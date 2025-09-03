Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B

O Paysandu enfrenta o Volta Redonda-RJ nesta sexta-feira (5), às 19h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Apesar das dificuldades enfrentadas por ambas as equipes na competição, o Papão pode se aproveitar do desempenho fraco do ataque adversário, que não marca gols há cinco partidas.

Atualmente, as duas equipes vivem o pior momento da temporada: o Paysandu ocupa a lanterna com apenas 21 pontos, enquanto o Volta Redonda está na 19ª colocação, com 23 pontos. O Papão não vence há sete rodadas, e o Voltaço acumula cinco jogos sem vitória e sem balançar as redes.

No primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda venceu o Paysandu por 1 a 0, com o gol decisivo marcado por Gabriel Bahia nos acréscimos da partida. Essa vitória representou o primeiro triunfo do Voltaço na competição e foi fundamental para tirar o time da zona de rebaixamento. Já o Papão, com o revés, permaneceu no Z-4, enfrentando dificuldades na luta para escapar da degola.

Além do confronto contra o Volta Redonda, o Paysandu ainda terá outro duelo em casa, diante do América-MG, pela 26ª rodada da Série B. Mesmo vencendo os dois jogos, o time bicolor continuará na zona de rebaixamento, pois alcançaria somente 27 pontos, enquanto o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4, já soma 28 pontos.

Vencer esses confrontos é fundamental para o Paysandu seguir na briga contra o rebaixamento. A partida contra o Volta Redonda terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.