Paysandu anuncia mais de oito mil ingressos vendidos para a partida contra o Volta Redonda A direção bicolor mudou a partida da Curuzu para o Mangueirão em busca de maior apoio do torcedor para sair da lanterna da Segundona Luiz Guillherme Ramos 03.09.25 19h27 A direção bicolor espera o Mangueirão cheio para o confronto desta sexta. (Wagner Santana / O Liberal) Faltando menos de 48 horas para o jogo que pode tirar o Papão da lanterna da Série B, a direção do clube anunciou nas redes sociais que mais de oito mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o confronto desta sexta-feira, contra o Volta Redonda. As equipes entram em campo às 19h, no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Embora o objetivo do clube seja ter maior presença de público, a troca de praça esportiva não traz um bom retrospecto. Nesta Série B, o Paysandu realizou cinco partidas no Mangueirão: foram dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória. O Papão perdeu na estreia para o Athletico-PR por 2 a 1 e também para a Chapecoense-SC, por 2 a 0. Empatou em 1 a 1 com o CRB-AL e 0 a 0 diante do Goiás-GO. A única vitória no estádio foi no clássico contra o Remo: triunfo por 1 a 0, com gol de Diogo Oliveira. O jogo desta sexta-feira é imprescindível para os planos bicolores, pois coloca frente a frente os dois últimos colocados na tabela. De um lado, o mandante, que vem de sete jogos sem vencer, com quatro derrotas seguidas e sob pressão da torcida. Do outro, o vice-lanterna, que não marca um gol há cinco rodadas. A diferença de pontos entre Papão e Voltaço é de apenas dois, ou seja, uma vitória bicolor inverte as posições e dá fôlego ao time na luta contra o rebaixamento. VEJA MAIS Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu Lanterna e vice-lanterna da Série B se encaram na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão Para atrair o torcedor, a diretoria bicolor lançou uma promoção de ingressos. Conforme divulgado pelo clube, na compra de dois bilhetes para a arquibancada, cada um sai por R$ 20. No lote promocional, a entrada individual custa R$ 30. Já para o setor de cadeiras, o ingresso duplo sai por R$ 50 cada. No preço normal, o bilhete para a arquibancada custa R$ 40, enquanto, para as cadeiras, o valor é de R$ 70. Apesar dos esforços, a quantidade de ingressos vendidos ainda é considerada baixa, mas a expectativa da diretoria é de que os números aumentem e que o time possa enfrentar o adversário com o apoio maciço da torcida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 paysandu paysandu x volta redonda-rj jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu apresenta Ramon Vinícius: “Chego para ajudar o time a sair dessa situação” O meio-campista sabe que o momento não é favorável, mas se diz disposto a lutar pela melhora junto aos novos companheiros 03.09.25 20h07 Futebol Paysandu anuncia mais de oito mil ingressos vendidos para a partida contra o Volta Redonda A direção bicolor mudou a partida da Curuzu para o Mangueirão em busca de maior apoio do torcedor para sair da lanterna da Segundona 03.09.25 19h27 SÉRIE B Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense 03.09.25 15h46 Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h23