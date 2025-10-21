Capa Jornal Amazônia
CBF pode reconhecer Remo como campeão brasileiro de 1971 e vice em 1968 e 1969

Clubes e federações do Nordeste protocolaram pedido para que as edições de 1968, 1969 e 1970 do Torneio Norte-Nordeste sejam equiparadas aos Campeonatos Brasileiros; Leão Azul seria beneficiado pela sequência de conquistas regionais

Iury Costa
fonte

O clube foi tricampeão do Torneio Norte em 1968, 1969 e 1971. (Thiago Gomes/ O Liberal)

O Clube do Remo poderá ser oficialmente reconhecido como campeão brasileiro de 1971, caso o pedido de unificação dos títulos do Torneio Norte-Nordeste seja aceito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O movimento, protocolado nesta semana por Ceará, Fortaleza, Sport e pelas Federações Cearense e Pernambucana de Futebol, solicita que as edições de 1968, 1969 e 1970 da competição passem a ter o mesmo status dos Campeonatos Brasileiros, a exemplo da Taça Roberto Gomes Pedrosa (Robertão), reconhecida em 2010.

O argumento apresentado pelos clubes é que, na época, o Torneio Norte-Nordeste fazia parte do projeto de nacionalização do futebol brasileiro, promovido pela antiga Confederação Brasileira de Desportos (CBD), precursora da CBF, e não deveria ser tratado como um torneio meramente regional.

image UFMG: Remo volta ao G4 da Série B e chances de acesso saltam para quase 50% após vitória
Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 7,5% de probabilidade de ser campeão.

image “Deus tem um propósito em todas as coisas”, diz Marcelo Rangel após cirurgia no joelho
Goleiro do Remo agradeceu à família, torcida e equipe médica pelo apoio após sofrer lesão durante vitória sobre o Athletic-MG pela Série B

Disputado entre 1968 e 1970, o Torneio Norte-Nordeste reunia os campeões dos Torneios do Norte e do Nordeste, e em 1970 passou a ser realizado em formato de quadrangular. O Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970.

Caso o pleito seja aceito, o Remo também será diretamente beneficiado. O clube foi tricampeão do Torneio Norte em 1968, 1969 e 1971 e ainda conquistou o título da Copa Norte-Nordeste de 1971. Com isso, o Leão Azul passaria a ser reconhecido como vice-campeão brasileiro nas edições de 1968 e 1969 e campeão nacional em 1971.

As edições de 1971 e 1972, entretanto, não foram incluídas no pedido de unificação. O motivo é que essas duas temporadas já são consideradas parte da Série B do Campeonato Brasileiro, instituída oficialmente naquele período.

 

