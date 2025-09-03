Capa Jornal Amazônia
Paysandu anuncia mais de oito mil ingressos vendidos para a partida contra o Volta Redonda

A direção bicolor mudou a partida da Curuzu para o Mangueirão em busca de maior apoio do torcedor para sair da lanterna da Segundona

Luiz Guillherme Ramos
fonte

A direção bicolor espera o Mangueirão cheio para o confronto desta sexta. (Wagner Santana / O Liberal)

Faltando menos de 48 horas para o jogo que pode tirar o Papão da lanterna da Série B, a direção do clube anunciou nas redes sociais que mais de oito mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o confronto desta sexta-feira, contra o Volta Redonda. As equipes entram em campo às 19h, no Mangueirão.

Embora o objetivo do clube seja ter maior presença de público, a troca de praça esportiva não traz um bom retrospecto. Nesta Série B, o Paysandu realizou cinco partidas no Mangueirão: foram dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória. O Papão perdeu na estreia para o Athletico-PR por 2 a 1 e também para a Chapecoense-SC, por 2 a 0. Empatou em 1 a 1 com o CRB-AL e 0 a 0 diante do Goiás-GO. A única vitória no estádio foi no clássico contra o Remo: triunfo por 1 a 0, com gol de Diogo Oliveira.

O jogo desta sexta-feira é imprescindível para os planos bicolores, pois coloca frente a frente os dois últimos colocados na tabela. De um lado, o mandante, que vem de sete jogos sem vencer, com quatro derrotas seguidas e sob pressão da torcida. Do outro, o vice-lanterna, que não marca um gol há cinco rodadas. A diferença de pontos entre Papão e Voltaço é de apenas dois, ou seja, uma vitória bicolor inverte as posições e dá fôlego ao time na luta contra o rebaixamento.

Para atrair o torcedor, a diretoria bicolor lançou uma promoção de ingressos. Conforme divulgado pelo clube, na compra de dois bilhetes para a arquibancada, cada um sai por R$ 20. No lote promocional, a entrada individual custa R$ 30. Já para o setor de cadeiras, o ingresso duplo sai por R$ 50 cada. No preço normal, o bilhete para a arquibancada custa R$ 40, enquanto, para as cadeiras, o valor é de R$ 70.

Apesar dos esforços, a quantidade de ingressos vendidos ainda é considerada baixa, mas a expectativa da diretoria é de que os números aumentem e que o time possa enfrentar o adversário com o apoio maciço da torcida.

