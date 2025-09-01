Paysandu anuncia meia que passou pelo futebol turco e estava no Figueirense

O Paysandu anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira (1), a terceira contratação da atual janela de transferências, que se encerra nesta terça (2). O meia Ramon Vinícius, de 25 anos, é o novo reforço bicolor para a reta final da Série B.

O jogador estava no Figueirense, onde disputou sete partidas na Série C sem registrar gols ou assistências. Antes disso, passou rapidamente pelo futebol da Moldávia e também atuou na segunda divisão do futebol turco. De volta ao Brasil, defendeu o Água Santa-SP, com nove jogos disputados em 2024, também sem participações diretas em gols.

Ramon se junta ao meia Carlos Eduardo, ex-ABC, e ao atacante João Marcos, que estava no Aparecidense, como os nomes confirmados pelo clube nesta janela. Os três chegam em um momento delicado: o Papão amarga a lanterna da Série B, sem vencer há sete rodadas, sendo quatro derrotas consecutivas.

A busca por reforços tem sido prioridade da diretoria. Sob comando de Frontini, o clube já havia feito dez contratações na janela extra de julho, movimento que trouxe as primeiras vitórias na competição. Agora, a aposta é que os novos nomes ajudem a reverter o cenário e afastem o time da zona de rebaixamento.