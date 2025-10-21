UFMG: Remo volta ao G4 da Série B e chances de acesso saltam para quase 50% após vitória Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 7,5% de probabilidade de ser campeão. Pedro Garcia 21.10.25 11h12 o Remo tinha 31% de chances de acesso ao final da 32ª rodada, mas, após vencer o time mineiro, as projeções subiram para 49,4%. (Claudio Pinheiro / O Liberal) O Remo venceu o Athletic-MG por 3 a 1 e engatou a quinta vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 33ª rodada da competição, terminou com o Leão Azul somando 54 pontos e voltando para o G4 após 24 jogos fora. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com esse resultado, as projeções de acesso do time azulino voltaram a aumentar. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tinha 31% de chances de acesso ao final da 32ª rodada, mas, após vencer o time mineiro, as projeções subiram para 49,4%. VEJA MAIS UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. Remo alcança maior sequência de vitórias na Série B em 54 anos Leão de Guto Ferreira soma cinco triunfos consecutivos e iguala feito histórico alcançado em 1971, ano em que terminou a Série B com o vice-campeonato Enquanto isso, as chances de rebaixamento do Leão são nulas. Com a sequência de resultados positivos no comando de Guto Ferreira, o Remo está a apenas três pontos do Coritiba-PR, que é o líder da Série B. Atualmente, as chances do Leão Azul de ser campeão da Segundona são de 7,5%. Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 64, a probabilidade já chega a 99,9%. Ainda restam seis rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 18 pontos em disputa (6 rodadas x 3 pontos/vitória = 18). O Leão Azul precisaria de mais 10 pontos para conquistar o acesso, conforme as projeções. O próximo compromisso do Remo será nesta sexta-feira (24/10), às 21h30, na Arena Pantanal, contra o Cuiabá-MT. Um resultado positivo do Leão pode consolidar o time dentro do G4 e chegar mais perto de alcançar o sonho do acesso. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo remo ufmg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Alô Série A UFMG: Remo volta ao G4 da Série B e chances de acesso saltam para quase 50% após vitória Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 7,5% de probabilidade de ser campeão. 21.10.25 11h12 SÉRIE B “Deus tem um propósito em todas as coisas”, diz Marcelo Rangel após cirurgia no joelho Goleiro do Remo agradeceu à família, torcida e equipe médica pelo apoio após sofrer lesão durante vitória sobre o Athletic-MG pela Série B 20.10.25 18h12 SÉRIE B Remo alcança maior sequência de vitórias na Série B em 54 anos Leão de Guto Ferreira soma cinco triunfos consecutivos e iguala feito histórico alcançado em 1971, ano em que terminou a Série B com o vice-campeonato 20.10.25 17h09 FUTEBOL Lateral do Remo assina contrato com clube da Série C para a temporada 2026, diz site Jogador voltou a jogar pelo Remo no clássico contra o Paysandu, na semana passada 20.10.25 17h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11