Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023

O Volta Redonda visita o Paysandu nesta sexta-feira (5), às 19h, no Estádio Mangueirão, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida coloca em campo duas equipes em momentos semelhantes na competição, mas com um histórico que favorece o time visitante quando atua em Belém.

O Esquadrão de Aço não perde na capital paraense há quatro jogos, diante de Remo e Paysandu. A última derrota do clube no estado ocorreu em 2023, quando foi superado pelo Remo por 2 a 1, pela 16ª rodada da Série C, no Mangueirão.

No confronto direto entre Paysandu e Volta Redonda, as equipes já se enfrentaram nove vezes em competições oficiais. O clube carioca soma três vitórias, enquanto o Papão venceu uma partida, e cinco jogos terminaram empatados.

Jogando no Rio de Janeiro, foram cinco partidas, com três vitórias do Volta Redonda e dois empates. Já em Belém, as equipes se enfrentaram quatro vezes, com três empates e uma vitória bicolor.

A última vitória do Paysandu sobre o Voltaço ocorreu em 2022, pela Série C, quando o time paraense venceu por 2 a 1 na 7ª rodada. No primeiro turno da atual Série B, os clubes se enfrentaram pela sexta rodada, e o Volta Redonda venceu por 1 a 0, em casa.

Paysandu e Volta Redonda se enfrentam nesta sexta-feira (5) as 19h em um duelo direto na briga contra o rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube da Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)