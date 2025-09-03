Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu

O Volta Redonda pode ter novidades na partida contra o Paysandu, na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão. A equipe carioca regularizou três reforços que chegaram na última janela de transferências, que fechou nesta terça-feira (2). Com isso, o zagueiro Igor Morais, o volante Thallyson e o meia Igor Madura podem estrear diante do Papão.

Os nomes dos jogadores já constam no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A última terça-feira era o último dia para a regularização de atletas para a sequência da temporada e, assim como o Voltaço, o Papão também deve ter novidades. Os atacantes Carlos Eduardo, Denilson e João Marcos, e o meia Ramon Vinícius foram os últimos reforços que chegaram no Bicola.

Assim como no Paysandu, os reforços do Voltaço chegam em um momento de grande necessidade. Nesta janela, o clube perdeu o defensor Gabriel Bahia, emprestado ao Botafogo, além dos meias Robinho, que saiu para o Estela Amadora, de Portugal, e Pierre, que foi para o Fortaleza.

VEJA MAIS

Igor Madura estava no Botafogo-PB, que disputa a Série C. Fez 24 jogos, marcou seis gols e deu duas assistências nesta temporada, chegando ao Voltaço por meio de empréstimo, assim como Thallyson, que também defendia a camisa do Belo. O jogador atuou em 31 partidas e fez um gol.

Já Igor Morais atuava no Ypiranga-RS, na Série D, e chega com contrato definitivo.

Assim, os novos jogadores têm a missão de suprir as necessidades da equipe nos setores e ajudar o clube a se recuperar na tabela. Atualmente, o Volta Redonda ocupa a vice-lanterna da Série B, com 23 pontos. A equipe está à frente apenas do Paysandu, que tem 21. Com isso, a partida da próxima sexta-feira será um duelo direto na luta contra o rebaixamento.