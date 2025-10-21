Capa Jornal Amazônia
Remo tem quarto melhor ataque da Série B com gols de falta

Leão Azul luta pelo acesso à Série A e ganhou uma 'arma secreta' nesse momento decisivo da Série B

Fábio Will
fonte

Remo está na briga para subir à Série A (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O Remo segue se destacando ofensivamente na Série B do Campeonato Brasileiro. O time azulino tem o quarto melhor ataque da competição, resultado direto do bom aproveitamento nas jogadas de bola parada, principalmente nas faltas, que ganharam destaque especial nas últimas semanas com gols importantes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Somente nesta temporada, o Leão já marcou cinco gols de falta, sendo um pelo Campeonato Paraense e quatro na Série B. O desempenho reforça a eficiência do time nas cobranças, que têm sido um diferencial importante nos jogos, principalmente nesta reta final do Brasileirão.

Destaque para o atacante uruguaio Diego Hernández, de 25 anos. O jogador simplesmente marcou três gols de falta nesta Série B, todos após a chegada do técnico Guto Ferreira ao Baenão. Hernández balançou as redes de falta diante do CRB-AL, do Paysandu e, por último, contra o Athletic-MG. O outro gol de falta marcado pelo Remo na Série B foi do atacante e artilheiro da competição, Pedro Rocha, contra o Amazonas-AM, em Manaus (AM).

A eficácia do ataque azulino vem rendendo pontos importantes, principalmente nesta reta final da Série B. A equipe está invicta sob o comando do técnico Guto Ferreira, com cinco vitórias em cinco partidas. A sequência de triunfos fez o Remo encurtar a distância para o G4, e hoje o time ocupa a 4ª posição com 54 pontos, mesma pontuação do vice-líder e do 3º colocado, além de estar a três pontos do Coritiba-PR, líder da Série B.

O Remo possui o quarto melhor ataque da competição nacional, com 42 gols marcados. À frente do Leão Azul no critério de gols marcados estão a Chapecoense-SC, com 47, seguida do Athletico-PR, com 45, e do Criciúma-SC, que marcou 43 gols. Fechando o “top 5” está o Avaí-SC, com 41 gols anotados.

Na luta pelo acesso à Série A, o Remo volta a jogar pela Série B na próxima sexta-feira (24), às 21h35, contra o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal+.

