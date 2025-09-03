Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense Iury Costa 03.09.25 15h46 No primeiro turno a equipe bicolor foi derrotada por 1 a 0. (Foto: Matheus Vieira/Paysandu) O Volta Redonda visita o Paysandu nesta sexta-feira (5), às 19h, no Estádio Mangueirão, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida coloca em campo duas equipes em momentos semelhantes na competição, mas com um histórico que favorece o time visitante quando atua em Belém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Esquadrão de Aço não perde na capital paraense há quatro jogos, diante de Remo e Paysandu. A última derrota do clube no estado ocorreu em 2023, quando foi superado pelo Remo por 2 a 1, pela 16ª rodada da Série C, no Mangueirão. No confronto direto entre Paysandu e Volta Redonda, as equipes já se enfrentaram nove vezes em competições oficiais. O clube carioca soma três vitórias, enquanto o Papão venceu uma partida, e cinco jogos terminaram empatados. Jogando no Rio de Janeiro, foram cinco partidas, com três vitórias do Volta Redonda e dois empates. Já em Belém, as equipes se enfrentaram quatro vezes, com três empates e uma vitória bicolor. VEJA MAIS Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão Chances de rebaixamento do Paysandu ultrapassam 80% após nova derrota, aponta UFMG Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer Volta Redonda e América-MG em casa para seguir vivo na competição. A última vitória do Paysandu sobre o Voltaço ocorreu em 2022, pela Série C, quando o time paraense venceu por 2 a 1 na 7ª rodada. No primeiro turno da atual Série B, os clubes se enfrentaram pela sexta rodada, e o Volta Redonda venceu por 1 a 0, em casa. Paysandu e Volta Redonda se enfrentam nesta sexta-feira (5) as 19h em um duelo direto na briga contra o rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube da Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b volta redonda esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense 03.09.25 15h46 Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu Lanterna e vice-lanterna da Série B se encaram na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão 03.09.25 12h27 Série B Chances de rebaixamento do Paysandu ultrapassam 80% após nova derrota, aponta UFMG Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer Volta Redonda e América-MG em casa para seguir vivo na competição. 03.09.25 11h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h19 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11