Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo

O Paysandu confirmou a mudança do local da partida contra a equipe do Volta Redonda-RJ, que estava marcada para a Curuzu, mas que agora será no Mangueirão, na próxima sexta-feira (5), às 19h, pela 25ª rodada da Série B. O clube bicolor já atuou outras vezes no Colosso do Bengui nesta temporada na competição nacional, porém o retrospecto não é animador.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Lanterna da Série B com apenas 21 pontos conquistados, o Paysandu vive um momento difícil, com protesto de torcedores, saídas e chegadas de atletas, além de não vencer há quatro jogos. O clube volta a jogar no Mangueirão, porém, o Papão não possui bons números nesta Série B atuando no Olímpico do Pará.

VEJA MAIS

Nesta Segundona o Paysandu realizou cinco partidas no Mangueirão. Foram dois empates, duas derrotas e uma vitória. O Papão perdeu na estreia da Série B para o Athletco-PR por 2 a 1 e também para a Chapecoense-SC por 2 a 0. Empatou em 1 a 1 com o CRB-AL e 0 a 0 diante do Goiás-GO. A única vitória do Paysandu no Mangueirão foi o clássico contra o Remo, triunfo de 1 a 0, gol de Diogo Oliveira.

O Paysandu precisa de uma vitória para tentar sair da lanterna da competição. A partida ganha ainda mais importância por ser diante de um concorrente direto na luta contra o rebaixamento, já que o Volta Redonda está no Z-4 e apenas dois pontos separam as equipes na tabela.

As duas equipes vivem um jejum de vitórias na Série B. O Paysandu não vence há sete partidas e vem de quatro derrotas consecutivas. Já o Voltaço não vence há cinco partidas e sendo derrotado na última rodada pelo Atlético-GO. A partida entre Papão x Volta Redonda etsá marcada para essa sexta-feira (5), às 19h, no Mangueirão, em Belém. O jogo será transmitido lance a lance pelo Portal OLibral.com e também pela Rádio Liberal +.