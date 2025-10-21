CBF pode reconhecer Remo como campeão brasileiro de 1971 e vice em 1968 e 1969 Clubes e federações do Nordeste protocolaram pedido para que as edições de 1968, 1969 e 1970 do Torneio Norte-Nordeste sejam equiparadas aos Campeonatos Brasileiros; Leão Azul seria beneficiado pela sequência de conquistas regionais Iury Costa 21.10.25 16h10 O clube foi tricampeão do Torneio Norte em 1968, 1969 e 1971. (Thiago Gomes/ O Liberal) O Clube do Remo poderá ser oficialmente reconhecido como campeão brasileiro de 1971, caso o pedido de unificação dos títulos do Torneio Norte-Nordeste seja aceito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O movimento, protocolado nesta semana por Ceará, Fortaleza, Sport e pelas Federações Cearense e Pernambucana de Futebol, solicita que as edições de 1968, 1969 e 1970 da competição passem a ter o mesmo status dos Campeonatos Brasileiros, a exemplo da Taça Roberto Gomes Pedrosa (Robertão), reconhecida em 2010. O argumento apresentado pelos clubes é que, na época, o Torneio Norte-Nordeste fazia parte do projeto de nacionalização do futebol brasileiro, promovido pela antiga Confederação Brasileira de Desportos (CBD), precursora da CBF, e não deveria ser tratado como um torneio meramente regional. VEJA MAIS UFMG: Remo volta ao G4 da Série B e chances de acesso saltam para quase 50% após vitória Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 7,5% de probabilidade de ser campeão. “Deus tem um propósito em todas as coisas”, diz Marcelo Rangel após cirurgia no joelho Goleiro do Remo agradeceu à família, torcida e equipe médica pelo apoio após sofrer lesão durante vitória sobre o Athletic-MG pela Série B Disputado entre 1968 e 1970, o Torneio Norte-Nordeste reunia os campeões dos Torneios do Norte e do Nordeste, e em 1970 passou a ser realizado em formato de quadrangular. O Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970. Caso o pleito seja aceito, o Remo também será diretamente beneficiado. O clube foi tricampeão do Torneio Norte em 1968, 1969 e 1971 e ainda conquistou o título da Copa Norte-Nordeste de 1971. Com isso, o Leão Azul passaria a ser reconhecido como vice-campeão brasileiro nas edições de 1968 e 1969 e campeão nacional em 1971. As edições de 1971 e 1972, entretanto, não foram incluídas no pedido de unificação. O motivo é que essas duas temporadas já são consideradas parte da Série B do Campeonato Brasileiro, instituída oficialmente naquele período. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo torneio norte-nordeste torneio norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO CBF pode reconhecer Remo como campeão brasileiro de 1971 e vice em 1968 e 1969 Clubes e federações do Nordeste protocolaram pedido para que as edições de 1968, 1969 e 1970 do Torneio Norte-Nordeste sejam equiparadas aos Campeonatos Brasileiros; Leão Azul seria beneficiado pela sequência de conquistas regionais 21.10.25 16h10 Alô Série A UFMG: Remo volta ao G4 da Série B e chances de acesso saltam para quase 50% após vitória Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 7,5% de probabilidade de ser campeão. 21.10.25 11h12 SÉRIE B “Deus tem um propósito em todas as coisas”, diz Marcelo Rangel após cirurgia no joelho Goleiro do Remo agradeceu à família, torcida e equipe médica pelo apoio após sofrer lesão durante vitória sobre o Athletic-MG pela Série B 20.10.25 18h12 SÉRIE B Remo alcança maior sequência de vitórias na Série B em 54 anos Leão de Guto Ferreira soma cinco triunfos consecutivos e iguala feito histórico alcançado em 1971, ano em que terminou a Série B com o vice-campeonato 20.10.25 17h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38