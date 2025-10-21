Remo tem quarto melhor ataque da Série B com gols de falta

O Remo segue se destacando ofensivamente na Série B do Campeonato Brasileiro. O time azulino tem o quarto melhor ataque da competição, resultado direto do bom aproveitamento nas jogadas de bola parada, principalmente nas faltas, que ganharam destaque especial nas últimas semanas com gols importantes.

Somente nesta temporada, o Leão já marcou cinco gols de falta, sendo um pelo Campeonato Paraense e quatro na Série B. O desempenho reforça a eficiência do time nas cobranças, que têm sido um diferencial importante nos jogos, principalmente nesta reta final do Brasileirão.

Destaque para o atacante uruguaio Diego Hernández, de 25 anos. O jogador simplesmente marcou três gols de falta nesta Série B, todos após a chegada do técnico Guto Ferreira ao Baenão. Hernández balançou as redes de falta diante do CRB-AL, do Paysandu e, por último, contra o Athletic-MG. O outro gol de falta marcado pelo Remo na Série B foi do atacante e artilheiro da competição, Pedro Rocha, contra o Amazonas-AM, em Manaus (AM).

A eficácia do ataque azulino vem rendendo pontos importantes, principalmente nesta reta final da Série B. A equipe está invicta sob o comando do técnico Guto Ferreira, com cinco vitórias em cinco partidas. A sequência de triunfos fez o Remo encurtar a distância para o G4, e hoje o time ocupa a 4ª posição com 54 pontos, mesma pontuação do vice-líder e do 3º colocado, além de estar a três pontos do Coritiba-PR, líder da Série B.

O Remo possui o quarto melhor ataque da competição nacional, com 42 gols marcados. À frente do Leão Azul no critério de gols marcados estão a Chapecoense-SC, com 47, seguida do Athletico-PR, com 45, e do Criciúma-SC, que marcou 43 gols. Fechando o “top 5” está o Avaí-SC, com 41 gols anotados.

Na luta pelo acesso à Série A, o Remo volta a jogar pela Série B na próxima sexta-feira (24), às 21h35, contra o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal+.