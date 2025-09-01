Paysandu anuncia meia que passou pelo futebol turco e estava no Figueirense O jogador estava no Figueirense, onde disputou sete partidas na Série C sem registrar gols ou assistências. Antes disso, passou rapidamente pelo futebol da Moldávia e também atuou na segunda divisão do futebol turco O Liberal 01.09.25 19h29 Ramon em ação pelo Figueira (Ascom Figueirense) O Paysandu anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira (1), a terceira contratação da atual janela de transferências, que se encerra nesta terça (2). O meia Ramon Vinícius, de 25 anos, é o novo reforço bicolor para a reta final da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O jogador estava no Figueirense, onde disputou sete partidas na Série C sem registrar gols ou assistências. Antes disso, passou rapidamente pelo futebol da Moldávia e também atuou na segunda divisão do futebol turco. De volta ao Brasil, defendeu o Água Santa-SP, com nove jogos disputados em 2024, também sem participações diretas em gols. VEJA MAIS Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe Ramon se junta ao meia Carlos Eduardo, ex-ABC, e ao atacante João Marcos, que estava no Aparecidense, como os nomes confirmados pelo clube nesta janela. Os três chegam em um momento delicado: o Papão amarga a lanterna da Série B, sem vencer há sete rodadas, sendo quatro derrotas consecutivas. A busca por reforços tem sido prioridade da diretoria. Sob comando de Frontini, o clube já havia feito dez contratações na janela extra de julho, movimento que trouxe as primeiras vitórias na competição. Agora, a aposta é que os novos nomes ajudem a reverter o cenário e afastem o time da zona de rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU MAIS UM DO LOBO Paysandu anuncia meia que passou pelo futebol turco e estava no Figueirense O jogador estava no Figueirense, onde disputou sete partidas na Série C sem registrar gols ou assistências. Antes disso, passou rapidamente pelo futebol da Moldávia e também atuou na segunda divisão do futebol turco 01.09.25 19h29 SÉRIE B Paysandu muda local e enfrentará o Volta Redonda no Mangueirão Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37