o reforço. A chegada de João Marcos coincide com a saída de Jorge Benítez, que foi dispensado pelo clube. O setor pouco ofensivo alviceleste conta atualmente com opções como Marcelinho, Marlon, Rossi, Vinni Faria, Diogo Oliveira, Edinho, além dos jovens Delvalle e Petterson, que atuaram na Série B. Apesar do momento difícil, João Marcos afirmou ter encontrado um ambiente otimista no clube. "A realidade não é boa, mas encontrei pessoas e profissionais que acreditam na recuperação. Todo o mundo tem um pensamento só, que é sair dessa situação", completou, esperançoso. 