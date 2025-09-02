Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B Fábio Will 02.09.25 17h01 Papão só venceu uma vez na Série B deste ano jogando no Magueirão (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu confirmou a mudança do local da partida contra a equipe do Volta Redonda-RJ, que estava marcada para a Curuzu, mas que agora será no Mangueirão, na próxima sexta-feira (5), às 19h, pela 25ª rodada da Série B. O clube bicolor já atuou outras vezes no Colosso do Bengui nesta temporada na competição nacional, porém o retrospecto não é animador. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Lanterna da Série B com apenas 21 pontos conquistados, o Paysandu vive um momento difícil, com protesto de torcedores, saídas e chegadas de atletas, além de não vencer há quatro jogos. O clube volta a jogar no Mangueirão, porém, o Papão não possui bons números nesta Série B atuando no Olímpico do Pará. VEJA MAIS Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos Nesta Segundona o Paysandu realizou cinco partidas no Mangueirão. Foram dois empates, duas derrotas e uma vitória. O Papão perdeu na estreia da Série B para o Athletco-PR por 2 a 1 e também para a Chapecoense-SC por 2 a 0. Empatou em 1 a 1 com o CRB-AL e 0 a 0 diante do Goiás-GO. A única vitória do Paysandu no Mangueirão foi o clássico contra o Remo, triunfo de 1 a 0, gol de Diogo Oliveira. O Paysandu precisa de uma vitória para tentar sair da lanterna da competição. A partida ganha ainda mais importância por ser diante de um concorrente direto na luta contra o rebaixamento, já que o Volta Redonda está no Z-4 e apenas dois pontos separam as equipes na tabela. As duas equipes vivem um jejum de vitórias na Série B. O Paysandu não vence há sete partidas e vem de quatro derrotas consecutivas. Já o Voltaço não vence há cinco partidas e sendo derrotado na última rodada pelo Atlético-GO. A partida entre Papão x Volta Redonda etsá marcada para essa sexta-feira (5), às 19h, no Mangueirão, em Belém. O jogo será transmitido lance a lance pelo Portal OLibral.com e também pela Rádio Liberal +. Palavras-chave esportes paysandu paysandu série b jornal amazônia 