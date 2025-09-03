Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023

Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense

Iury Costa
fonte

No primeiro turno a equipe bicolor foi derrotada por 1 a 0. (Foto: Matheus Vieira/Paysandu)

O Volta Redonda visita o Paysandu nesta sexta-feira (5), às 19h, no Estádio Mangueirão, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida coloca em campo duas equipes em momentos semelhantes na competição, mas com um histórico que favorece o time visitante quando atua em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Esquadrão de Aço não perde na capital paraense há quatro jogos, diante de Remo e Paysandu. A última derrota do clube no estado ocorreu em 2023, quando foi superado pelo Remo por 2 a 1, pela 16ª rodada da Série C, no Mangueirão.

No confronto direto entre Paysandu e Volta Redonda, as equipes já se enfrentaram nove vezes em competições oficiais. O clube carioca soma três vitórias, enquanto o Papão venceu uma partida, e cinco jogos terminaram empatados.

Jogando no Rio de Janeiro, foram cinco partidas, com três vitórias do Volta Redonda e dois empates. Já em Belém, as equipes se enfrentaram quatro vezes, com três empates e uma vitória bicolor.

image Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B
Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão

image Chances de rebaixamento do Paysandu ultrapassam 80% após nova derrota, aponta UFMG
Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer Volta Redonda e América-MG em casa para seguir vivo na competição.

A última vitória do Paysandu sobre o Voltaço ocorreu em 2022, pela Série C, quando o time paraense venceu por 2 a 1 na 7ª rodada. No primeiro turno da atual Série B, os clubes se enfrentaram pela sexta rodada, e o Volta Redonda venceu por 1 a 0, em casa.

Paysandu e Volta Redonda se enfrentam nesta sexta-feira (5) as 19h em um duelo direto na briga contra o rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube da Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

