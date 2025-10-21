UFMG: Remo volta ao G4 da Série B e chances de acesso saltam para quase 50% após vitória

O Remo venceu o Athletic-MG por 3 a 1 e engatou a quinta vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 33ª rodada da competição, terminou com o Leão Azul somando 54 pontos e voltando para o G4 após 24 jogos fora.

Com esse resultado, as projeções de acesso do time azulino voltaram a aumentar. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tinha 31% de chances de acesso ao final da 32ª rodada, mas, após vencer o time mineiro, as projeções subiram para 49,4%.

Enquanto isso, as chances de rebaixamento do Leão são nulas. Com a sequência de resultados positivos no comando de Guto Ferreira, o Remo está a apenas três pontos do Coritiba-PR, que é o líder da Série B. Atualmente, as chances do Leão Azul de ser campeão da Segundona são de 7,5%.

Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 64, a probabilidade já chega a 99,9%. Ainda restam seis rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 18 pontos em disputa (6 rodadas x 3 pontos/vitória = 18). O Leão Azul precisaria de mais 10 pontos para conquistar o acesso, conforme as projeções.

O próximo compromisso do Remo será nesta sexta-feira (24/10), às 21h30, na Arena Pantanal, contra o Cuiabá-MT. Um resultado positivo do Leão pode consolidar o time dentro do G4 e chegar mais perto de alcançar o sonho do acesso. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.