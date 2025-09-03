Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão O Liberal 03.09.25 14h03 Time bicolor perdeu por 1 a 0, a partida no primeiro turno. (Foto: Matheus Vieira/Paysandu) O Paysandu enfrenta o Volta Redonda-RJ nesta sexta-feira (5), às 19h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Apesar das dificuldades enfrentadas por ambas as equipes na competição, o Papão pode se aproveitar do desempenho fraco do ataque adversário, que não marca gols há cinco partidas. Atualmente, as duas equipes vivem o pior momento da temporada: o Paysandu ocupa a lanterna com apenas 21 pontos, enquanto o Volta Redonda está na 19ª colocação, com 23 pontos. O Papão não vence há sete rodadas, e o Voltaço acumula cinco jogos sem vitória e sem balançar as redes. VEJA MAIS Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu Lanterna e vice-lanterna da Série B se encaram na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão Chances de rebaixamento do Paysandu ultrapassam 80% após nova derrota, aponta UFMG Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer Volta Redonda e América-MG em casa para seguir vivo na competição. No primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda venceu o Paysandu por 1 a 0, com o gol decisivo marcado por Gabriel Bahia nos acréscimos da partida. Essa vitória representou o primeiro triunfo do Voltaço na competição e foi fundamental para tirar o time da zona de rebaixamento. Já o Papão, com o revés, permaneceu no Z-4, enfrentando dificuldades na luta para escapar da degola. Além do confronto contra o Volta Redonda, o Paysandu ainda terá outro duelo em casa, diante do América-MG, pela 26ª rodada da Série B. Mesmo vencendo os dois jogos, o time bicolor continuará na zona de rebaixamento, pois alcançaria somente 27 pontos, enquanto o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4, já soma 28 pontos. Vencer esses confrontos é fundamental para o Paysandu seguir na briga contra o rebaixamento. A partida contra o Volta Redonda terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu Lanterna e vice-lanterna da Série B se encaram na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão 03.09.25 12h27 Série B Chances de rebaixamento do Paysandu ultrapassam 80% após nova derrota, aponta UFMG Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer Volta Redonda e América-MG em casa para seguir vivo na competição. 03.09.25 11h28 FECHADO COM O LOBO Carlos Eduardo é apresentado no Paysandu e se diz pronto para estrear contra o Volta Redonda Revelado no futebol paulista, Carlos Eduardo vive a temporada mais movimentada da carreira, somando 33 partidas entre Capivariano e ABC em 2025, com seis gols e três assistências 02.09.25 21h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h23 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.09.25 7h00