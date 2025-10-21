Remo tem quarto melhor ataque da Série B com gols de falta Leão Azul luta pelo acesso à Série A e ganhou uma 'arma secreta' nesse momento decisivo da Série B Fábio Will 21.10.25 17h06 Remo está na briga para subir à Série A (Cláudio Pinheiro / O Liberal) O Remo segue se destacando ofensivamente na Série B do Campeonato Brasileiro. O time azulino tem o quarto melhor ataque da competição, resultado direto do bom aproveitamento nas jogadas de bola parada, principalmente nas faltas, que ganharam destaque especial nas últimas semanas com gols importantes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Somente nesta temporada, o Leão já marcou cinco gols de falta, sendo um pelo Campeonato Paraense e quatro na Série B. O desempenho reforça a eficiência do time nas cobranças, que têm sido um diferencial importante nos jogos, principalmente nesta reta final do Brasileirão. Destaque para o atacante uruguaio Diego Hernández, de 25 anos. O jogador simplesmente marcou três gols de falta nesta Série B, todos após a chegada do técnico Guto Ferreira ao Baenão. Hernández balançou as redes de falta diante do CRB-AL, do Paysandu e, por último, contra o Athletic-MG. O outro gol de falta marcado pelo Remo na Série B foi do atacante e artilheiro da competição, Pedro Rocha, contra o Amazonas-AM, em Manaus (AM). VEJA MAIS CBF pode reconhecer Remo como campeão brasileiro de 1971 e vice em 1968 e 1969 Clubes e federações do Nordeste protocolaram pedido, o que pode abrir precedente para o Remo tentar novamente o reconhecimento do título do Norte-Nordeste. UFMG: Remo volta ao G4 da Série B e chances de acesso saltam para quase 50% após vitória Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 7,5% de probabilidade de ser campeão. Léo Lang assume o gol do Remo após lesão de Rangel e ganha chance inédita na Série B Com apenas 14 jogos como profissional, goleiro de 27 anos ganha a missão de manter o time no G4 rumo ao acesso após 31 anos A eficácia do ataque azulino vem rendendo pontos importantes, principalmente nesta reta final da Série B. A equipe está invicta sob o comando do técnico Guto Ferreira, com cinco vitórias em cinco partidas. A sequência de triunfos fez o Remo encurtar a distância para o G4, e hoje o time ocupa a 4ª posição com 54 pontos, mesma pontuação do vice-líder e do 3º colocado, além de estar a três pontos do Coritiba-PR, líder da Série B. O Remo possui o quarto melhor ataque da competição nacional, com 42 gols marcados. À frente do Leão Azul no critério de gols marcados estão a Chapecoense-SC, com 47, seguida do Athletico-PR, com 45, e do Criciúma-SC, que marcou 43 gols. Fechando o “top 5” está o Avaí-SC, com 41 gols anotados. Na luta pelo acesso à Série A, o Remo volta a jogar pela Série B na próxima sexta-feira (24), às 21h35, contra o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal+. 